Ørsted tager første spadestik på sit første projekt inden for vedvarende brint

Klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen igangsatte i dag gravearbejdet ved H2RES-projektets ’første spadestik’-ceremoni og markerede dermed byggestarten på Ørsteds første projekt inden for vedvarende brint.

H2RES vil få en kapacitet på 2 MW og skal ligge på Ørsteds områder på Avedøre Holme i København. Projektet skal bruge Ørsteds to 3,6 MW-havvindmøller ved Avedøre Holme til at undersøge, hvordan man bedst kan kombinere en effektiv elektrolysator med den varierende strømproduktion fra havvind.

Anlægget vil dagligt producere op til omkring 1.000 kg vedvarende brint, der skal bruges som brændstof til CO 2 -neutral vejtransport i Storkøbenhavn og på Sjælland. Projektet forventes at producere den første brint i slutningen af 2021.

På under tre år har Ørsted sammen med partnere indtil videre etableret ni projekter inden for vedvarende brint i Danmark, Tyskland, Holland og Storbritannien, som spænder fra demonstrationsprojekter som H2RES til visioner i industriel skala som det potentielt 1.300 MW store ’Green Fuels for Denmark’-projekt.

Anders Nordstrøm, Vice President og chef for Ørsteds brint- og PtX-aktiviteter, siger:

"H2RES er et lille, men meget vigtigt første skridt i realiseringen af Ørsteds store ambitioner for vedvarende brint, som hurtigt er blevet et centralt element i den grønne omstilling af den europæiske økonomi hen mod CO 2 -neutralitet i 2050. I Ørsted mener vi, at vedvarende brint kan blive en industriel højborg for flere europæiske økonomier, herunder Danmark, samtidig med at teknologien kan bidrage væsentligt til at nedbringe udledningen af drivhusgasser.”

Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) under Energistyrelsen har tidligere tildelt 34,6 mio. kr. til at udvikle H2RES-projektet til Ørsted, Everfuel Europe A/S, NEL Hydrogen A/S, Green Hydrogen Systems A/S, DSV Panalpina A/S, Brintbranchen og Energinet Elsystemansvar A/S.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:

Media Relations

Michael Korsgaard

99 55 94 25

mikon@orsted.dk

Investor Relations

Allan Bødskov Andersen

99 55 79 96

ir@orsted.dk



Om Ørsted

Det er Ørsteds vision at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi. Ørsted udvikler, opfører og driver hav- og landvindmølleparker samt bioenergi-, solcelle- og energilagringsanlæg og leverer energiprodukter til sine kunder. Ørsted er kåret som verdens mest bæredygtige energiselskab i 2021 i Corporate Knights’ Global 100-indeks over verdens mest bæredygtige virksomheder og rangerer på klimaorganisationen CDP’s A-liste for sin globalt førende indsats mod klimaforandringer. Ørsted har 6.311 medarbejdere og har hovedsæde i Danmark. Ørsteds aktier er noteret på Nasdaq Copenhagen (Orsted). Selskabet havde i 2020 en omsætning på 52,6 mia. kr. (7,1 mia. euro). Du kan læse mere om Ørsted på ørsted.com eller ved at følge os på Facebook, LinkedIn, Instagram og Twitter.

