Yhtiötiedote, Sisäpiiritieto 17.5.2021 klo 16.30 (CEST)

Savosolar on allekirjoittanut Kiinassa sopimuksen aurinkolämpöjärjestelmän toimituksesta Guangzhou Power Supply Bureau, Guangdong Power Grid Co., Ltd:n kanssa

Savosolar on allekirjoittanut toimitussopimuksen Guangzhou Power Supply Bureau, Guangdong Power Grid Co., Ltd:n (myöhemmin Guangzhou Power Supply) kanssa aurinkolämpöjärjestelmän toimittamisesta Guangzhouhun Kiinaan. Toimitettavan järjestelmän arvo on noin 500 tuhatta euroa. Järjestelmän toimituksen odotetaan tapahtuvan syksyllä 2021 ja sen on tarkoitus olla toiminnassa tämän vuoden loppuun mennessä.

Savosolar ilmoitti 28. huhtikuuta 2021 Guangzhou Power Supply:n tarjouskilpailun voittamisesta. Nyt allekirjoitettu toimitussopimus koskee 28. huhtikuuta ilmoitettua hanketta. Projektissa Savosolarin aurinkolämpökeräimet asennetaan auringon kiertoa seuraaville telineille maksimoiden siten puhtaan energian tuotannon rajallisesta tilasta. Savosolarin järjestelmä tulee olemaan osa Guangzhou Power Supply:n edistyksellistä monienergiaverkkoa.

Savosolarin toimitusjohtaja Jari Varjotie: "Kiinan kaukolämpömarkkinoiden arvioidaan kasvavan vuositasolla 8% lähivuosina, ja Kiinan hallitus hakee puhtaita energianlähteitä tätä kasvua varten. Lisäksi markkina teollisuuden prosessilämmityksestä auringon avulla on Kiinassa edelleen suurelta osin käyttämätön mahdollisuus. Kiina on hiljattain julkaissut tavoitteensa tuottaa 20 prosenttia energiantuotannostaan puhtailla energianlähteillä vuoteen 2030 mennessä. Tämä puolestaan tulee ohjaamaan kaukolämmön tuottajia ja teollisuuden toimijoita omaksumaan kestävämpiä energiaratkaisuja.

Tällä referenssillä Kiinassa, niinkin merkittävälle asiakkaalle kuin Guangzhou Power Supply, joka on valtio-omisteisen Fortune Global 500-yhtiö China Southern Power Grid:n tytäryhtiö, pääsemme esittelemään Savosolarin ainutlaatuisia ja kilpailukykyisiä ratkaisuja maailman suurimmalla aurinkolämpömarkkinalla. Pyrimme tarjoamaan pitkäikäisiä ratkaisuja uusiutuvan energian markkinoille edistyneillä ja erittäin tehokkailla järjestelmillämme, nyt myös Kiinassa."





