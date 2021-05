アナクアがパナソニック ソリューションテクノロジー株式会社とパートナーシップを締結

長期的なパートナーシップによりAQX知財管理ソフトウエアとPatentSQUAREの特許検索・分析機能を拡張、日本市場向け知財データベースのさらなる強化を目指す

May 17, 2021 19:00 ET | Source: Anaqua Inc Anaqua Inc

Boston, Massachusetts, UNITED STATES