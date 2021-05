Une importante société indépendante de conseil en procuration recommande aux actionnaires de Dynacor de voter en faveur de toutes les résolutions proposées lors de la prochaine assemblée annuelle des actionnaires

English French

MONTRÉAL, 18 mai 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mines d’or Dynacor Inc. (TSX : DNG/OTC: DNGDF) (Dynacor ou la société) a le plaisir d’annoncer que Glass Lewis and Co., LLC, une importante société indépendante de conseil en procuration fournissant des recommandations de vote aux investisseurs institutionnels, a recommandé aux actionnaires de la Société de voter EN FAVEUR de tous les candidats aux postes d’administrateurs et des résolutions de l’assemblée lors de l’assemblée annuelle des actionnaires de Dynacor (l’« Assemblée ») prévue le 17 juin 2021.

L’assemblée aura lieu le jeudi 17 juin 2021 à 10 h, au 1, Place Ville-Marie, 40e étage, Montréal (Québec) H3B 4M4 et par webdiffusion simultanée à https://lavery.zoom.us/j/62888814122. La société recommande fortement aux actionnaires de voter par procuration avant l’assemblée et de ne pas y assister en personne. Les actionnaires pourront assister à l’assemblée par le biais d’une webdiffusion en direct, au cours de laquelle tous les actionnaires, indépendamment de leur emplacement géographique et de leur participation au capital, auront une chance égale de participer et d’échanger avec la Société.

VOTRE VOTE EST IMPORTANT ! — VOTEZ DÈS AUJOURD’HUI.

Le conseil d’administration recommande aux actionnaires de voter EN FAVEUR de toutes les résolutions proposées.

Veuillez soumettre votre vote bien avant la date limite de vote par procuration, soit le 15 juin 2021 à 10 h (heure avancée de l’Est).

Comment puis-je voter ?

Votre vote est important, quel que soit le nombre d’actions que vous possédez.

Vote pour les actionnaires non-inscrits

INTERNET : Visitez le www.proxyvote.com. Saisissez le numéro de contrôle à 13 chiffres imprimé sur le formulaire d’instructions de vote et suivez les instructions à l’écran.

Visitez le www.proxyvote.com. Saisissez le numéro de contrôle à 13 chiffres imprimé sur le formulaire d’instructions de vote et suivez les instructions à l’écran. TÉLÉPHONE : Appelez le numéro de téléphone sans frais indiqué sur votre formulaire d’instructions de vote et entrez votre numéro de contrôle à 16 chiffres qui y figure pour voter par téléphone.

Vote pour les actionnaires inscrits

INTERNET : Visitez le www.astvotemyproxy.com. Saisissez le numéro de contrôle à 13 chiffres imprimé sur le formulaire de procuration et suivez les instructions à l’écran.

Visitez le www.astvotemyproxy.com. Saisissez le numéro de contrôle à 13 chiffres imprimé sur le formulaire de procuration et suivez les instructions à l’écran. TÉLÉPHONE : Appelez au 1-888-489-7352 et suivez les instructions. Vous aurez besoin du numéro de contrôle à 13 chiffres imprimé sur le formulaire de procuration pour voter.

Questions et assistance aux actionnaires

Si vous avez des questions au sujet sur ce qui précède ou si vous avez besoin d’aide pour voter, nous vous invitons à communiquer avec Laurel Hill Advisory Group par téléphone au numéro sans frais 1-877-452-7184 si vous êtes en Amérique du Nord ou, à frais virés au 1-416-304-0211, si vous êtes à l’extérieur de l’Amérique du Nord, ou encore par courriel à assistance@laurelhill.com.

À PROPOS DE DYNACOR

Dynacor, dont le siège social est à Montréal, Canada, est une société industrielle payant des dividendes, qui produit de l'or dans le cadre d'opérations de traitement de minerai aurifère acheté de mineurs artisanaux. Dynacor opère présentement au Pérou où son équipe dirigeante possède des décennies d'expérience travaillant auprès des mineurs artisanaux. Elle possède également une propriété d'exploration aurifère (Tumipampa) dans le département d'Apurimac.

La Société a également comme objectif d'étendre ses opérations d'usinage à d'autres juridictions.

Dynacor produit de l'or responsable aussi bien d'un point de vue social qu'environnemental grâce à son programme aurifère PX IMPACT®. Un nombre croissant d'entreprises dans le domaine de la joaillerie, du luxe, de l'horlogerie et des secteurs de l'investissement paient une petite prime additionnelle à notre client et partenaire stratégique pour cet or PX IMPACT®. La prime est ensuite directement investie dans des projets de développement liés à la santé et à l'éducation au profit des communautés de mineurs artisanaux.

Dynacor est inscrite à la bourse de Toronto (DNG) et à l'OTC aux États-Unis (DNGDF).

MISE EN GARDE CONCERNANT LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Certaines des informations données ci-dessus sont des prévisions qui impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs pouvant faire en sorte que les résultats actuels, la performance ou les réalisations de Dynacor ou les résultats de l'industrie soient substantiellement différents des résultats, performances ou réalisations futurs exprimés ou implicitement manifestés dans ces prévisions. Les informations données reflètent les attentes présentes de la direction concernant les événements et les performances futurs au moment de mettre sous presse le présent communiqué.

Actions en circulation : 38 727 524

