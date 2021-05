ASi Tallinna Vesi uus tegevjuht on Aleksandr Timofejev

English Estonian

ASi Tallinna Vesi nõukogu määras 17. mail ettevõtte uueks tegevjuhiks Aleksandr Timofejevi, kes on ettevõttes juhatuse liikmeks olnud alates 2012. aastast ja vastutanud tootmise valdkonna eest.

Ühtlasi otsustas nõukogu pikendada Aleksandr Timofejevi juhatuse liikme volitusi alates 30.10.2021 järgnevaks viieaastaseks perioodiks.

Ettevõtte nõukogu esimehe Priit Koidu sõnul sai uue tegevjuhi valikul otsustavaks hr Timofejevi pikk ja mitmekülgne töökogemus ettevõttes ning tugevad teadmised vee- ja kanalisatsiooni valdkonnas. “Aleksandril on nii strateegiline mõtlemine kui ka võimekus teha vajadusel kiireid ja julgeid otsuseid. Koos põhjalike tehniliste teadmistega on see tugevaks aluseks elutähtsat teenust osutava ettevõtte juhtimisel ja arendamisel,” sõnas hr Koit.

Aleksandr Timofejev on ettevõttes olnud mitmete strateegiliste otsuste väljatöötamise ja elluviimise juures ning näeb uues rollis head võimalust teha koostööd nii Tallinna linna kui Utilitasega uue ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava väljatöötamisel, aga ka ettevõtte uute äriplaanide rakendamisel ja rohelise energia kasutusele võtmisel. “Soovin tänada Tallinna Vee nõukogu usalduse eest ja häid kolleege toetuse eest,” sõnas hr Timofejev.

ASi Tallinna Vesi juhatus jätkab ajutiselt kaheliikmelisena – tegevjuht Aleksandr Timofejevi ja finantsdirektor Kristi Ojakääru näol. Lähiajal alustatakse kolmanda juhatuse liikme värbamisprotsessiga.

Aleksandr Timofejev on omandanud magistrikraadi Tallinna Tehnikaülikoolis keskkonnatehnika erialal spetsialiseerumisega veetehnikale. Ta on ka Ehitusinseneride Liidu poolt volitatud 8. taseme veevarustuse- ja kanalisatsiooniinsener ning läbinud Inglismaal, Ashridge Business Schoolis tippjuhi (Senior Executive) õpingud. Lisaks läbib hr Timofejev hetkel Estonian Business School’is kaheaastast juhtidele suunatud EMBA programmi ning kuulub Eesti Vee-ettevõtete Liidu juhatusse.

