English Danish

















Selskabsmeddelelse nr. 09/2021



Peberlyk 4

DK-6200 Aabenraa







Telefon +45 70 10 78 79

Telefax +45 74 37 35 36







Sydbank A/S

CVR-nr. DK 12626509, Aabenraa

sydbank.dk







18. maj 2021

Storaktionærmeddelelse – Massachusetts Financial Services Company

I henhold til lov om kapitalmarkeder § 30 oplyses, at Sydbank den 12. maj 2021 har modtaget meddelelse fra Massachusetts Financial Services Company om, at Massachusetts Financial Services Company gennem direkte og indirekte besiddelser pr. den 7. maj 2021 råder over 4,95 % af den samlede aktiekapital i Sydbank A/S.

Venlig hilsen



Karen Frøsig Bjarne Larsen

adm. direktør bankdirektør







Vedhæftet fil