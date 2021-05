H2O Innovation attribue des options d’achat d’actions aux membres de la haute direction

English French

QUÉBEC, 17 mai 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- (TSXV : HEO) – H 2 O Innovation inc. (« H 2 O Innovation » ou la « Société ») annonce l’attribution d’un total de 1 056 000 options d’achat d’actions aux membres de la haute direction, avec une période d’acquisition des droits de cinq ans, le tout conformément aux conditions du plan d’options d’achat d’actions de la Société.



Les options d’achat d’actions confèrent à leurs porteurs le droit d’acquérir une action ordinaire de la Société au prix de 2,55 $ avant le 17 mai 2031. L’attribution d’options d’achat d’actions est un moyen de rémunération utilisé pour recruter et fidéliser le personnel et lui donner un incitatif à une participation au développement à long terme de la Société et à la croissance de la valeur pour les actionnaires. En date de ce jour, le nombre maximal d’actions ordinaires pouvant être émises en vertu d’options attribuées conformément au régime d’options d’achat d’actions de la Société est 4 000 000 actions ordinaires, dont 3 359 334 options d’achat d’actions sont actuellement émises et en circulation, incluant celles mentionnées dans le présent communiqué de presse.

À propos d’H 2 O Innovation

L'innovation est dans notre nom et c'est ce qui anime l'organisation. H 2 O Innovation est une société qui offre des solutions de traitement d’eau complètes et qui se concentre sur la fourniture des meilleures technologies et services à ses clients. Les activités de la Société reposent sur trois piliers: i) les technologies de traitement d’eau et services (WTS) appliquent les technologies membranaires et l'expertise en ingénierie pour fournir des équipements et des services de traitement d’eau, d’eaux usées et de réutilisation d’eau aux clients municipaux et industriels, ii) les produits de spécialité (SP) sont un ensemble d'entreprises qui fabriquent et fournissent une gamme complète de produits chimiques de spécialité, de consommables et de produits spécialisés pour l'industrie mondiale du traitement d'eau, et iii) l’opération et la maintenance (O&M) fournissent des opérations contractuelles et des services associés pour les systèmes de traitement d'eau et d’eaux usées. Grâce à l'innovation, nous nous efforçons de simplifier le traitement d'eau. Pour plus d'informations, visitez www.h2oinnovation.com.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) ainsi que la Bourse NYSE Euronext Growth Paris n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.

