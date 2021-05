English Danish

Waturu leverer nu de første vandvarmere til Afrika



De første 100 enheder af Waturus vandvarmer er nu på vej til Afrika, hvor de skal sikre vandbesparelser samt dræbe bakterier i brugsvandet. Den Afrikanske distributør har store forventninger.



Den børsnoterede greentech-virksomhed Waturu Holding A/S, har for første gang leveret enheder til Afrika, mere specifikt til Uganda. Enhederne er afhentet i Fredericia og er første leverance ud af mange til østafrika.

Der er indgået et samarbejde med en distributør, som vil sælge vandvarmeren, der også kan sikre bakteriefrit vand, i flere lande i Afrika.



– Afrika er enormt stort og vi har god erfaring med at handle i flere at landene, hvor vi har lokale ansatte, som har et stort netværk. Vi har fulgt udviklingen af vandvarmeren via vores danske partner. Produktets unikke fordele giver os store forventninger til at markedet vil tage godt imod produktet. De fleste ved, at rent vand er en begrænset ressource i Afrika og at kvaliteten ofte, slet ikke kan sammenlignes med europæisk standard, udtaler selskabets general manager, som håndterer distributionen i Uganda.



Vandvarmerne er produceret i Waturus lokaler i Fredericia, hvor selskabet endnu arbejder på, at få en mere automatiseret produktion i gang. Det har vist sig, at være væsentligt mere avanceret og udfordrende end først antaget og derfor er det semi-manuelt samlede enheder, der er sendt afsted til Afrika. Kapaciteten er vigtig og derfor har det selskabets prioritet, at få en større produktion i gang.



Sparer vand og energi

Vandvarmeren fra Waturu monteres under en vask og opvarmer derfra vandet, umiddelbart inden det løber ud gennem hanen. Dermed kan der spares store mængder vand sammenlignet med, en traditionel tank baseret løsning med cirkulation.



– Vi undgår en masse spild, ved udelukkende at varme det vand op, der faktisk skal bruges. Samtidig sparer vi en masse energi ved, at vi ikke skal opvarme store mængder vand, som får lov til at cirkulere rundt i bygningen uden at blive brugt, siger Direktør Toke Reedtz.



Nedbringer bakterier

Udover de økonomiske såvel som klimamæssige besparelser, øger vandvarmeren også vandets kvalitet. Ved at afsætte energien direkte i vandstrømmen, elimineres 99,9 procent af bakterierne.

– I Afrika er risikoen for vækst af bakterier i vandforsyningen stor. Forestil dig, at vandet står i en solopvarmet tank på taget af en bygning. Det vil give bakterievækst, som kan sætte sig i rørene og som kan være livstruende for mennesker med dårligt immunforsvar. Afrika er et stort kontinent i vækst og nu “spiser vi elefanten” i små bidder, siger Toke Reedtz.





Waturu Holding A/S er en greentech-virksomhed, der tilbyder smart vandteknologi, der leverer øjeblikkeligt varmt og bakteriefrit vand på bæredygtig og ansvarlig vis. Virksomheden har egen produktion i Fredericia, Danmark og er børsnoteret på Nasdaq First North i Danmark. www.waturu.dk