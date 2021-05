NORDIC ID OYJ





YHTIÖTIEDOTE

18.5.2021 KELLO 13:00





BRADY S.A.R.L.:in kaikkia NORDIC ID OYJ:n osakkeita koskevan julkisen ostotarjouksen alustava tulos





EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI KOKONAAN TAI OSITTAIN AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, KANADASSA TAI YHDYSVALLOISSA TAI MILLÄÄN MUULLA ALUEELLA, JOSSA TARJOUS OLISI SOVELLETTAVAN LAIN VASTAINEN TAI EDELLYTTÄISI REKISTERÖINTITOIMENPITEITÄ.

Brady S.a.r.l, joka on Brady Corporationin kokonaan omistama tytäryhtiö, (”Tarjouksentekijä”) julkisti 15.4.2021 julkisen ostotarjouksen kaikista Nordic ID Oyj:n ulkona olevista osakkeista. ("Ostotarjous"). Osakekohtainen tarjoushinta on 3,30 euroa käteisenä. Ostotarjouksen mukainen tarjousaika päättyi 17.5.2021.

Tarjouksentekijä on tänään julkistanut seuraavat tiedot ostotarjouksen alustavasta tuloksesta:

Ostotarjouksen alustavan tuloksen mukaan Ostotarjoukseen tarjotut osakkeet edustavat noin 92,47 % kaikista ulkona olevista Nordic ID:n osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä.

Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti Ostotarjouksen toteuttaminen on ehdollinen muun muassa sille, että tarjous on pätevästi hyväksytty sellaisten osakkeiden osalta, jotka edustavat yli 90 % Nordic ID:n liikkeeseen laskemista osakkeista ja äänistä. Tarjouksentekijä on tänään tiedottanut, että mikäli Ostotarjouksen lopullinen tulos vahvistaa Ostotarjouksessa pätevästi tarjottujen osakkeiden määrän edustavan yli 90 % Nordic ID:n osakkeista ja äänistä ja edellyttäen, että kaikki muut toteuttamisedellytykset ovat edelleen täyttyneet (ellei niistä on luovuttu), Tarjouksentekijä tulee toteuttamaan Ostotarjouksen sen ehtojen mukaisesti.

Tarjouksentekijä on tänään tiedottanut, että Tarjouksentekijä vahvistaa ja julkistaa Ostotarjouksen lopullisen tuloksen arviolta 19.5.2021. Lopullisen tuloksen julkistamisen yhteydessä ja mikäli Ostotarjous toteutetaan, Tarjouksentekijä myös julkistaa aikooko Tarjouksentekijä jatkaa tarjousaikaa jälkikäteisellä tarjousajalla Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti ja aikooko Tarjouksentekijä käynnistää osakeyhtiölain mukaisen lunastusmenettelyn jäljellä olevien yhtiön osakkeiden lunastamiseksi.

Brady on tänään tiedottanut, että Tarjouksentekijä voi ostaa Nordic ID:n osakkeita myös julkisessa kaupankäynnissä Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla tai sen ulkopuolella.





Lisätietoja:

Juuso Lehmuskoski, Toimitusjohtaja Nordic ID, puh. 040 510 3790

Hyväksytty neuvonantaja: Translink Corporate Finance Oy, puh. 0400 735 835

Jakelu:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.nordicid.fi





Nordic ID Oyj lyhyesti:

Nordic ID Oyj on suomalainen RFID-teknologiayhtiö, joka tarjoaa asiakkailleen pilvipohjaista, palveluratkaisua (PaaS, Platform as a Service) tavaravirtojen ja tuotteiden reaaliaikaiseen seurantaan ja hallintaan. Yhtiön liikevaihto tilikaudella 1.1.- 31.12.2020 oli 6,7 miljoonaa euroa. Liikevaihdosta 78 % muodostuu viennistä; yhtiön tavoitteena on vahvistaa entisestään asemaansa Euroopassa sekä kasvattaa markkinaosuuttaan Pohjois-Amerikassa. Yhtiö on listattu Nasdaq First North Growth Market-markkinapaikalla. www.nordicid.fi