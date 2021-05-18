Athenex、美國德薩斯州兒童癌症中心及 Baylor College of Medicine 的 Center for Cell and Gene Therapy 在 ASGCT 年度會議上展示 GD2 CAR-NKT 細胞的新臨床數據

數據由德薩斯州兒童癌症中心的研究人員提供

11 名患者中顯示一名出現部分反應、一名出現完全反應，及四名為穩定疾病

GD2 CAR NKT 細胞耐受，並無可限制劑量的毒性

經疾病負擔（AUC/居里評分）標準化的 CAR-NKT AUC 與治療反應相關。

紐約水牛城, May 18, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Athenex, Inc. (NASDAQ: ATNX) 作為一家致力於發現、開發和商業化癌症和相關疾病療法與治療的全球生物製藥公司，在其 Orascovery 平台領導下，今天宣佈，德州兒童癌症中心和 Baylor College of Medicine 的 Center for Cell and Gene Therapy 研究人員剛於 5 月 14 日上午 11 時（美國東部時間）在美國基因與細胞療法協會 (ASGCT)第 24 屆年度會議上展示 Athenex 針對神經母細胞瘤中 GD2 細胞療法候選藥物 KUR-501 的一項正在進行的 GINAKIT2 第 1 期研究結果。

在 11 名可進行評估、經過嚴重治療的神經母細胞瘤患者中，至今觀察到的反應包括一名出現完全反應和一名出現部分反應。另外四名患者顯示穩定疾病。完全反應和部分反應的反應時期分別約為 5 個月和 3 個月。沒有患者經歷與 GD2-CAR NKT 相關的 2 級或以上毒性。治療後的腫瘤生物分析顯示，GD2-CAR NKT 在所有劑量下都出現轉移性病變。經疾病負擔（使用 MIBG 掃描量化腫瘤負擔的 AUC/居里評分）標準化的 CAR-NKT AUC 似乎與治療反應相關。

Athenex 細胞療法醫療總監 Kurt Gunter 博士說：「正在進行的第一期研究結果進一步驗證 CAR-NKT 細胞的臨床活性。迄今數據展示具有吸引力安全性概況的臨床反應和腫瘤。我們感謝患者和家人參與這些研究，亦感謝德州兒童癌症中心和 Baylor College of Medicine 的各位科學家和醫生提供科學領導。」

來自 Baylor College of Medicine 的 Andras Heczey 醫生發表了關於自體 CAR-NKT 細胞 GINAKIT2 研究的最新數據。演講的主題是：「表達 GD2-CAR 和 IL-15 的自然殺手 T 細胞是安全的，可以讓復發性神經母細胞瘤兒童患者成功獲得完全緩解，這是首次在人類身上進行的第一階段試驗」。Heczey 博士是本研究的主要研究員。該摘要和工作獲選在年度臨床試驗專題討論會上進行簡報。

Baylor College of Medicine 兒科腫瘤學副教授兼 Dan L Duncan Comprehensive Cancer Center 成員 Heczey 醫生說：「基於令人放心的安全性概況、擴展/持續性/腫瘤運輸參數，以及基於在相對低劑量下進行自體工程 CAR-NKT 細胞療法的臨床活動證據，我們深感鼓舞。我們期待推進計劃，提升至更多劑量水平及治療更多患者。」

關於 KUR-501

KUR-501 是一種自體產品，其中 NKT 細胞的工程使用以 GD2 為標靶的 CAR，GD2 在幾乎所有神經細胞瘤腫及其他惡性腫瘤上都有顯現出來。KUR-501 正在第 1 期 GINAKIT2 臨床研究 (NCT03294954) 中對 R/R 高風險神經母細胞瘤患者進行測試。這項單組研究將評估接受環磷酰胺和氟達拉濱併用的前劑量淋巴結清除化療患者的 KUR-501 六個劑量水平。

神經母細胞瘤是一種小兒癌症，復發/難治高風險神經母細胞瘤的患者預後較差，醫療需求嚴重不足。KUR-501 開發計劃還旨在使用經過驗證的目標，為實體腫瘤的 CAR-NKT 細胞提供自體概念驗證。

GINAKIT2 研究得到 Athenex, Inc.（於 2021 年 5 月收購了 Kuur Therapeutics）和 Alex 的 Lemonade Stand 基金會支援，由 Athenex 的合作者 BCM 進行，目前正在招募患者。

關於 Athenex, Inc.

Athenex, Inc. 創立於 2003 年，是一家臨床階段的國際生物製藥公司，並致力成為研究與開發下一代癌症治療藥物及將其商業化的領導者。Athenex 設有三個平台，分別為腫瘤創新平台、商業平台及全球供應鏈平台。公司現有的臨床產品系列源自四個不同平台的科技：(1) 以 p-糖蛋白抑制劑為基礎的 Orascovery；(2) Src 酶抑制劑；(3) 細胞療法，當中包括最近收購的 Kuur Therapeutics；及 (4) 精氨酸消除療法。Athenex 的員工遍佈全球，致力透過開發更有效及耐受的治療以改善癌症病人的生活。如欲了解更多詳情，請瀏覽 www.athenex.com。

關於 Baylor College of Medicine

Baylor College of Medicine 在休斯敦被公認為首屈一指的健康科學大學，並以卓越的教育、研究和患者護理而著稱。它是大西南地區唯一的私立醫學院，在《美國新聞與世界報導》的研究醫學學校中排名第 22位，在初級照護方面排名第 17 位。在美國國立衛生研究院資助的所有醫學院校中，Baylor 排名第 20 位，在德州名列第一。Baylor 位於 Texas Medical Center，與七家教學醫院有隸屬關係，並共同擁有和營運 Baylor St. Luke’s Medical Center，這是 CHI St. Luke’s Health 的一部分。目前，Baylor 在醫學、研究生、護士麻醉、醫師助理、矯形和遺傳諮詢以及住院醫生和博士後研究員方面有 3,000 多名學員。在 Facebook 和 Twitter 上關注 Baylor College of Medicine

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Daniel Lang 醫學博士

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