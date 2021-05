Accès aux services numériques essentiels pour les femmes en situation de crise : Rogers étend son programme téléphonique aux maisons d’hébergement et de transition pour femmes en Alberta

English French

Le programme offre des téléphones et des forfaits à plus de 30 maisons d’hébergement et de transition dans la région pour aider les femmes et leurs enfants, y compris les femmes autochtones, à échapper à la violence et aux mauvais traitements



Rogers offre une connectivité sécuritaire et essentielle pour les femmes en situation de crise, alors que les maisons d’hébergement constatent une hausse de la fréquence et de la gravité de la violence pendant la pandémie

CALGARY, Alberta, 18 mai 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rogers Communications a annoncé aujourd’hui avoir élargi son programme de téléphones et de forfaits afin de permettre à plus d’Albertaines et à leurs enfants d’avoir accès à des services numériques essentiels et à du soutien pour échapper à la violence et aux mauvais traitements. Rogers a augmenté son soutien par rapport à l’année dernière en faisant don de téléphones et de forfaits à plus de 30 maisons d’hébergement et de transition pour femmes dans ses zones de couverture du service sans-fil en Alberta pendant cette troisième vague de la pandémie. La gravité et la fréquence de la violence familiale et la demande pour une place sécuritaire en maison d’hébergement continuent d’augmenter à la suite des mesures de confinement initiales prises en raison de la pandémie il y a un an. Dans ce contexte, Rogers intensifie ses efforts pour sensibiliser la population et favoriser une connectivité sécuritaire afin de soutenir les personnes les plus vulnérables.

Au printemps dernier, au début de la pandémie, Rogers a lancé un programme national avec l’organisme Hébergement femmes Canada afin de fournir des centaines de téléphones et de forfaits à plus d’une centaine de maisons d’hébergement et de transition, notamment en Alberta, en plus d’utiliser la portée de ses plateformes et de ses canaux pour contribuer à sensibiliser la population à l’ampleur qu’a pris la violence familiale. Face à l’augmentation des listes d’attente pour les maisons d’hébergement et de transition pour femmes, les travailleurs de première ligne en intervention d’urgence affirment que ces appareils continueront à sauver des vies de femmes en permettant à ces dernières de rester connectées en toute sécurité à des ressources essentielles, en particulier pendant les périodes de confinement. Le programme de don de téléphones est offert avec la collaboration de Motorola et de LG.

Le soutien annoncé aujourd’hui touche des maisons d’hébergement pour femmes dans des communautés albertaines, dont : Calgary, Cold Lake, Edmonton, municipalité régionale de Wood Buffalo, Whitecourt, Camrose, High River, comté de Strathcona, Medicine Hat, Taber, Fort McMurray, Grande Prairie, Sherwood Park, Red Deer, Brooks, Strathmore, Banff, Lethbridge, Slave Lake et Lloydminster.

Dans le cadre de ses efforts visant à assurer l’accès à la connectivité, Rogers a également récemment annoncé l’expansion de son programme Internet à haute vitesse et à faible coût Branché sur le succès à des centaines de milliers de Canadiens dans sa zone de couverture Internet en Ontario, au Nouveau-Brunswick et à Terre-Neuve-et-Labrador. Les personnes bénéficiant d’un supplément de revenu ou d’une aide aux personnes handicapées, du montant maximal de l’Allocation canadienne pour enfants, les résidents d’un logement dont le loyer est indexé sur le revenu ou les personnes âgées qui reçoivent le Supplément de revenu garanti sont admissibles au programme. L’équipe de Rogers se réjouit des projets à venir dans l’Ouest canadien, notamment de la possibilité d’étendre le programme Branché sur le succès à l’échelle nationale à toutes les communautés situées dans les régions où l’entreprise offre un service Internet.

Si vous êtes une femme victime de violence, veuillez visiter hebergementfemmes.ca pour trouver la maison d’hébergement ou de transition la plus près pouvant vous offrir sécurité, espoir et soutien.

Citations :

« Nous sommes fiers de pouvoir fournir des téléphones et des forfaits à des femmes en situation de crise pour les aider à se connecter en toute sécurité à des ressources essentielles et de pouvoir faire entendre davantage les voix de celles qui vivent la violence familiale. Chez Rogers, nous nous engageons à aider les Albertaines les plus vulnérables à garder le contact et nous sommes fiers d’aider celles qui en ont le plus besoin. » - Larry Goerzen, président, Région de l’Alberta, Rogers « Nous avons connu simultanément la pandémie de COVID-19 et la pandémie dans l’ombre, c’est-à-dire la violence faite aux femmes. Les femmes et leurs enfants qui fuient la violence ont plus que jamais besoin de soutien, et un téléphone et un forfait peuvent leur procurer ce sentiment de sécurité. Merci à Rogers d’avoir élargi son programme et d’avoir mis l’accent sur les femmes en situation de crise et leurs besoins de se connecter en toute sécurité. Ensemble, nous pouvons faire entendre les voix des femmes qui ont le plus besoin des services et du soutien des maisons d’hébergement, leur offrir un accès aux services essentiels et travailler à mettre fin à cette pandémie. » - Jan Reimer, directrice générale, Alberta Council of Women’s Shelters « Nous voulons tous aider les victimes de violence familiale au moment où elles en ont besoin. Je remercie Rogers d’avoir élargi son programme de “bouée de sauvetage numérique”, qui accroît directement l’accessibilité, accélère la prestation des services et, ultimement, sauve des vies. » - L’honorable Leela Sharon Aheer, ministre albertaine de la Culture, du Multiculturalisme et de la Condition féminine « Alors que nous entrons dans une troisième vague de la pandémie, de nombreuses femmes autochtones vivant dans des communautés éloignées font face à des difficultés accrues pour échapper à la violence et aux mauvais traitements. Offrir à ces femmes un nouveau téléphone lorsqu’elles arriveront à nos refuges s’avérera un outil précieux pour leur permettre de rester en contact avec leur famille et leurs amis, ainsi qu’avec les services essentiels. Le programme élargi de “bouée de sauvetage numérique” de Rogers et l’expansion planifiée du réseau profiteront à coup sûr à un grand nombre de femmes et d’enfants autochtones qui cherchent refuge dans nos maisons d’hébergement. » - Sheila Swasson, présidente, Cercle national autochtone contre la violence familiale

À propos de Rogers

Rogers est une fière entreprise canadienne dont l’objectif est de donner plus de possibilités aux Canadiennes et aux Canadiens au quotidien. Notre fondateur, Ted Rogers, a acheté sa première station de radio, CHFI, en 1960. Rogers a évolué et occupe désormais une position de chef de file dans le domaine de la technologie et des médias. Elle est vouée à offrir le meilleur en matière de service sans-fil et résidentiel, de contenu sportif et de médias aux gens et aux entreprises d’ici. Ses actions sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX) sous les symboles RCI.A et RCI.B et à la Bourse de New York (NYSE) sous le symbole RCI. Consultez aproposde.rogers.com pour en savoir plus sur nous.

Pour en savoir plus : Rogers Communications, media@rci.rogers.com, 1-844-226-1338