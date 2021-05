Communiqué de presse – lundi 17 mai 2021 – 17h45

ARGAN fait l’acquisition auprès de CARREFOUR

de 3 entrepôts totalisant 70.000 m²

Ces trois entrepôts seront logés dans une SCI commune ARGAN-CARREFOUR destinée au développement de futurs entrepôts logistiques loués notamment à CARREFOUR.

La création de cette SCI commune, portée à 60% par ARGAN et 40% par le groupe CARREFOUR, s’inscrit dans le prolongement de l’acquisition en 2019 par ARGAN, auprès du groupe CARREFOUR, de 22 entrepôts logistiques représentant une surface de 1,1 million de m².

Les trois nouveaux entrepôts acquis auprès du groupe CARREFOUR se situent à Lens (62), Marseille (13) et au Plessis-Pâté (91) et représentent une surface de l’ordre de 70.000 m².

L’entrepôt du Plessis-Pâté, d’une surface de 24.500 m² est loué en totalité à CARREFOUR et les sites de Lens et Marseille feront l’objet d’une réhabilitation après conclusion d’un bail commercial avec des tiers.

Deux autres projets sont d’ores et déjà à l’étude dont un situé à CAEN MONDEVILLE avec une surface d’environ 77 000m² destiné à une exploitation CARREFOUR avec un dépôt d’autorisation effectué en ce début d’année.

Le développement et la réhabilitation de ces plateformes logistiques s’appuiera notamment sur l’expertise reconnue d’ARGAN dans ce domaine.

Cette opération consolide le positionnement d’ARGAN comme la foncière cotée de référence en France dédiée aux plateformes logistiques Premium.

Calendrier financier 2021 (Diffusion du communiqué de presse après bourse)

1 er juillet : Chiffre d’affaires du 2 ème trimestre 2021

1er octobre : Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2021





A propos d’Argan

ARGAN est l’unique foncière française de DEVELOPPEMENT & LOCATION D’ENTREPOTS PREMIUM cotée sur Euronext.

Son patrimoine représente 3 millions de m², se décomposant en une centaine d’entrepôts implantés en France exclusivement et valorisé 3 Mds€.

ARGAN est cotée sur le compartiment A d’Euronext Paris (ISIN FR0010481960 – ARG) et fait partie des indices CAC All-Share et IEIF SIIC France. La foncière a opté pour le régime des SIIC au 1er juillet 2007.

www.argan.fr









