À vélo au Québec : LE guide Vélo Mag gratuit pour planifier son été à vélo!

MONTRÉAL, 17 mai 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Plus que jamais cet été, le vélo aura la cote sur la route des vacances au Québec. Vous planifiez des sorties d’une journée ou de plus longs séjours? Le guide gratuit publié par le magazine Vélo Mag – À vélo au Québec – sera votre meilleur compagnon pour explorer la belle province à deux roues.



Vous y trouverez :

500 choix de campings et établissements d’hébergement certifiés Bienvenue cyclistes!;

Des suggestions de routes où pédaler et d’escapades sur la Route verte, que ce soit pour une sortie en famille, un voyage de quelques jours ou une aventure plus cyclosportive;

Des sentiers de vélo de montagne à découvrir;

De l’inspiration pour découvrir certaines régions à vélo via la nouvelle websérie Le bon monde de la Route verte avec Jonathan B. Roy;

Des références à la cartographie interactive offerte sur routeverte.com pour établir un itinéraire vélo personnalisé et localiser les services qui y sont offerts.



Il est possible de se procurer le guide À vélo au Québec en format papier à la Maison des cyclistes (1251, rue Rachel Est), dans la plupart des bureaux d’information touristique ainsi que dans les présentoirs de nombreuses boutiques de vélo et de sport. Il est également disponible en version numérique en ligne ou via l’application Vélo Mag (section Suppléments).

Pour télécharger l’application :

Télécharger dans l'App Store, disponible sur Google play ou sur le kiosque web

Le guide est aussi ensaché dans le plus récent numéro du magazine Vélo Mag, en kiosque partout dès maintenant!

À propos de Vélo Québec

Fondé en 1967, Vélo Québec a pour mission de développer et promouvoir la pratique du vélo. Son expertise est aujourd’hui reconnue à travers la communauté cycliste internationale.





Renseignements

Vélo Québec

Stéphanie Couillard

Conseillère, relations de presse et marketing

514-942-0743

scouillard@velo.qc.ca

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible à https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d00e0d6c-db28-444d-8a3d-77e043b59d30/fr