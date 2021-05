Les centres de service de Bombardier aux États-Unis reçoivent chacun un prix d’excellence Diamant 2020 de la FAA, s’appuyant sur leur solide réputation de service exceptionnel

English French

Le prix d’excellence Diamant de l’Administration fédérale de l’aviation (FAA) des États-Unis décerné aux techniciens de maintenance d’avions est le plus prestigieux dans l’industrie





Les techniciens de maintenance de Bombardier aux États-Unis ont effectué près de deux millions d’heures de maintenance en 2020, y compris 200 grandes inspections de maintenance





Les installations de Bombardier sont restées ouvertes durant toute la pandémie, assurant l’entretien des avions et portant assistance à ses clients en cas de besoin

MONTRÉAL, 17 mai 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier a annoncé aujourd’hui que ses cinq centres de service aux États-Unis ont chacun reçu un prix d’excellence Diamant des techniciens de maintenance d’avions 2020, la plus haute distinction de l’industrie pour la maintenance d’avions.



Parrainés par l’Administration fédérale de l’aviation (FAA) des États-Unis, ces prix témoignent collectivement de l’engagement de Bombardier à soutenir ses clients en leur faisant vivre une expérience client de calibre international grâce à ses techniciens de maintenance hautement compétents, à ses employés de soutien dévoués et à sa recherche permanente d’un excellent service en offrant des occasions d’apprentissage et de formation continus à ses diverses équipes de service.

« Le prix d’excellence Diamant des techniciens de maintenance d’avions est la plus haute distinction en maintenance aéronautique et le recevoir met en lumière l’expertise exceptionnelle de toutes les équipes de notre réseau de service », a déclaré Jean-Christophe Gallagher, vice-président exécutif Services et soutien et Stratégie d’entreprise chez Bombardier. « Ces prix témoignent de la flexibilité et de la créativité de nos équipes à fournir un niveau de maintenance le plus élevé possible. »

Le prix d’excellence Diamant des techniciens de maintenance d’avions est décerné à des entreprises offrant à la totalité de leurs techniciens admissibles des programmes de formation sur la réglementation, sur la navigabilité et sur la sensibilisation à la sécurité au cours d’une année donnée. Depuis plusieurs années, les installations de Bombardier aux États-Unis sont régulièrement récompensées par des prix d’excellence Diamant de la FAA, soulignant le niveau de service exemplaire de leurs équipes.

En 2020 seulement, les techniciens basés aux États-Unis ont effectué près de deux millions d’heures de service sur quelque 1 700 avions représentant 6 600 ordres de travail. Les principales interventions de maintenance comprenaient plus de 20 inspections d’avions Global ayant cumulé chacun 120 mois de service, 25 procédures sur des systèmes de surveillance indépendante automatique avec diffusion radio (ADS-B Out), 12 poses de systèmes d’avionique Future Air Navigations (FANS) et neuf installations de suites avioniques Pro Line 21 et Pro Line 21 Advanced de Collins.

Avec ses récentes annonces soulignant la croissance et l’expansion de ses centres de service de Melbourne, en Australie, de Biggin Hill, au Royaume-Uni, de Miami-comté de Dade, aux États-Unis, et de Berlin, en Allemagne, la mise en marché de plusieurs nouveaux produits et services très intéressants et les dernières nouveautés de son programme Smart Link Plus, Bombardier continue de renforcer son engagement à fournir à ses clients la meilleure expérience de l’industrie sur le plan des services.

