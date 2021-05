Finnish Swedish English

Aktia Pankki Oyj

Lehdistötiedote

17.5.2021 klo 14.15

Erikoissijoitusrahasto Impakti osaksi Aktian tuotevalikoimaa

Aktia kertoi 30.4.2021 ostaneensa Taalerin varainhoitoliiketoiminnan. Järjestelyn myötä erikoissijoitusrahasto Taaleri Impakti siirtyy osaksi Aktian tuotevalikoimaa. Rahaston tavoitteena on tuoda positiivista vaikuttavuutta yhteiskuntaan ja ympäristöön sijoittamalla varat suoraan tai muiden rahastojen kautta osakemarkkinoille, korkomarkkinoille ja vaihtoehtoisiin sijoituksiin.

Yrityskaupan myötä Taalerilta siirtynyt Impakti-rahasto sijoittaa muun muassa tuuli- ja aurinkoenergiaan sekä ympäristönsuojelua ja energiatehokkuutta edistäviin hankkeisiin. Globaalisti sijoittava rahasto pyrkii muun muassa hillitsemään ilmastonmuutoksen, ilman ja meren saastumisen sekä köyhyyden ja ylivelkaantumisen vaikutuksia maailmalla tuotosta tinkimättä.

”Aktian ja Taalerin varainhoitoliiketoiminnan yhdistyminen tuo merkittävää lisäarvoa Aktian asiakkaille hyvien tuotteiden ja entistä laadukkaamman palvelun muodossa. Impakti-rahasto on tästä hyvä esimerkki. Aktialla on kunnianhimoinen tavoite olla Suomen paras varainhoitaja. Olen sitoutunut tähän täysin ja uskon, että pääsemme tavoitteeseemme omaksumalla parhaat käytännöt, joita molemmat osapuolet tuovat uuteen kokonaisuuteen”, Aktian varainhoidon johtaja Perttu Purhonen toteaa.

Impakti on ensimmäinen varsinainen vaikuttavuusrahasto Aktian tuotetarjoomassa. Vastuullinen sijoittaminen on tärkeä osa liiketoimintaa, ja Aktia haluaa jatkuvasti kehittää sitä uusilla palveluilla ja tuotteilla.

”Impakti tavoittelee mahdollisimman suurta yhteiskunnallista ja ympäristöllistä hyötyä sekä markkinatuottoa suhteessa rahaston riskitasoon. On hienoa nähdä, kuinka innostuneesti vaikuttavuussijoittamista on lähdetty Aktiassa viemään eteenpäin. Uskon, että meillä Aktiassa on erinomaiset puitteet kehittää Impakti-rahastoa edelleen”, rahaston salkunhoitaja Pekka Samuelsson sanoo.

Lisätietoja:

Thomas Lindholm, Director, Investments & Savings, Aktia

Puh. 050 347 5329, thomas.lindholm (at) aktia.fi

