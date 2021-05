Landos Biopharma与联拓生物宣布独家合作和许可协议,将携手在中国和亚洲特定市场对新药Omilancor和NX-13进行开发和商业化

May 17, 2021 07:00 ET | Source: Landos Biopharma, Inc. Landos Biopharma, Inc.

Blacksburg, Virginia, UNITED STATES