Kommuniké från årsstämma 2021 i LIDDS AB (publ)

UPPSALA, SWEDEN – årsstämman i LIDDS AB (publ) hölls den 17 maj, 2021

Årsstämman fastställde i årsredovisningen intagen resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2020.

Årsstämman beslutade att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2020 och att till stämmans förfogande stående vinstmedel skulle balanseras i ny räkning. Stämman beslutade vidare att bevilja styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

Årsstämman beslutade att omvälja styrelseledamöterna Jan Törnell, Anders Bjartell, Maria Forss, IngaLill Forslund Larsson, Daniel Lifveredson and David Bejker. Jan Törnell omvaldes som styrelseordförande. Vidare beslutades om omval av revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har utsett auktoriserade revisorn Tobias Albing som huvudansvarig.

Årsstämman beslutade att ett arvode till styrelsen ska utgå om totalt SEK 787 500, varav SEK 225 000 till styrelsens ordförande och SEK 112 500 till vardera av övriga ordinarie styrelseledamöter. För arbete i revisionsutskottet beslutade årsstämman att en ersättning ska utgå om SEK 50 000 till utskottets ordförande och SEK 25 000 till vardera av övriga ordinarie utskottsledamöter. Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Årsstämman beslutade att valberedning inför årsstämman 2022 ska bestå av fyra ledamöter där tre av dessa ska utses av de två största aktieägarna per den sista september. Den fjärde ledamoten ska vara styrelsens ordförande. Valberedningen ska arbeta fram förslag till styrelseledamöter, förslag till styrelseordförande, förslag till styrelsearvoden, förslag till revisor, förslag till revisorsarvode och förslag till riktlinjer för tillsättande av valberedning.

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier. Emission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor. Antalet aktier som ska kunna emitteras kan högst uppgå till ett antal motsvarande trettio procent av totalt antal aktier i bolaget vid tidpunkten för årsstämman och emissionskursen ska vara marknadsmässig.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att inrätta ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram 2021/2024 för nuvarande och framtida VD och övriga nyckelpersoner i bolaget genom emission av högst 250 000 teckningsoptioner. Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får teckningsoptionerna endast tecknas av nuvarande och framtida VD och övriga nyckelpersoner i bolaget i enlighet med fördelningen i beslutet. Teckning av teckningsoptioner ska ske under perioden från och med den 15 juni till och med den 30 juni 2021. Teckningsoptionerna ska överlåtas till ett pris som fastställs utifrån bedömt marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell per dagen för överlåtelsen av teckningsoptionerna. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie i bolaget till en teckningskurs om 170 procent av det volymvägda medeltalet av de under från och med den 1 juni 2021 till och med den 14 juni 2021 noterade betalkurserna (enligt kurslista på Nasdaq First North Growth Market) dock ej lägre än aktiens kvotvärde. Dag utan notering av betalkurs ska inte ingå i beräkningen. Teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoptionerna ska kunna ske från och med den 30 januari 2024 till och med den 30 juni 2024, med beaktande av gällande insiderlagstiftning. Vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner kan upp till 250 000 aktier komma att emitteras innebärandes en ökning av aktiekapital med 13 250,0 kronor, vilket motsvarar en utspädning om cirka 0,84 procent.

Kallelse och fullständiga beslutsförslag finns tillgängliga på bolagets hemsida:

För information, kontakta:

Nina Herne, CEO, LIDDS +46 (0)70 714 74 57 nina.herne@lidds.se

Denna information är sådan information som LIDDS AB är skyldigt att offentliggöra enligt Nasdaq First North Growth Market – Rulebook. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 maj 2021, klockan 16:30 CET.

LIDDS AB (PLC) is a Swedish-based pharmaceutical company with a unique drug delivery technology NanoZolid®. NanoZolid® is a clinically validated drug development technology and is superior in its ability to provide a controlled and sustained release of active drug substances for up to six months. LIDDS has licensing agreements where NanoZolid is combined with antiandrogens, and also has in-house development projects in the clinical as well as the preclinical phase for cytostatics and immunoactive agents. LIDDS (LIDDS) shares are listed on Nasdaq First North Growth Market. Redeye AB, certifiedadviser@redeye.se, +46 (0)8 121 576 90, is a certified adviser to LIDDS. For more information, please visit www.liddspharma.com.