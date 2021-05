[Communiqué de presse iliad] Chiffre d'affaires 1er trimestre 2021 : un début d’année solide, marqué par la croissance et des projets ambitieux

Communiqué de presse

Paris, le 18 mai 2021 à 7h30

Un début d’année solide, marqué par la croissance et des projets ambitieux

Au 1er trimestre 2021, le Groupe iliad poursuit sa trajectoire de croissance et confirme sa solidité.

Le chiffre d’affaires est en forte hausse (+33,6%) avec l’intégration de la Pologne. La croissance organique, à près de 5%, est solide.

Maintien d'une bonne performance commerciale sur le 1er trimestre, et ce malgré la fermeture d’une grande partie de nos réseaux de distribution sur la période.

Ce trimestre est également marqué par l’intégration réussie, et en avance sur nos prévisions, de l’opérateur polonais Play.

Un nouveau comité de direction élargi, fruit de promotions internes et de recrutement de nouveaux talents, a été mis en place en avril.

Les indicateurs opérationnels et financiers de Play enregistrent tous une bonne dynamique sur la période.

La période est également marquée par la cession de la participation de 60% dans On Tower Pologne pour 0,8 milliard d’euros et la mise en place du partenariat stratégique avec Cellnex.





En Italie, malgré le contexte de durcissement des contraintes sanitaires, le chiffre d’affaires du Groupe enregistre une hausse de 25,1% sur le 1er trimestre.

iliad Italia a recruté 305 000 nouveaux abonnés mobiles sur la période.

La poursuite de la bonne dynamique de déploiement de réseau mobile permet au Groupe d’anticiper l’atteinte d’un EBITDAaL positif au cours du 2ème trimestre et par conséquent sur l'ensemble de 2021.





En France, ce trimestre est également marqué par la poursuite d’efforts soutenus dans le déploiement de nos réseaux Très Haut Débit Fixe et Mobile.

Plus de 3 millions de Français sont abonnés à la Fibre Free, disponible à date pour plus de 21 millions de Français.

Les réseaux 4G et 5G du Groupe dépassent respectivement les 20 000 et 8 000 sites activés. Free Mobile est leader sur les réseaux 5G déployés en France en nombre de sites1 et enregistre une hausse significative de la qualité de service sur ses réseaux.

Convaincu que le déploiement de la 5G est un facteur de croissance structurant pour le Groupe dans les années à venir, le Groupe a par ailleurs décidé d’accélérer son programme d’investissement dans les infrastructures 5G en France. L’un des objectifs, à court terme, est d’adresser de nouveaux segments à forte valeur ajoutée sur le marché Mobile. Dans ce contexte, iliad annonce son intention de céder sa participation de 30% dans On Tower France et de dédier une partie du produit de cession à ses investissements.

Enfin, le Groupe iliad a lancé en France, le 23 mars dernier, son offre Fixe et Mobile dédiée aux entreprises et aux professionnels en créant une nouvelle marque dédiée, Free Pro.

Principaux indicateurs opérationnels au 31.03.2021

FRANCE T1 2021 T4 2020 Var. 3 mois Nombre d’abonnés mobiles 13 382 k 13 376 k 6 k - Dont Forfait Free 4G/5G illimitée1 8 657 k 8 563 k 94 k - Dont Forfait Voix 4 725 k 4 813 k -88 k Nombre d’abonnés Haut Débit et Très Haut Débit 6 765 k 6 722 k 43 k - Dont Fibre 3 071 k 2 803 k 268 k Nombre total d’abonnés France 20 147 k 20 098 k 49 k Prises raccordables en Fibre 21,1 m 19,9 m 1,2 m T1 2021 T1 2020 Var. 12 mois ARPU Haut Débit et Très Haut Débit (en €)2 32,6 32,0 1,9% ARPU Mobile facturé aux abonnés (en €)2 10,8 10,6 2,7% ITALIE T1 2021 T4 2020 Var. 3 mois Nombre d’abonnés mobile 7 540 k 7 235 k 305 k POLOGNE T1 2021 T4 2020 Var. 3 mois Nombre d’abonnés mobiles enregistrés2 15 373 k 15 402 k -29 k Nombre d’abonnés mobiles actifs2 12 165 k 12 193 k -28 k - Dont Forfaits 8 392 k 8 391 k 1 k - Dont Prépayés 3 773 k 3 802 k -29 k Nombre d’abonnés Home2 162 k 126 k 36 k - Dont TV Box 149 k 118 k 31 k - Dont abonnés Haut / Très Haut Débit Fixe 13 k 7 k 6 k Nombre total d’abonnés Pologne2 12 327 k 12 319 k 8 k T1 2021 T1 2020 Var. 12 mois ARPU Mobile facturé aux abonnés (en PLN)3 27,1 26,5 2,3%

1 50/100/150 Go pour les non abonnés Freebox

2 voir glossaire

3 ARPU calculé à partir du chiffre d’affaires facturé aux abonnés mobiles

Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2021

Le chiffre d’affaires du Groupe est en hausse de 33,6% à 1,85 milliard d’euros sur les trois premiers mois de l’année, tiré par :

1) la 1ère consolidation sur un trimestre complet de la Pologne (398 millions de CA sur 3 mois),

2) la hausse du chiffre d’affaires facturé aux abonnés en Italie (+26,7%),

3) la croissance du chiffre d’affaires en France de 2,4% dont 4,4% pour le Fixe et 3,4% pour les services mobiles facturés aux abonnés.





Le tableau suivant présente la répartition du chiffre d’affaires du Groupe par nature de revenus au 31 mars 2021 et au 31 mars 2020.

En millions d’euros T1 2021 T1 2020 Variation (%) Chiffre d’affaires consolidé 1 846 1 382 33,6% Chiffre d’affaires Services Groupe1 1 719 1 339 28,3% Chiffre d’affaires Equipements Groupe 131 45 192,5% Eliminations Groupe -3 -3 Ns Chiffre d’affaires France 1 263 1 233 2,4% Par type de revenus - Service Fixe 692 663 4,4% - Service Mobile 529 527 0,3% dont facturé aux abonnés 436 422 3,4% dont autres2 93 105 -11,8% - Equipements 43 45 -3,4% - Eliminations France -1 -1 Ns Par segment - B2C 1 242 1 216 2,2% - B2B 21 17 20,1% Chiffre d’affaires Italie 188 150 25,1% - Service Mobile 186 149 24,2% dont facturé aux abonnés 145 114 26,7% dont autres2 41 34 20,2% Chiffre d'affaires Pologne3 398 - - - Service 312 - - dont Mobile facturé aux abonnés 224 - - dont Interconnexion & autres4 86 - - dont Home 2 - - - Equipements 86 - -

(1) hors éliminations Groupe et France (2) essentiellement revenus d’interconnexion (3) EURPLN : 4,54574

(4) essentiellement revenues d’interconnexion, wholesale, services aux entreprises

France

Au 1er trimestre 2021, le chiffre d’affaires France est en hausse de 2,4% à 1,26 milliard d’euros et de 2,6% en excluant les ventes d’équipements.

Eléments opérationnels

La base d’abonnés Fixe enregistre un gain de 43 000 abonnés ce trimestre. Portée par une dynamique de recrutement sur la Fibre qui se normalise avec 268 000 nouveaux abonnés ce trimestre, la marque Free continue de bénéficier d’une forte demande pour ses 2 offres principales, la Freebox Pop et la Freebox Delta, qui représentent la majorité des nouveaux abonnés ce trimestre. La base d’abonnés Fibre s’établit à 3,07 millions d’abonnés à fin mars, soit un taux d’adoption progressant de 15 points sur 12 mois à 45,4%.





qui se normalise avec 268 000 nouveaux abonnés ce trimestre, la marque Free continue de bénéficier d’une forte demande pour ses 2 offres principales, la Freebox Pop et la Freebox Delta, qui représentent la majorité des nouveaux abonnés ce trimestre. La base d’abonnés Fibre s’établit à 3,07 millions d’abonnés à fin mars, soit un taux d’adoption progressant de 15 points sur 12 mois à 45,4%. Le forfait 4G/5G illimitée continue également de progresser, avec un gain de 94 000 abonnés nets sur le trimestre. A fin mars 2021, ils représentaient 64,7% de la base d'abonnés mobiles, contre 62,1% 12 mois auparavant. Au 31 mars 2021, le Groupe comptait ainsi 13,4 millions d’abonnés mobiles, dont 8,7 millions d’abonnés au Forfait Free 4G/5G illimitée.





Le 23 mars dernier, le Groupe iliad a fait son entrée sur le marché des Entreprises en lançant une nouvelle marque dédiée, Free Pro. Le Groupe a mis au point une offre à la fois innovante, simple et attractive destinée aussi bien aux TPE/PME qu’aux grandes entreprises et aux collectivités. L’offre Free Pro combine une offre Fixe, avec une nouvelle Freebox Pro entièrement conçue pour répondre aux besoins des professionnels et une offre Mobile, avec des tarifs attractifs et des solutions pour faciliter la gestion des flottes mobiles.





Eléments financiers

Le chiffre d’affaires services Fixe s’établit à 692 millions d’euros au T1 2021, en hausse de 4,4% (contre 5,4% au 4ème trimestre 2020 à base comparable, i.e. en excluant l’impact de l’offre de livres numériques).

L’ARPU Fixe est en hausse de 30 centimes par rapport au 4ème trimestre 2020, à 32,6 euros et en hausse de 60 centimes par rapport au 1er trimestre 2020.

Porté par une bonne dynamique de notre filiale Jaguar Network, le chiffre d’affaires B2B, composé en totalité de services Fixes au T1 2021, est en hausse de 20,1%.

La performance du Mobile facturé aux abonnés sur le 1er trimestre 2021 souffre d’une base de comparaison très élevée (+11,6% sur les ventes facturées aux abonnés au T1 2020). Elle reste néanmoins solide avec une hausse de 3,4% du chiffre d’affaires, et ce malgré l'impact négatif de la crise Covid-19 sur les revenus internationaux (appels vers l’étranger et roaming hors France).

L’ARPU Mobile est en hausse organique de 2,7% à 10,8 euros, soit une croissance modérée comparée au trimestre précédent (6,5%) qui traduit une baisse des revenus hors forfaits plus prononcée (-15,2% contre -3,0% au T4 20) et, dans une moindre mesure, une intensité concurrentielle plus forte en début d’année sur les offres sans terminaux.





Le chiffre d’affaires Autres, essentiellement composé des revenus d’interconnexion Voix et SMS/MMS, s’affiche en baisse de 11,8% à 93 millions d’euros (contre une baisse de 0,1% au 4ème trimestre). Ce chiffre d’affaires (peu margé) avait bénéficié notamment, à la fin du 1er trimestre 2020, d’une hausse atypique du trafic voix et SMS suite aux restrictions inédites de déplacement de la population française.



Les ventes d’équipements sont en baisse de 3,4% sur le trimestre à 43 millions d’euros.





Réseaux Fixe et Mobile

Le Groupe a poursuivi au 1er trimestre 2021 ses déploiements Très Haut Débit Fixe et Mobile, en ligne avec la volonté du Groupe de devenir l’opérateur alternatif de référence sur les réseaux de dernière génération.

Sur le FTTH, le Groupe dispose de 21,1 millions de prises commercialisables à fin mars 2021 (+5,7 millions sur 12 mois).





Côté Mobile, Free a déployé depuis début 2021 plus de 800 nouveaux sites actifs, franchissant pour la 1 ère fois de son histoire la barre des 20 000 sites actifs. A fin avril 2021, le Groupe disposait ainsi de 20 188 sites en France métropolitaine, dont plus de 19 700 déployés en 4G. Le réseau mobile couvrait à fin avril plus de 98,8% de la population en 3G et 98,5% en 4G.





fois de son histoire la barre des 20 000 sites actifs. A fin avril 2021, le Groupe disposait ainsi de 20 188 sites en France métropolitaine, dont plus de 19 700 déployés en 4G. Le réseau mobile couvrait à fin avril plus de 98,8% de la population en 3G et 98,5% en 4G. Le Groupe iliad a l’ambition d’être, en France, leader sur le réseau 5G parmi les challengers. Fin avril 2021, le Groupe détenait ainsi le plus grand nombre de sites 5G (toutes fréquences confondues) en métropole avec plus de 8 800 sites techniquement opérationnels – dont plus de 1 000 en 3,5 GHz.





Accélération des investissements 5G

Ces 10 dernières années, le Groupe iliad a investi chaque année près de 30% de son chiffre d'affaires dans ses infrastructures réseaux. Nous poursuivons activement, à l’heure actuelle, cette stratégie qui a fait ses preuves – puisque nous enregistrons depuis 18 mois une bonne dynamique commerciale – afin de pouvoir adresser, à court terme, de nouveaux segments à forte valeur ajoutée sur le marché Mobile.

Le Groupe peut en effet s’appuyer à date sur plusieurs leviers, outre le plus important réseau 5G de France :

Un réseau 4G dont la qualité s’améliore ; en août 2021, le Groupe verra par ailleurs son portefeuille de fréquences s'enrichir de 19,6 MHz2 supplémentaires dans la bande de fréquences 2,1 GHz, ce qui nous permettra d’augmenter encore la capacité du réseau 4G ;

Un réseau de distribution en expansion ; d'ici fin 2021, nous atteindrons 150 boutiques dans toute la France et visons plus de 200 boutiques en 2023 ;

Une marque plébiscitée, parmi les plus fortes en France tous secteurs confondus ;

Une satisfaction client élevée, comme le montre la dernière étude IFOP commanditée par le Groupe.





Dans ce contexte, le Groupe considère le déploiement de la 5G comme un accélérateur de croissance unique. Il a donc été décidé d’allouer une partie des futurs produits de cession de la participation de 30% du Groupe dans On Tower France à l’accélération de son plan d’investissement 5G.

Le Groupe iliad suspend par conséquent son objectif 2021 de cash-flow opérationnel pour la France d’environ 900 millions d’euros hors B2B et annoncera en septembre un objectif révisé prenant en compte l’accélération des investissements 5G et, dans une moindre mesure, à la sécurisation de stock de composants et d’équipements électroniques compte tenu du contexte de pénurie actuel.

Italie

Dans un contexte de durcissement des contraintes sanitaires, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 188 millions d’euros en Italie au 1er trimestre 2021, en hausse de 25,1% avec une hausse du chiffre d’affaires facturé aux abonnés de 26,7%.

Malgré un contexte peu favorable à un nouvel entrant, avec un churn de marché en baisse du fait de la fermeture des centres commerciaux, iliad Italia a recruté 305 000 nouveaux abonnés au 1 er trimestre. Le Groupe compte 7,54 millions d’abonnés en Italie à fin mars 2021, soit près de 10% de part de marché.

trimestre. Le Groupe compte 7,54 millions d’abonnés en Italie à fin mars 2021, soit près de 10% de part de marché. En ce qui concerne le déploiement de son réseau mobile, iliad Italia a poursuivi sur la lancée de l’année 2020 et s’est une nouvelle fois montré très dynamique au 1 er trimestre : à fin avril, iliad comptait ainsi 7 285 sites mobiles activés, en ligne avec l’objectif d’atteindre environ 8 500 sites actifs à fin 2021.

trimestre : à fin avril, iliad comptait ainsi 7 285 sites mobiles activés, en ligne avec l’objectif d’atteindre environ 8 500 sites actifs à fin 2021. L’augmentation du trafic sur le réseau propre d’iliad a un impact positif sur la rentabilité en Italie. A ce titre, iliad Italia anticipe désormais l’atteinte d’un EBITDAaL positif au cours du 2ème trimestre 2021.





Pologne

Le Groupe iliad a intégré Play en Pologne dans ses comptes à compter du 18 novembre 2020. Le 1er trimestre 2021 est donc le premier trimestre avec une consolidation pleine. La Pologne a généré, au cours de ce trimestre, un chiffre d’affaires en monnaie locale de 1,81 milliard de zlotys (398 millions d’euros), en hausse de 3,6% sur 12 mois.

La croissance du chiffre d’affaires Services, hors ventes de terminaux, est en progression de 3,6% et de 5,1% sur les services Facturés aux abonnés, grâce notamment à la hausse de 2,3% de l’ARPU mobile facturé aux abonnés de Play ;





Ce trimestre a vu la poursuite d’une stratégie commerciale reposant sur (i) une approche de création de valeur et de segmentation sur la base existante, (ii) le lancement de nouvelles offres et produits pour ouvrir de nouveaux marchés (Home & vidéo). La base d’abonnés actifs contrats (hors M2M et cartes SIM offertes) est quasi stable sur 3 mois à 8,4 millions d’abonnés et la base prépayée diminue de 29 000 unités en raison, notamment, de la faiblesse de l’activité touristique ;





Sur le segment Home (TV Box et Internet Fixe), la base d’abonnés progresse fortement à +36 000 unités sur le trimestre, témoignant du potentiel de la marque Play sur ce segment et de la demande croissante pour de nouveaux services.





L'intégration de Play au sein du Groupe iliad est un succès :

Le Comité Exécutif a été élargi de 7 à 10 membres, via des promotions internes et un recrutement externe avec la nomination d'une nouvelle Directrice Financière. Il y a désormais 30% de femmes au Comité Exécutif contre 0% auparavant ;





10 axes prioritaires ont été définis parmi 56 chantiers en cours, notamment la 5G, l'Internet Fixe à Très Haut Débit et l’accélération de la Digitalisation ;





Le retrait de la cote de Play a été finalisé le 6 avril 2021 ;





La transaction avec notre partenaire stratégique Cellnex a été finalisée le 1er avril 2021.





Objectifs du Groupe

Comme en 2020, l’épidémie de coronavirus a pour conséquences, outre les aspects humains, le ralentissement de l’activité économique dans de nombreux pays. Les impacts sociaux et financiers pour le Groupe iliad ont été limités en 2020. Néanmoins, pour 2021 et au-delà cette épidémie pourrait impacter le Groupe iliad et ses objectifs comme l’ensemble des entreprises évoluant dans le secteur des télécommunications (au travers notamment de la pénurie de certains composants électroniques et du ralentissement du déploiement de ses réseaux Fixe et Mobile…).

FRANCE

Ambition long terme sur le marché B2C : part de marché Mobile, Haut Débit et Très Haut Débit de 25%

B2C Fixe Plus de 5 millions d'abonnés Fibre en 2023 30 millions de prises raccordables à la Fibre à fin 2022



Mobile



Plus de 80% de la base d’abonnés sur le Forfait Free 4G/5G illimitée 3 en 2024 Plus de 25 000 sites en 2023



Finance 2021 : EBITDAaL-investissements (hors activités B2B) d'environ 900 millions d'euros (en cours de révision, suite à la décision d'affecter une partie des futurs produits de cession de On Tower France au programme 5G)



B2B Part de marché sur le marché des entreprises d’environ 4 à 5% en 2024 Chiffre d’affaires de l’activité entreprises d’environ 400 à 500 millions d’euros en 2024



ITALIE

Mobile Avoir environ 8 500 sites actifs à fin 2021 Avoir déployé 10 000 à 12 000 sites à fin 2023





Fixe



Lancement de nos activités Fixes prévu après l'été 2021 (vs "avant l'été 2021")



Finance EBITDAaL positif sur l’ensemble de l’année 2021 (révisé à la hausse) Générer 1,5 milliard d’euros de chiffre d’affaires en Italie sur le long terme



POLOGNE

EBITDAaL – investissements en croissance en 2021 - sur 12 mois pro forma





Glossaire



Abonnés Haut Débit et Très Haut Débit (ou Broadband) : abonnés ayant souscrit une offre ADSL, VDSL ou FTTH du Groupe.

ARPU Haut Débit et Très Haut Débit : inclut le chiffre d’affaires généré par le forfait et les services à valeur ajoutée, mais exclut le chiffre d’affaires non récurrent (par exemple les frais de migration d’une offre à une autre ou les frais de résiliation), divisé par le nombre total d’abonnés Haut Débit et Très Haut Débit facturés sur le dernier mois du trimestre.

ARPU Mobile facturé aux abonnés : inclut le chiffre d’affaires facturé à l'abonné divisé par le nombre total d’abonnés Mobile sur la période.

Chiffre d’affaires facturé à l’abonné : chiffre d’affaires forfait et hors forfait directement facturé à l’abonné.

Chiffre d’affaires services : chiffre d’affaires hors ventes d’équipements.

EBITDAaL : résultat opérationnel courant avant prise en compte des dotations aux amortissements (ou dépréciations) des immobilisations corporelles et incorporelles, et de l’impact des charges liées aux rémunérations sous forme de stock-options/actions.

FTTH : « Fiber To The Home » : est une solution de desserte Fibre optique de bout en bout entre le central de raccordement (NRO) et l'utilisateur.

Nombre d’abonnés Haut Débit et Très Haut Débit France : représente, à la fin de la période mentionnée, le nombre total d’abonnés identifiés par leur ligne téléphonique qui ont souscrit à une offre de Free ou d’Alice après élimination de ceux pour lesquels une résiliation a été enregistrée.

Nombre d’abonnés mobiles France : représente, à la fin de la période mentionnée, le nombre total d’abonnés identifiés par leur ligne téléphonique qui ont souscrit à une des offres mobiles de Free après élimination de ceux pour lesquels une résiliation a été enregistrée.

Nombre d’abonnés mobiles Italie : représente, à la fin de la période mentionnée, le nombre total d’abonnés identifiés par leur ligne téléphonique qui ont souscrit à une des offres mobiles de iliad Italia, et qui ont été émis ou reçu une communication au moins une fois au cours des 3 derniers mois.

Nombre d’abonnés mobiles enregistrés Pologne : représente, à la fin de la période mentionnée, le nombre total d’abonnés identifiés par leur ligne téléphonique qui ont souscrit à une des offres mobiles du groupe Play incluant les cartes M2M et les cartes SIM offertes après élimination de ceux pour lesquels une résiliation a été enregistrée.

Nombre d’abonnés mobiles actifs Pologne : représente, à la fin de la période mentionnée, le nombre total d’abonnés identifiés par leur ligne téléphonique qui ont souscrit à une des offres mobiles du groupe Play (hors M2M et hors cartes SIM offertes), et qui ont été émis ou reçu une communication (voix ou data) au moins une fois au cours des 30 derniers jours.

Nombre d’abonnés Home Pologne : représente, à la fin de la période mentionnée, le nombre d’abonnés qui ont souscrit à une offre TV Box ou une offre Haut et Très Haut Débit fixe après élimination de ceux pour lesquels une résiliation a été enregistrée.

Nombre total d’abonnés Pologne : représente, à la fin de la période mentionnée, le nombre d’abonnés mobiles actifs Pologne et le nombre d’abonnés Home Pologne

Opérateur alternatif : opérateur apparu à la suite de la perte de monopole de l’opérateur historique d’Etat.

Prise raccordable FTTH : prise pour laquelle le lien entre le point de mutualisation et le point de branchement optique a été réalisé par l’opérateur d’immeuble, à laquelle le Groupe peut accéder en application de ses engagements de cofinancement, et pour laquelle les travaux de raccordement au réseau du Groupe sont achevés ou en cours d’achèvement.

Recrutement : correspond à la différence entre le nombre total d’abonnés à la fin de deux périodes différentes.

Ratio d’endettement (ou Leverage) : correspond au rapport entre la dette nette (passif financier court et long terme moins la trésorerie et équivalents de trésorerie) et l’EBITDAaL.

