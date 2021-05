TooSmart lance ses opérations commerciales

TooSmart, une agence d’automatisation basée à Lyon, lance ses opérations à l’échelle nationale pour accompagner les PME et les TPE dans leur transformation digitale au travers de l’automatisation de leurs processus de gestion courants.

Créé par Luc ROMANO, serial entrepreneur lyonnais, TooSmart a pour unique vocation de permettre aux petites et moyennes entreprises d’accéder à des solutions industrielles leur permettant d’automatiser différentes tâches répétitives comme la saisie, le suivi ou encore le reporting. Tous ces processus de gestion fondamentaux sont souvent traités de manière peu efficiente engendrant des pertes de productivité, des erreurs, des délais etc. Autant d’éléments qui impactent les performances de l’entreprise. L’objectif de TooSmart est focalisé sur une priorité : accéder à un environnement d’hyper efficacité, et améliorer la productivité des organisations. D’ores et déjà, les équipes de TooSmart ont développé de premières solutions répondant de façon ciblée aux besoins récurrents des entreprises : gestion des démarches administratives de l'embauche, gestion des workflows de contacts, suivi des indicateurs de pilotage business, gestion et suivi des abonnements, gestion des actions RSE, pilotage des processus de gestion et de relance de factures.

Luc ROMANO, CEO de TooSmart « TooSmart est une solution conçue par des entrepreneurs, pour les entrepreneurs. L'entrepreneuriat est un challenge passionnant, qui se ponctue de succès, mais aussi de contraintes. Nous souhaitons épauler les entrepreneurs et devenir un véritable soutien, grâce aux solutions d’automatisation qui augmentent l'efficience des collaborateurs et donc des entreprises. Les éditeurs valorisent un listing de fonctionnalités, chez TooSmart nous travaillons à proposer des solutions centrées sur les usages. »

En complément des solutions existantes, l’agence propose surtout des développements sur mesure pour répondre aux problématiques métiers de ses clients.

À propos de TooSmart : https://www.toosmart.io. www.linkedin.com/company/too-smart/