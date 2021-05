Voltalia cède 187 mégawatts à la utility brésilienne Copel

English French

Voltalia (Euronext Paris, code ISIN : FR0011995588), acteur international des énergies renouvelables, annonce aujourd'hui la cession de 100% de ses parcs éoliens VSM2, 128 mégawatts et VSM4, 59 mégawatts, à la utility brésilienne Copel. La vente effective aura lieu le 30 novembre 2021, une fois que les conditions préalables auront été remplies.

Au cours des dernières années, Voltalia a poursuivi une stratégie consistant à développer un volume élevé de projets compétitifs en vue de conserver certains projets et de s'associer à des partenaires stratégiques pour d'autres.

A ce jour, Voltalia possède 624 mégawatts de parcs éoliens en exploitation et 187 mégawatts de parcs éoliens en construction à Serra Branca au Brésil, le plus grand complexe éolien et solaire du monde, avec un potentiel de 2,4 gigawatts, entièrement développé par Voltalia. En outre, Voltalia possède des actifs éoliens, solaires et hybrides en exploitation et en construction situés dans les États brésiliens de Rio Grande do Norte, Bahia et Amapá, pour un total de 223 mégawatts.

En parallèle, Voltalia développe un pipeline de futurs projets solaires, éoliens et hydroélectriques représentant un total de 5,1 gigawatts à la fin 2020. Ce pipeline s'est étoffé au cours des dernières années, et les importantes étapes de développement franchies depuis le début de l'année 2021 vont encore l'élargir de manière significative. Voltalia continuera donc à vendre une grande partie de ses futurs projets.

Les parcs éoliens VSM2 et VSM4 font tous deux partie du cluster Serra Branca. Les parcs éoliens utiliseront l'infrastructure développée et construite par Voltalia, y compris les lignes de transmission de 500 kV. Le parc VSM2 vient d’entrer en service, tandis que le parc VSM4, actuellement en construction, devrait commencer à injecter ses premiers kilowattheures en juin. Les équipes de Voltalia continueront à assurer l’exploitation et la maintenance des deux centrales après la vente à Copel.

Copel est l'une des principales entreprises de services publics du Brésil, desservant 4,8 millions de clients dans 395 municipalités et 1 113 localités (districts, villes et villages). Cette acquisition est conforme à la stratégie de croissance durable de la société dans le domaine des énergies renouvelables et s'inscrit dans le droit fil de sa récente politique d'investissement approuvée plus tôt cette année. Copel est cotée sur les bourses de São Paulo, New York et Madrid et son principal actionnaire est l'État du Paraná.

Partenaire de longue date de Voltalia, détenteur d’une participation minoritaire dans le parc éolien SMG de Voltalia (108 mégawatts) depuis 2015, Copel a aussi récemment été l'une des contreparties signataire des contrats de vente d'électricité long terme de 270 mégawatts portant sur les parcs solaires SSM 1&2.

"La signature de cet accord témoigne de la confiance renouvelée de nos partenaires dans nos projets de qualité. Elle est aussi une nouvelle illustration de notre stratégie qui est de développer un grand nombre de projets, permettant d’assurer des revenus supplémentaires à notre activité de Services. VSM2 et VSM4 continueront à créer de la valeur pour le groupe puisque la maintenance des deux parcs éoliens sera assurée par les équipes de Voltalia ", déclare Sébastien Clerc, Directeur Général de Voltalia.

Le cluster Serra Branca à ce jour :

Propriété Technologie Statut Capacité (en MW)

Avant transaction Capacité (en MW)

Après transaction Développé et appartenant à Voltalia Eolien Exploitation 624 496 Développé et vendu par Voltalia Eolien Exploitation 273 401 Sous-total 897 897 Développé et appartenant à Voltalia Eolien En construction 187 128 Développé et vendu par Voltalia Eolien En construction 301 360 Sous-total 488 488 Développé et appartenant à Voltalia Solaire Prêt à construire avec PPA 530 530 Développé et vendu par Voltalia Solaire & Eolien En développement ~500 ~500 Total ~2 400 ~2 400

A propos de Voltalia (www.voltalia.com) Voltalia est un acteur international des énergies renouvelables. Le Groupe produit et vend de l’électricité issue de ses installations éoliennes, solaires, hydrauliques, biomasse et de stockage. Il dispose d’une puissance en exploitation et en construction de plus de 1,4 GW et d’un portefeuille de projets en développement d’une capacité totale de 9,7 GW.



Voltalia est également prestataire de services et accompagne ses clients en renouvelable pendant toutes les étapes des projets, de la conception à l’exploitation-maintenance.



Pionnier sur le marché des entreprises, Voltalia propose enfin une offre globale à celles-ci allant de la fourniture d’électricité verte aux services d’efficacité énergétique, en passant par la production locale de sa propre électricité.



Fort de ses plus de 1 130 collaborateurs dans 20 pays sur 4 continents, Voltalia possède une capacité d’action mondiale pour ses clients.



Voltalia est coté au marché réglementé d’Euronext à Paris (FR0011995588 – VLTSA) et fait partie des indices Enternext Tech 40 et CAC Mid&Small. L’entreprise est également incluse dans le Gaïa-Index, l’indice des valeurs moyennes responsables. Voltalia

