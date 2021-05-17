Landos Biopharma与联拓生物宣布独家合作和许可协议，将携手在中国和亚洲特定市场对新药Omilancor和NX-13进行开发和商业化

布莱克斯堡（美国弗吉尼亚州）、上海（中国）和普林斯顿（美国新泽西州）, May 17, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Landos Biopharma, Inc.（纳斯达克：LABP）是一家处于临床阶段的生物制药公司，专注于研发针对自身免疫疾病患者的治疗药物。联拓生物（LianBio）是一家专注于为中国和亚洲其他主要市场的患者带来颠覆性药物的生物制药公司。二者于今日宣布已达成独家合作和许可协议，双方将携手在大中华区（中国大陆以及港澳台地区）和亚洲特定市场，对新药Omilancor（BT-11）和NX-13进行开发和商业化。Omilancor是一款在研的新型口服肠道限制性LANCL2通路激动剂，用于治疗溃疡性结肠炎（UC）、克罗恩病（CD）和嗜酸性食管炎（EoE）。NX-13是另一款在研的新型口服肠道限制性药物，其作用靶点为NLRX1通路，用于治疗溃疡性结肠炎和克罗恩病。



“在公司计划将创新的自身免疫疾病产品管线拓展到全球开发之际，我们倍感欣喜能够与联拓生物携手合作，与其在亚洲主要市场的临床和运营优势形成战略整合。”Landos董事长、总裁兼首席执行官Josep Bassaganya-Riera表示，“与目前现有疗法相比，我们的两款主要候选产品omilancor和 NX-13具有核心优势，包括能够作用于与免疫功能相关的关键新型通路。此次合作让我们有机会能受益于联拓生物在亚洲的资源网络，进而在全球范围内充分发挥我们的产品价值，并将公司潜在更有效、更耐受的首创口服新药带给大中华区和亚洲特定市场的溃疡性结肠炎和克罗恩病患者。”



根据合作条款，联拓生物将获得在大中华区、韩国、新加坡、泰国、越南、缅甸、柬埔寨、印尼和菲律宾开发和商业化omilancor和NX-13的独家授权；而Landos将获得1800万美元的首付款，并有资格获得最高可达2亿美元的开发和商业化里程碑付款。根据omilancor和NX-13在授权区域内的净销售情况，Landos还可获得低两位数的分层销售分成。联拓生物将参加omilancor和NX-13的全球三期临床试验，招募一定数量的患者参与相关研究。合作区域内的全部开发和商业化费用将由联拓生物承担，而合作区域外的费用则由Landos承担。

“Landos在探索和研发以新型免疫代谢通路为靶点的首创口服新药领域拥有不俗实力，凭借这一点，我们相信Landos有望开创一种针对溃疡性结肠炎和克罗恩病等自身免疫疾病的全新治疗模式，”Perceptive Advisors董事总经理兼联拓生物执行主席Konstantin Poukalov表示，“未来十年内，亚洲的炎症性肠病（IBD）发病率预计将大幅升高，我们希望通过与Landos的合作，致力于满足当前和未来IBD患者的治疗需求。”



关于Landos Biopharma

Landos Biopharma是一家处于临床阶段的生物制药公司，专注于利用其LANCE 人工智能平台为自身免疫疾病患者研发新型口服治疗药物。公司基于LANCE 人工智能平台已经发现了包括LANCL2、NLRX1和PLXDC2通路在内的多种免疫代谢机制。Landos Biopharma目前有17款针对上述免疫代谢通路节点的在研项目。其主要候选药物omilancor是一种新型肠道限制性小分子药物，其作用靶点为LANCL2通路，用于治疗溃疡性结肠炎（UC）、克罗恩病（CD）和嗜酸性食管炎（EoE）。NX-13是另一种新型肠道限制性小分子药物，其作用靶点为NLRX1通路，用于治疗炎症性肠病。此外，用于治疗狼疮性肾炎（LN）、类风湿性关节炎（RA）、多发性硬化症（MS）和糖尿病的候选药物也处于研发阶段。如需了解详细信息，请访问www.landosbiopharma.com。

关于联拓生物

联拓生物（LianBio）的使命是通过与全球领先的生物制药公司达成战略合作关系，以高效的产品开发为中国和亚洲其他主要市场的患者提供最佳的科学性突破疗法。通过与世界级合作伙伴在不同的治疗领域和地域进行合作，联拓生物建立了基于疾病相关性的产品管线，并通过转化机制和精准疗法来改善患者病情。如需了解详细信息，请访问www.lianbio.com。

关于Omilancor（BT-11）

Omilancor是通过Landos的LANCE人工智能平台发现的一种新型肠道限制性小分子在研药物，其作用靶点为影响胃肠道的LANCL2（Lanthionine Synthetase C-Like 2）通路。LANCL2在免疫调节过程中起着重要作用。通过激活LANCL2通路并调节免疫细胞中免疫和代谢信号之间的相互作用，omilancor能够在肠道中创造一个有利的调节性微环境，从而减少关键炎症介质的产生，增加炎症部位内调节性T细胞（Treg）产生的抗炎标记物。Landos于2021年公布了omilancor用于溃疡性结肠炎患者疗效的二期临床研究初步评估结果，并预计于2021年下半年启动三期临床研究。另外，Landos在2021年上半年已启动了一项旨在评估omilancor针对克罗恩病疗效的二期临床研究。

关于NX-13

NX-13是通过Landos的LANCE人工智能平台发现的一种首创性肠道限制性小分子候选药物，用于治疗溃疡性结肠炎（UC）和克罗恩病（CD）。NX-13能够作用于线粒体相关受体NLRX1靶点，具有调节免疫反应的能力。通过激活NLRX1通路，NX-13可以促进免疫细胞的自噬和氧化磷酸化，同时减少CD4+效应T细胞的分化、活性氧及炎性小体的形成和炎性细胞因子的产生。Landos于2021年第一季度公布了NX-13在健康志愿者中1a期临床研究的积极成果，并于同年第二季度启动了NX-13针对溃疡性结肠炎患者的1b期临床研究。

前瞻性声明的警示性说明

本新闻稿中有关Landos Biopharma，Inc.（“公司”）未来期望、计划和前景的任何陈述，包括有关公司战略、公司候选治疗药物的临床开发、公司的预期里程碑及公司未来期望、计划和前景的陈述和其他包含 “有待”、“相信”、“预期”、“计划”、“期望”、“打算”、“估计”、“预测”、“可能”、“将” ”、“应该”、“将要”、“可能”、“可以”的其他陈述、其否定形式、其衍生词和类似表述或以讨论策略的方式表达的陈述均构成前瞻性陈述。由于各种重要因素，实际结果可能与这些前瞻性陈述所表明的结果存在重大差异，其中包括：未来临床试验的启动和注册所固有的不确定性，对正在进行的临床试验进行扩展的期望，正在进行的临床试验中的数据的可获得性及获取数据的时间，对监管批准的期望，其他可能影响公司产品候选产品的可用性或商业潜力的事项以及其他类似风险。此外，本新闻稿中包含的前瞻性陈述仅代表公司截至本新闻稿发布之时的观点。公司预计，随后的事件和发展将导致公司的观点发生变化。但是，尽管公司可能会选择在将来的某个时刻更新这些前瞻性声明，但公司明确拒绝就更新这些前瞻性声明承担任何义务，除非法律另有要求。这些前瞻性陈述不应被视为代表本公司在本协议发布之日后任何日期的观点。

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