Copenhagen Capital A/S – Periodemeddelelse for 1. kvartal 2021

Copenhagen Capital A/S skal hermed afgive periodemeddelelse for 1. kvartal 2021. Selskabet offentliggør ikke finansiel information som en del af periodemeddelelser.

Driften af ejendommene forløber som forventet. Selskabet har i perioden arbejdet med:

Copenhagen Suites ApS er solgt fra med økonomisk virkning fra 1. januar 2021. Salget er gennemført til en pris, der overstiger den bogførte værdi.

Der er indgået købsaftale vedr. ejendommen Ole Suhrs Gade 13-15, 1354 København K. Ejendommen er en boligejendom på 1.872 m2 med 20 lejligheder og mulighed for at etablere taglejligheder. Købet afventer udløbet af tilbudspligt til lejerne.

Ombygningen af Læderstræde 11A og 11B, 1201 København K er næsten færdiggjort. Kontorarealerne bliver konverteret til boliger, og lejlighederne forventes klar til udlejning i 2. kvartal 2021.

Opførsel af 41 ungdomsboliger og 1 erhvervslejemål på Frederikssundsvej 11, 2400 København N er i gang i totalentreprise med forventet afslutning i 4. kvartal 2021.

COVID-19 har fortsat kun berørt selskabet i begrænset omfang, og der er lavet henstandsaftaler med få erhvervslejere, der alle har mulighed for kompensationer i statens hjælpepakker. Vi kan dog også spore en gryende optimisme hos vores erhvervslejere. Samlet set vurderes risikoen i relation til COVID-19, at være uændret ’lav til middel’.

Copenhagen Capital A/S fastholder forventninger om et resultat for 2021 på mellem 16 og 19 mio. kr. før værdireguleringer af selskabets ejendomme, regulering af gæld til markedsværdi og skat. Kursværdien af Copenhagen Capitals A/S gæld er i dag lavere end den var ved årsskiftet 2020/21, hvilket sammen med et stærkt ejendomsmarked og løbende §5 stk.2 renoveringer i Copenhagen Capital A/S´s ejendomme betyder at der samlet forventes positive værdireguleringer.

Vi vil have en afdæmpet tilgang til nye opkøb af ejendomme i en periode fremover, da ejendomsmarkedet i København skønnes at have nået et historisk højt niveau, som i kombination med et stigende renteniveau giver anledning til forsigtighed.

Ledelsens fokus er rettet imod at optimere Copenhagen Capital A/S’s egne aktiviteter. Derfor har vi tilpasset Copenhagen Capital A/S’s organisation, for at opnå en højere effektivitet, samtidig med at vi fastholder et højt kompetenceniveau. Vi er ligeledes i færd med at afvikle administration af eksterne ejendomme, for at fokusere på egne kerneaktiviteter. De nuværende strategiplaner genovervejes, med henblik på fortsat at kunne tage udgangspunkt i vort stærke fundament, og at tilpasse vores strategier til de muligheder og begrænsninger, som byder sig i det aktuelle ejendomsmarked i København.

”I en tid med forandringer er det lykkedes Copenhagen Capital A/S at fastholde en god drift og med udsigt til en stabil – men mere afdæmpet – udvikling. Vi har tilpasset vores organisation og vi er blevet mere effektive. Igangværende byggerier forløber fortsat planmæssigt, og vi ser gryende optimisme fra vores erhvervslejere.” udtaler administrerende direktør Egil Rindorf og fortsætter ”Copenhagen Capital har leveret stabilt gode resultater igennem en del år, og det forventer vi at kunne fortsætte med.”.

Copenhagen Capital A/S

Direktør Egil Rindorf

Telefon: +45 70271060

Email: er@copenhagencapital.dk

