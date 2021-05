Esker/KPMG France : Un partenariat stratégique pour anticiper la dématérialisation des factures

Lyon, le 17 mai 2021



Esker, plateforme cloud mondiale qui valorise les métiers de la finance et du service clients et renforce la coopération interentreprises en automatisant les cycles de gestion et KMPG France, leader de l’audit et du conseil, joignent leurs expertises respectives pour accompagner la digitalisation des directions administratives et financières.

Un partenariat stratégique pour guider les entreprises face à l’obligation d’adopter la facturation électronique

2023, c’est l’échéance à partir de laquelle toutes les entreprises du secteur privé auront pour obligation d’accepter les factures au format électronique. Elles auront jusqu’à 2025 pour se plier à l’obligation de facturation électronique, imposée par la loi de Finances 2020. Cette mesure vise principalement à lutter contre la fraude fiscale, à réduire les délais de paiement et à simplifier les déclarations de TVA grâce au pré-remplissage en ligne. Pour assurer un accompagnement de premier plan aux entreprises, KPMG France a décidé de s’entourer des meilleurs acteurs de la dématérialisation des factures en signant ce partenariat stratégique avec Esker.

"La facturation électronique obligatoire se traduit d’ores et déjà par une prise de conscience des sociétés. Ces dernières se rendent compte que cette échéance nécessite d’élaborer un plan d’action solide car ce sujet va générer des changements significatifs non seulement au niveau du système d’information mais aussi en termes de processus et de conformité fiscale. Face à cette échéance importante, KPMG France et Esker travaillent de concert pour définir les meilleurs processus afin d’assurer un accompagnement d’excellence auprès des entreprises." Julie Tarbé de Saint Hardouin, Associée KPMG France, spécialisée en conseil des directions financières.

Grâce à son leadership reconnu au service de la performance et de la résilience des entreprises, KPMG France s’est tout naturellement imposé comme un partenaire privilégié dans cette mission. Pour Esker, cette alliance aura pour finalité de valoriser les professions financières grâce à une démarche agile d’accompagnement au changement. L’expertise de KPMG France, combinée au savoir-faire technologique d’Esker, permettra aux entreprises d’avoir toutes les clés en main pour aborder sereinement le virage de la généralisation de la facture électronique à partir de 2023.

"Tout projet de rupture technologique et de transformation digitale modifie profondément le modèle économique et l’organisation des entreprises. Pour Esker, s’associer avec un cabinet d’audit et de conseil comme KPMG France, c’est avoir l’assurance de proposer à nos clients et à nos prospects des experts pluridisciplinaires dans les domaines de la fiscalité, de la finance et des contraintes règlementaires. Au-delà de notre proximité, cette collaboration vient enrichir et compléter notre activité d’éditeur de solutions intelligentes de digitalisation des processus administratifs et financiers." Thomas Honegger, Directeur de la filiale France Esker.

Pour KPMG France, ce partenariat avec Esker s’inscrit dans la continuité de leur rapprochement amorcé depuis 2019 avec KPMG aux Pays-Bas.

"Nos expertises sont très complémentaires, nous sommes donc ravis de poursuivre le travail amorcé avec Esker, reconnu comme l’un des principaux acteurs de la digitalisation et des processus Procure-to-Pay et Order-to-Cash, pour permettre à nos clients de tirer pleinement parti de tous les bénéfices de la dématérialisation." Julie Tarbé de Saint Hardouin, Associée KPMG France, spécialisée en conseil des directions financières.



À propos de KPMG France

KPMG France, Leader de l’Audit et du Conseil, réunit 10 000 professionnels dédiés à la performance économique et financière des institutions et des entreprises de toute taille, dans tous les secteurs. KPMG apporte à ses clients la puissance d’un réseau mondial pluridisciplinaire à travers 150 pays et se singularise par son maillage territorial grâce à ses 220 bureaux en France.

AUDIT – CONSEIL – EXPERTISE COMPTABLE – DROIT ET FISCALITE.

www.kpmg.fr

À propos d’Esker

Leader mondial des solutions d’automatisation des cycles de gestion Procure-to-Pay et Order-to-Cash, Esker valorise les départements financiers et services clients des entreprises et renforce la coopération interentreprises. La plateforme cloud Esker permet d’animer un écosystème vertueux avec ses clients et fournisseurs.

Intégrant des technologies d’Intelligence Artificielle (IA), les solutions d’Esker permettent de gagner en productivité et d’améliorer la visibilité sur son activité, tout en renforçant la collaboration avec ses clients, ses fournisseurs et ses collaborateurs.

ETI française dont le siège social se situe à Lyon, Esker est présente en Europe, en Amérique du Nord, en Asie/Pacifique et en Amérique du Sud. Cotée sur Euronext GrowthTM à Paris (Code ISIN FR0000035818), l’entreprise a réalisé 112 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2020, dont 2 tiers à l’international.

Pièce jointe