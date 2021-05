English French

COMMUNIQUE DE PRESSE

Tremblay-en-France, le 17 mai 2021

Aéroports de Paris SA

Trafic du mois d'avril 2021

Le trafic total du Groupe ADP1 a augmenté de 6,8 millions de passagers sur le mois d'avril 2021 par rapport à avril 2020 avec 7,1 millions de passagers accueillis dans l'ensemble du réseau d'aéroports gérés. Il représente 25,7 % du niveau du trafic groupe du mois d'avril 20191.

En avril 2021, pour Paris Aéroport seul, le trafic est en hausse de 1,2 million de passagers par rapport à avril 2020, avec 1,3 million de passagers accueillis. Il représente 13,9 % du trafic Paris Aéroport du mois d'avril 2019. Paris-Charles de Gaulle a accueilli 0,9 million de passagers en avril 2021 (+ 0,8 million de passagers2 , soit 14,1 % du trafic d'avril 2019) et Paris-Orly 0,4 million de passagers (+ 0,4 million de passagers2, soit 13,4 % du trafic d'avril 2019).

À Paris-Charles de Gaulle, seuls les terminaux 2E et 2F sont actuellement ouverts afin d'accueillir l'ensemble du trafic commercial de passagers. À Paris-Orly, seuls Orly 2 et 3 sont ouverts pour accueillir l'ensemble du trafic commercial de passagers.

S'agissant des plates-formes du Groupe ADP à l'international, le terminal Hajj de Djeddah en Arabie Saoudite ainsi que l'aéroport de Nosy Be à Madagascar sont fermés. L'aéroport d'Antananarivo à Madagascar est fermé au trafic international. Les autres plateformes sont ouvertes aux vols commerciaux, certaines restrictions locales pouvant néanmoins s'appliquer. Les restrictions de déplacement ont été renforcées dans un certain nombre de pays depuis le mois de mars avec la reprise de la pandémie. Les aéroports de Delhi et d'Hyderabad sont ouverts pour des vols commerciaux domestiques et internationaux se limitant aux pays avec lesquels l'Inde a signé des accords bilatéraux.

Pour Paris Aéroport et sur le mois d'avril 20212 :

Le trafic international (hors Europe, incluant DROM-COM) est en progression (+ 436 146 passagers 2 , soit 13,4 % du niveau d'avril 2019) du fait d'une croissance sur les faisceaux suivants : Afrique (+ 184 630 passagers 2 , soit 18,4 % du niveau d'avril 2019), l’Amérique du Nord (+ 68 658 passagers 2 , soit 8,5 % du niveau d'avril 2019), Amérique Latine (+ 30 998 passagers 2 , soit 13,4 % du niveau d'avril 2019), Moyen-Orient (+ 63 365 passagers 2 , soit 15,6 % du niveau d'avril 2019), Asie-Pacifique (+ 28 960 passagers 2 , soit 6,8 % du niveau d'avril 2019) ;

soit 11,6 % du niveau d'avril 2019) ; Le trafic France métropolitaine est en croissance (+ 297 672 passagers 2 , soit 21,9 % du niveau d'avril 2019) ;

soit 21,9 % du niveau d'avril 2019) ; Le trafic DROM-COM (inclus dans le faisceau international) est en hausse (+ 59 535 passagers 2 , soit 17,5 % du niveau d'avril 2019) ;

soit 17,5 % du niveau d'avril 2019) ; Le nombre de passagers en correspondance est de 215 279 passagers, en hausse de 208 057 passagers2, soit 21,7 % du niveau d'avril 2019. Le taux de correspondance s'est établi à 32,7 %, en hausse de 17,2 points2.





Depuis le début de l'année, le trafic du Groupe ADP est en baisse de - 49,0 % par rapport à 2020, à 32,0 millions de passagers, soit 31,3 % du niveau du trafic groupe sur la même période en 2019, tandis que le trafic à Paris Aéroport est en baisse de - 68,4 %, à 6,0 millions de passagers, soit 18,0 % du niveau de trafic sur la même période en 2019.

Le trafic de TAV Airports, dont le Groupe ADP détient 46,4 % du capital3, est à 1,7 millions de passagers, en hausse de 1,7 million de passagers sur le mois d'avril 20212, soit 27,5 % du trafic d'avril 2019 hors Atatürk. Il est en baisse de - 43,1 % depuis le début de l'année par rapport à la même période de 2020.

Le trafic de l'aéroport de Santiago du Chili, dont le Groupe ADP détient 45 % du capital, est à 0,3 million de passagers, en hausse de 0,2 million de passagers sur le mois d'avril 20212, soit 17,1 % du trafic d'avril 2019. Il est en baisse de - 61,6 % depuis le début de l'année par rapport à la même période de 2020.

Le trafic d'Amman, dont le Groupe ADP détient 51 % du capital, est à 0,2 million de passagers, en hausse de 0,1 million de passagers sur le mois d'avril 20212, soit 18,9 % du trafic d'avril 2019. Il est en baisse de - 60,5 % depuis le début de l'année par rapport à la même période de 2020.

Le trafic de GMR Airports, dont le Groupe ADP détient 49 % du capital4 depuis le mois de juillet 2020, est à 3,5 millions de passagers, en hausse de 3,5 millions de passagers sur le mois d'avril 20212, soit 44,7 % du trafic d'avril 2019. Il est en baisse de - 26,9 % depuis le début de l'année par rapport à la même période de 2020.



Passagers Avr. 2021 Var. 21/20

(en passagers) Jan.- Avr. 2021 Var. 21/20

(en %) 12 mois

glissants Var. 21/20

(en %) Paris-CDG 915 336 + 787 185 3 810 565 - 71,2 % 12 846 951 - 80,7 % Paris-Orly 394 701 + 394 695 2 168 173 - 61,8 % 7 294 077 - 73,3 % Total Paris Aéroport 1 310 037 + 1 181 880 5 978 738 - 68,4 % 20 141 028 - 78,5 % Santiago du Chili 325 890 + 239 943 2 384 351 - 61,6 % 4 706 910 - 78,5 % Amman 151 651 + 144 061 602 029 - 60,5 % 1 127 253 - 85,4 % New Delhi 2 637 246 + 2 616 622 12 338 670 - 21,1 % 25 200 358 - 59,6 % Hyderabad 799 656 + 798 797 4 124 102 - 14,4 % 8 845 381 - 55,3 % Cebu 72 595 + 69 028 280 851 - 88,5 % 585 455 - 94,7 % Total GMR Airports 3 509 497 + 3 484 447 16 743 623 - 26,9 % 34 631 194 - 62,8 % Antalya 606 653 + 604 074 1 752 882 - 25,0 % 9 187 045 - 72,2 % Ankara 359 503 + 345 970 1 463 853 - 42,9 % 3 955 710 - 65,7 % Izmir 369 941 + 365 075 1 501 977 - 31,5 % 4 768 928 - 56,0 % Bodrum 69 855 + 69 855 230 348 + 4,8 % 1 503 979 - 63,0 % Gazipaşa Alanya 24 194 + 24 023 84 469 + 7,9 % 280 629 - 71,7 % Médine 95 157 + 94 558 422 696 - 75,3 % 958 928 - 86,9 % Tunisie 12 117 + 10 939 41 085 - 68,7 % 244 883 - 91,3 % Géorgie 103 173 + 99 441 206 837 - 61,0 % 317 464 - 91,2 % Macédoine du Nord 49 850 + 47 997 205 050 - 52,5 % 555 886 - 77,0 % Zagreb(5) 54 092 + 48 974 167 420 - 65,8 % 602 791 - 80,2 % Total TAV Airports 1 744 535 + 1 710 906 6 076 617 - 43,1 % 22 376 243 - 71,9 %





Mouvements d'avions Avr. 2021 Var. 21/20

(en mouvements) Jan.- Avr. 2021 Var. 21/20

(en %) 12 mois

glissants Var. 21/20

(en %) Paris-CDG 13 842 + 10 090 52 814 - 46,9 % 165 727 - 62,6 % Paris-Orly 4 302 + 4 289 20 089 - 51,4 % 61 786 - 67,3 % Total Paris Aéroport 18 144 + 14 379 72 903 - 48,2 % 227 513 - 64,0 % Santiago du Chili 3 402 + 2 248 21 056 - 47,7 % 43 466 - 69,4 % Amman 2 245 + 1 861 8 369 - 44,9 % 17 414 - 75,3 % New Delhi 24 043 + 23 806 100 701 - 4,2 % 213 629 - 47,4 % Hyderabad 9 189 + 8 938 41 463 - 5,7 % 95 233 - 43,7 % Cebu 901 + 860 3 582 - 84,2 % 7 483 - 92,0 % Total GMR Airports 34 133 + 33 604 145 746 - 15,1 % 316 345 -52,7 % Antalya 4 545 + 4 524 12 818 - 18,7 % 59 207 - 67,3 % Ankara 3 422 + 3 305 12 421 - 30,7 % 34 279 - 55,3 % Izmir 2 981 + 2 930 11 215 - 23,7 % 37 007 - 45,9 % Bodrum 619 + 619 1 915 + 32,2 % 11 021 - 56,9 % Gazipaşa Alanya 219 + 218 736 + 15,9 % 2 387 - 63,2 % Médine 1 479 + 1 450 5 314 - 57,0 % 11 406 - 78,7 % Tunisie 172 + 158 596 - 49,0 % 2 894 - 83,2 % Géorgie 1 478 + 1 126 3 854 - 39,7 % 9 526 - 73,3 % Macédoine du Nord 826 + 669 2 942 - 25,1 % 8 040 - 59,7 % Zagreb(5) 1 840 + 1 475 6 140 - 30,2 % 18 848 - 53,9 % Total TAV Airports 17 581 + 16 474 57 951 - 30,3 % 194 615 - 63,0 %





Répartition géographique



Paris Aéroport (Paris-CDG et Paris-Orly) Avril 2021

Var. 21/20

(en passagers) Part dans



trafic total Jan.- Avril 2021

Var. 21/20 Part dans trafic total France métropolitaine + 297 672 23,8 % - 48,6 % 25,1 % Europe + 448 062 37,1 % - 76,0 % 30,3 % Autre International



Dont + 436 146 39,1 % - 68,3 % 44,5 % Afrique + 184 630 15,6 % - 57,3 % 17,2 % Amérique du Nord + 68 658 6,1 % - 82,2 % 5,4 % Amérique Latine + 30 998 2,9 % - 73,0 % 3,5 % Moyen-Orient + 63 365 6,1 % - 72,6 % 5,2 % Asie-Pacifique + 28 960 3,0 % - 86,4 % 2,5 % DROM-COM + 59 535 5,5 % - 44,9 % 10,7 % Total Paris Aéroport + 1 181 880 100,0 % - 68,4 % 100,0 %





Paris Aéroport (Paris-CDG et Paris-Orly) Avril 2021 Var. 21/20 Jan.- Avril 2021 Var. 21/20 Passagers en correspondance(1) 215 279 + 208 057 906 762 - 61,6 % Taux de correspondance 32,7 % + 17,2 pt 31,3 % + 5,9 pt Taux de remplissage 49,8 % + 15,6 pt 55,4 % - 22,9 pt

(1) Passagers au départ





Le Groupe ADP aménage et exploite des plates-formes aéroportuaires parmi lesquelles Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly et Paris-Le Bourget. En 2020, le groupe a accueilli sous sa marque Paris Aéroport 33,1 millions de passagers sur Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly, 1,8 millions de tonnes de fret et de courrier et près de 96,3 millions de passagers au travers d'aéroports gérés à l'étranger. Bénéficiant d'une situation géographique exceptionnelle et d'une forte zone de chalandise, le groupe poursuit une stratégie de développement de ses capacités d'accueil et d'amélioration de sa qualité de services et entend développer les commerces et l'immobilier. En 2020, le chiffre d'affaires du groupe s'est élevé à 2 137 millions d'euros et le résultat net part du Groupe à – 1 169 millions d'euros.

Aéroports de Paris SA au capital de 296 881806 euros. Siège social : 1 rue de France, Tremblay-en-France 93290. RCS Bobigny 552 016 628. groupeadp.fr

1 Trafic du groupe @100%. Le trafic du groupe @100% intègre le trafic des aéroports de Delhi International Airport Limited (DIAL), Hyderabad International Airport Limited (GHIAL) et Mactan-Cebu International Airport à compter du 1er janvier 2019.

2 Par rapport au mois d'avril 2020.

3 Suite à la mise en œuvre du programme de rachat d'actions de TAV Airports, le Groupe ADP détient 46,38 % du Groupe TAV Airports depuis le 30 septembre 2020 (contre 46,12 % précédemment).

4 Voir les communiqués de presse des 20 et 26 février 2020, et du 7 juillet 2020 sur la prise de participation dans la société GMR Airports.

5 Le Groupe ADP et TAV Airports détiennent respectivement 21 % et 15 % du capital de l’aéroport de Zagreb. Pour être conforme aux présentations de TAV Airports, le trafic de l’aéroport de Zagreb est intégré au trafic du groupe TAV Airports.

