Flair Airlines lance une nouvelle application mobile

EDMONTON, Alberta, 18 mai 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Flair Airlines, la seule compagnie aérienne ultra low cost indépendante du Canada, a lancé une nouvelle application mobile pour améliorer l'expérience des passagers. De la planification du voyage au divertissement pendant le vol, la nouvelle application améliore l'ensemble de l'expérience des passagers en quête d’options de voyage abordables et pratiques.



Disponible sur Android et iOS, la nouvelle application mobile Flair améliore le processus de réservation et de gestion de l'expérience de voyage. Elle est rapide et facile d'utilisation. L'application marque le début d'un programme pluriannuel visant à apporter de nouvelles fonctionnalités aux clients de Flair. Elle peut être téléchargée sur l'App Store ou Google Play.

Google Play :

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.FlairMobileApp

App Store :

https://apps.apple.com/ca/app/flair-travel-app/id1524339766

« Alors que les voyages non essentiels commencent à reprendre dès cet été, Flair est prête à répondre aux besoins de ses clients à la recherche de voyages abordables, pratiques et écologiques », déclare Sarah Riches, Vice-Présidente, du marketing et responsable de l'expérience client. « L'application mobile est une étape importante pour nos passagers, elle simplifie de nombreux processus de voyage tout en supprimant les points de contact physiques et réduit les documents papier. Alors que Flair se développe pour atteindre une flotte de 50 avions dans les années à venir, l'application fournit les fonctionnalités attendues par nos clients pour rendre les voyage faciles et abordables. »

Fonctionnalités de la nouvelle application mobile Flair

Notre nouvelle application a été conçue dans un souci de simplicité et de facilité d'utilisation et présente de superbes graphismes inspirés de certains des lieux les plus appréciés du Canada.

Les clients pourront gérer leur propre compte dans l'application afin d'accélérer les réservations et l'embarquement. Les renseignements individuels sont stockés en toute sécurité dans l'application et utilisés pour accélérer la réservation, l'enregistrement, l'embarquement et l'expérience pendant le vol.

L'application peut également être utilisée pour modifier les réservations et mettre à jour les itinéraires grâce au nouveau module « Gérer ma réservation ».

Une fois à bord de l'avion, les clients pourront accéder à notre tout nouveau service de divertissement qui comprend des courts métrages de l'Office national du film du Canada, des vidéos en coulisses, des informations sur les destinations et des jeux.

À propos de Flair Airlines



Flair Airlines est la seule compagnie aérienne ultra low cost indépendante du Canada. Elle a pour mission de donner de la liberté aux Canadiens en leur offrant des voyages aériens abordables qui les relient aux personnes et aux expériences qu'ils apprécient. Grâce à une flotte croissante de Boeing 737, Flair dessert 19 villes à travers le Canada. Pour plus de renseignements, veuillez vous rendre sur www.flyflair.com.

Pour toute demande media, veuillez contacter :

Jamina Kotak

780.887.9209

Jamina.kotak@flyflair.com

Des photos accompagnant ce communiqué sont disponibles au:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/dc2e08a1-ae1b-475c-b7d9-60b80ecf9c9d/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/63877084-e7b7-4187-ac3a-252137f51751/fr