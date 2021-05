TAALERI OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 18.5.2021 KLO 9.15

Erikoissijoitusrahasto Taaleri Kiinteistöt investoi 49 uuteen vuokra-asuntoon Turussa

Erikoissijoitusrahasto Taaleri Kiinteistöt on ostanut Pohjola Rakennus Oy:ltä Turun Pääskyvuoreen toteutettavan kerrostalohankkeen. Kaupan kohteena oleva Turun Pääskyvuorenrinne A -niminen kiinteistöyhtiö toteuttaa asuinkerrostalon, jossa on 49 vuokra-asuntoa ja yhteensä noin 1 870 neliömetriä vuokrattavaa alaa. Monipuolinen huoneistojakauma sisältää niin yksiöitä, kaksioita, kolmioita kuin neliöitäkin.

Erikoissijoitusrahasto Taaleri Kiinteistöt siirtyi Taalerin varainhoitoliiketoiminnan myynnin yhteydessä Aktialle 30.4.2021. Taaleri toimii jatkossa rahaston salkunhoitajana.

Turun kohde sijaitsee uudella Pääskyvuoren linkkitornin juurelle kaavoitetulla kerrostalorakentamiseen suunnatulla alueella. Paikka on pitkään ollut puolustusvoimien hallinnassa, josta se on myöhemmin siirtynyt kaupungin omistukseen. Alue on kaavoitettu luonnonläheiseksi ja korkeatasoiseksi kerrostaloalueeksi. Pääskyvuori tunnetaan Turun seudulla myös hyvistä liikuntareiteistään, vehreästä luonnosta ja Jaanin ojaksi kutsutusta purostaan, joka virtaa alueen halki.

”Olemme erittäin tyytyväisiä Pääskyvuoren vuokra-asuntokohteen hankintaan. Kohde soveltuu hienosti rahaston strategiaan, ja laadukkaat asunnot tulevat olemaan hieno lisäys rahaston portfolioon. Jatkamme aktiivisesti uusien investointimahdollisuuksien kartoittamista ja rahaston kasvattamista osana kiinteistöihin sijoittavien Aktian erikoissijoitusrahastojen salkunhoitomandaattiamme”, toteaa Taalerin salkunhoitaja Jan Hellman.

Taaleri Kiinteistöt on erikoistunut kiinteistösijoittamiseen, kiinteistövarainhoitoon ja kiinteistörahastojen hallinnointiin. Se hallinnoi tällä hetkellä 12:ta eri kiinteistörahastoa ja -portfoliota sekä niissä olevaa yli 700 miljoonan euron kiinteistövarallisuutta. Kiinteistösijoitustoimintaamme ohjaavat kannattavuuden lisäksi vahvasti vastuullisuus ja läpinäkyvyys.

Jan Hellman, Taaleri Kiinteistöt, salkunhoitaja, p. 044 544 4445, jan.hellman@taaleri.com

Antti Saarinen, Pohjola Rakennus Oy, Suomi, hankejohtaja, 050 358 6038, antti.saarinen@pohjolarakennus.fi

Taaleri lyhyesti

Taaleri on pohjoismainen pääomarahastoyhtiö, joka keskittyy uusiutuvaan energiaan ja muihin vaihtoehtoisiin sijoituksiin. Ohjaamme pääomia taloudellisesti tuottaviin kohteisiin, joilla on kestävä ja myönteinen vaikutus ympäristöön ja yhteiskuntaan. Allekirjoitimme vuonna 2010 YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet (UNPRI). Visiomme on olla pohjoismainen edelläkävijä kestävään kehitykseen painottuvissa vaihtoehtoisissa sijoituksissa.

Taalerilla on kaksi liiketoimintasegmenttiä: Pääomarahastot ja Strategiset sijoitukset. Pääomarahastot koostuu uusiutuvan energian, kiinteistöjen, bioteollisuuden ja infran liiketoiminnoista. Strategiset sijoitukset -segmentti muodostuu Vakuutusosakeyhtiö Garantiasta.

Taalerilla on pääomarahastoissaan ja kanssasijoituksissaan hallinnoitavia varoja 1,7 miljardia euroa, ja yhtiön palveluksessa on noin 120 henkeä. Taaleri Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä.

