Date 17.05.2021

Share buy-back programme - week 19

The share buy-back programme runs from and including 4 February 2021 up to and including 30 July 2021. During this period Ringkjøbing Landbobank will buy-back shares to a maximum market value of DKK 255 million under a share buy-back programme, see company announcement of 3 February 2021.

The programme is implemented in compliance with EU Commission Regulation No. 596/2014 of 16 April 2014 and EU Commission Delegated Regulation No. 2016/1052 of 8 March 2016, which together constitute the “Safe Harbour” regulation.

The following transactions have been made under the programme:

Date Number of shares Average purchase price (DKK) Total purchased under the programme (DKK) Total in accordance with the last announcement



219,500



605.81



132,975,724 10 May 2021 2,400 619.25 1,486,200 11 May 2021 3,000 610.22 1,830,660 12 May 2021 2,600 606.99 1,578,174 13 May 2021 - - - 14 May 2021 - - - Total under the share buy-back programme



227,500



606.03



137,870,758

With the transactions stated above, Ringkjøbing Landbobank now owns the following numbers of own shares, excluding the bank’s trading portfolio and investments made on behalf of customers:

227,500 shares under the present share buy-back programme corresponding to 0.8 % of the company’s share capital.





In accordance with the above regulation etc., the transactions related to the share buy-back programme on the stated reporting days are attached to this corporate announcement in detailed form.

Yours sincerely,

Ringkjøbing Landbobank

John Fisker

CEO



Detailed summary of the transactions on the above reporting days

Volume Price Venue Time CET 50 621 XCSE 20210510 9:20:39.207472 25 621 XCSE 20210510 9:21:03.099787 25 621 XCSE 20210510 9:21:03.099810 30 621 XCSE 20210510 9:21:03.116855 20 621 XCSE 20210510 9:33:39.187562 46 621 XCSE 20210510 9:50:07.318701 50 622 XCSE 20210510 11:06:15.799637 350 622 XCSE 20210510 11:06:15.799637 4 621 XCSE 20210510 11:29:10.510143 50 621 XCSE 20210510 12:00:00.027673 50 621 XCSE 20210510 12:00:00.027754 50 619 XCSE 20210510 12:24:01.289683 47 619 XCSE 20210510 12:24:01.289683 50 619 XCSE 20210510 12:30:18.571402 53 619 XCSE 20210510 12:30:18.571402 50 619 XCSE 20210510 12:47:09.422661 70 619 XCSE 20210510 12:47:09.422725 4 619 XCSE 20210510 12:47:09.440195 46 619 XCSE 20210510 12:47:09.442912 99 619 XCSE 20210510 12:47:09.442912 20 619 XCSE 20210510 12:47:09.470945 11 619 XCSE 20210510 12:47:09.543309 3 618 XCSE 20210510 13:45:53.887961 26 618 XCSE 20210510 14:04:49.330722 47 618 XCSE 20210510 14:04:49.330722 16 618 XCSE 20210510 14:06:41.526659 34 618 XCSE 20210510 14:06:41.591131 74 618 XCSE 20210510 14:06:41.591131 37 619 XCSE 20210510 14:54:25.044391 13 619 XCSE 20210510 14:54:25.152260 97 619 XCSE 20210510 14:54:25.152260 50 619 XCSE 20210510 15:19:23.112259 3 619 XCSE 20210510 15:19:23.112259 200 619 XCSE 20210510 15:41:15.778474 81 618 XCSE 20210510 16:00:00.548191 119 618 XCSE 20210510 16:06:05.340552 50 617 XCSE 20210510 16:25:14.915477 23 617 XCSE 20210510 16:25:14.999534 127 617 XCSE 20210510 16:36:20.568274 70 617 XCSE 20210510 16:36:59.980020 12 617 XCSE 20210510 16:36:59.980020 92 617 XCSE 20210510 16:36:59.980020 26 617 XCSE 20210510 16:36:59.997805 70 614 XCSE 20210511 9:07:00.875224 130 614 XCSE 20210511 9:07:00.875246 50 612 XCSE 20210511 9:10:38.795671 98 612 XCSE 20210511 9:10:38.795675 147 612 XCSE 20210511 9:10:38.795679 5 612 XCSE 20210511 9:10:38.795685 50 612 XCSE 20210511 10:17:27.464467 150 612 XCSE 20210511 10:17:27.464473 15 612 XCSE 20210511 10:17:27.464480 18 612 XCSE 20210511 10:17:27.464509 17 612 XCSE 20210511 10:17:27.464531 50 612 XCSE 20210511 10:17:27.464574 50 611 XCSE 20210511 10:25:42.754895 52 611 XCSE 20210511 10:25:42.754938 50 611 XCSE 20210511 10:25:42.754946 98 611 XCSE 20210511 10:25:42.754974 22 611 XCSE 20210511 10:25:42.755008 28 611 XCSE 20210511 10:25:42.771994 50 611 XCSE 20210511 10:52:38.965395 50 611 XCSE 20210511 10:52:38.965497 50 611 XCSE 20210511 10:52:40.257239 50 611 XCSE 20210511 10:52:47.233299 50 611 XCSE 20210511 11:04:36.252232 23 611 XCSE 20210511 11:04:36.296655 12 611 XCSE 20210511 11:04:36.356755 15 611 XCSE 20210511 11:04:36.357003 63 611 XCSE 20210511 11:04:36.357003 21 612 XCSE 20210511 11:10:54.501358 29 612 XCSE 20210511 11:10:54.501400 70 612 XCSE 20210511 11:10:54.501400 78 612 XCSE 20210511 11:10:54.501406 29 612 XCSE 20210511 11:10:54.501411 23 612 XCSE 20210511 11:10:54.501449 50 612 XCSE 20210511 11:10:54.501507 15 611 XCSE 20210511 11:27:09.395669 22 611 XCSE 20210511 11:30:29.351078 100 611 XCSE 20210511 12:11:33.708873 50 610 XCSE 20210511 12:11:52.728099 7 610 XCSE 20210511 12:11:52.728215 43 610 XCSE 20210511 12:11:52.748938 17 610 XCSE 20210511 12:11:52.857096 33 610 XCSE 20210511 12:40:08.182625 15 610 XCSE 20210511 12:53:04.830477 35 610 XCSE 20210511 13:33:00.407761 9 608 XCSE 20210511 13:54:17.861305 4 608 XCSE 20210511 14:02:23.153465 87 608 XCSE 20210511 14:02:23.153476 100 606 XCSE 20210511 14:20:27.258740 200 605 XCSE 20210511 15:11:29.679747 50 606 XCSE 20210511 15:34:55.951219 18 606 XCSE 20210511 15:34:55.951300 29 606 XCSE 20210511 15:34:55.951317 3 606 XCSE 20210511 15:37:36.113059 70 606 XCSE 20210511 15:37:36.113111 50 606 XCSE 20210511 15:37:36.115474 34 606 XCSE 20210511 15:37:36.115474 70 609 XCSE 20210511 15:58:03.095697 29 609 XCSE 20210511 15:58:03.095697 8 609 XCSE 20210511 15:58:03.095697 6 609 XCSE 20210511 15:58:03.095697 30 610 XCSE 20210511 16:09:22.828899 20 610 XCSE 20210511 16:09:22.828911 19 610 XCSE 20210511 16:09:22.828964 14 610 XCSE 20210511 16:09:22.828969 50 610 XCSE 20210511 16:09:22.828993 50 610 XCSE 20210512 9:13:20.135855 45 610 XCSE 20210512 9:13:20.141564 5 610 XCSE 20210512 9:13:20.141595 50 610 XCSE 20210512 9:18:04.188684 50 610 XCSE 20210512 9:19:32.369533 50 608 XCSE 20210512 9:57:01.133808 50 608 XCSE 20210512 9:57:08.365388 43 608 XCSE 20210512 10:00:26.555813 50 608 XCSE 20210512 10:00:26.555813 7 608 XCSE 20210512 10:03:43.363207 24 606 XCSE 20210512 10:19:37.375497 26 606 XCSE 20210512 10:19:37.424627 65 606 XCSE 20210512 10:19:37.424627 50 606 XCSE 20210512 10:19:37.441707 50 606 XCSE 20210512 10:33:05.084299 24 606 XCSE 20210512 10:33:05.084299 19 606 XCSE 20210512 10:42:58.417912 31 606 XCSE 20210512 10:42:58.418015 61 606 XCSE 20210512 10:42:58.418057 19 606 XCSE 20210512 10:42:58.418090 31 606 XCSE 20210512 10:42:58.418113 21 604 XCSE 20210512 10:58:37.445595 22 604 XCSE 20210512 11:00:55.722190 86 606 XCSE 20210512 11:06:55.081843 16 606 XCSE 20210512 11:06:55.081843 70 606 XCSE 20210512 11:06:55.081843 128 606 XCSE 20210512 11:06:55.130170 93 607 XCSE 20210512 11:11:27.268125 70 607 XCSE 20210512 11:11:27.268125 44 607 XCSE 20210512 11:11:27.268125 29 607 XCSE 20210512 11:25:12.605048 21 607 XCSE 20210512 11:40:58.380951 50 607 XCSE 20210512 11:56:35.480337 10 607 XCSE 20210512 11:56:35.497561 40 607 XCSE 20210512 11:56:35.497591 50 607 XCSE 20210512 11:56:35.545609 50 607 XCSE 20210512 11:56:35.606444 32 607 XCSE 20210512 11:56:35.606679 18 607 XCSE 20210512 11:59:07.130695 50 607 XCSE 20210512 12:15:51.508042 50 607 XCSE 20210512 12:17:05.463675 7 607 XCSE 20210512 12:22:17.244964 32 607 XCSE 20210512 12:26:10.789986 11 607 XCSE 20210512 12:35:22.623726 50 607 XCSE 20210512 12:43:31.448675 50 607 XCSE 20210512 12:43:31.448796 23 607 XCSE 20210512 12:43:31.473612 27 607 XCSE 20210512 12:43:31.473646 80 607 XCSE 20210512 12:46:23.696538 50 607 XCSE 20210512 12:46:23.696538 17 607 XCSE 20210512 12:50:01.145310 33 607 XCSE 20210512 12:51:55.545711 70 607 XCSE 20210512 12:51:55.545765 50 607 XCSE 20210512 12:51:57.219614 70 607 XCSE 20210512 12:51:57.219661 50 607 XCSE 20210512 12:51:57.384838 100 607 XCSE 20210512 12:51:57.384838 20 607 XCSE 20210512 12:55:52.679178 21 607 XCSE 20210512 13:05:40.694771 9 607 XCSE 20210512 13:07:33.910699 80 607 XCSE 20210512 13:07:33.910699

Attachment