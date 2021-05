Minière Monarch recoupe 24,70 g/t Au sur 0,6 m, 17,70 g/t Au sur 1,2 m et 1,79 g/t Au sur 21,0 m lors de forages d'exploration sur Croinor Gold

English French

Monarch a complété un programme de forage de 5 286 mètres (26 trous) sur sa propriété Croinor Gold, détenue en propriété exclusive. Le programme visait des cibles d'exploration à l'extérieur du gisement et de l'enveloppe actuelle des ressources minérales.

La minéralisation à haute teneur recoupée dans la région de Bug Lake comprend 24,70 g/t Au sur 0,6 m dans le sondage CR-20-706 et 17,70 g/t Au sur 1,2 m dans le sondage CR-20-713.

Des zones plus larges de minéralisation à faible teneur ont été recoupées dans la région de Bug Lake, notamment 1,79 g/t Au sur 21,0 m dans le sondage CR-20-710 et 2,32 g/t Au sur 9,6 m dans le sondage CR-20-711.

Les claims Busmac récemment acquis renferment une minéralisation à haute teneur, dont 16,9 g/t Au sur 0,4 m recoupé dans le sondage CR-20-703.

Une minéralisation aurifère anomale a été retracée sur plusieurs centaines de mètres à l’intérieur des horizons Croinor et Busmac.

Des sulfures semi-massifs ont été recoupés sur 7 mètres dans la partie nord-ouest de la propriété.

MONTRÉAL, 18 mai 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- CORPORATION MINIÈRE MONARCH (« Monarch » ou la « Société ») (TSX: GBAR) (OTCMKTS: GBARF) est heureuse d'annoncer qu'elle a complété son programme de forage au diamant d'exploration sur son projet Croinor Gold, détenu en propriété exclusive et situé à 55 kilomètres à l'est de Val-d'Or, au Québec. Plusieurs intersections significatives ont été recoupées alors que Monarch poursuit l'exploration de cette vaste propriété couvrant 25 kilomètres de stratigraphie favorable.

Le programme de forage au diamant 2020-2021 a totalisé 5 286 mètres répartis sur 26 trous. Il était entièrement axé sur des cibles d'exploration situées à l'extérieur de l'enveloppe de ressources actuellement définie du gisement Croinor Gold.

Les meilleurs résultats de forage à haute teneur pour la zone Bug Lake comprennent 24,70 g/t Au sur 0,6 m dans le sondage CR-20-706 et 17,70 g/t Au sur 1,2 m dans le sondage CR-20-713, à l'intérieur d'une zone plus large de 9,28 g/t Au sur 3,2 m. Cet indice est situé à plus de 500 m à l'est du gisement Croinor Gold et est stratigraphiquement situé au-dessus de celui-ci. La minéralisation du sondage CR-20-706 consiste en de l'or visible encaissé dans des veines de quartz avec tourmaline.

Plusieurs trous forés dans la zone Bug Lake ont également recoupé des zones plus larges de minéralisation aurifère à plus faible teneur. Cela comprend 1,79 g/t Au sur 21,0 m dans le sondage CR-20-710 et 2,32 g/t Au sur 9,6 m dans le sondage CR-20-711. La zone Bug Lake a actuellement été testée par forage au diamant sur une longueur de 250 m et jusqu'à une profondeur verticale d'environ 250 m.

Une minéralisation significative a été recoupée dans le secteur de l'indice Busmac, situé à 4,5 km à l'ouest et stratigraphiquement sous le gisement Croinor Gold. Les ressources historiques de Busmac (qui ne sont ni conformes au Règlement 43-101 ni vérifiées par la personne qualifiée de Monarch), telles que rapportées dans Sigeom (gisement minéral 32C/03-0020), comprennent 8 200 tonnes à une teneur moyenne de 17,5 g/t Au et une deuxième zone de 8 000 tonnes à une teneur moyenne de 6,8 g/t Au. Les résultats d'analyse du programme de forage 2020-2021 de Monarch dans la région de l'indice Busmac comprennent 16,9 g/t Au sur 0,4 m. Un forage d'extension le long de l'horizon Busmac, à environ 1 000 mètres au sud-est, a recoupé 1,12 g/t Au sur 4,2 m, ce qui indique que le système minéralisé est ouvert et présente un prolongement régional.

Le sondage CR-21-715, foré dans l'extrême nord-ouest de la propriété, a recoupé des sulfures semi-massifs sur une longueur de carotte de 7 m. La minéralisation sulfurée est associée à un haut magnétique local et se trouve à moins de 1 km de l'indice Realore (Sigeom, indice minéral 2133), qui a titré jusqu'à 21,03 g/t Au et 0,76 % Cu.

« Nous sommes très heureux des résultats de ce programme de forage d'exploration, en ce sens que nous avons confirmé la présence de minéralisation dans plusieurs secteurs à l'extérieur du gisement principal de Croinor Gold, » a déclaré Jean-Marc Lacoste, président et chef de la direction de Monarch. « Nous allons continuer à nous concentrer sur l'avancement du développement du gisement Croinor Gold tout en explorant d'autres indices sur cette vaste propriété couvrant de multiples horizons favorables sur plus de 25 km de longueur. »

D'autres résultats significatifs sont présentés dans la figure 1 et le tableau 1, ci-dessous.

Figure 1 : Propriété Croinor avec les résultats de forage de 2020-2021.





Tableau 1: résultats d'analyse significatifs

Sondage De

(m) À

(m) Largeur*

(m) Au

(g/t) CR-20-697 247,1 248,2 1,1 3,05 CR-20-698 Aucune analyse significative CR-20-699 180,7 184,9 4,2 1,12 CR-20-700 275,9 276,6 0,7 0,69 CR-20-701 115,5 117,1 1,6 2,28 CR-20-702 93,6 95,4 1,8 0,68 CR-20-702 124,5 125,8 1,3 1,26 CR-20-703 96,6 97,4 0,8 4,03 CR-20-703 151,9 153,3 1,4 1,45 CR-20-703 161,4 161,8 0,4 16,90 CR-20-704 188,3 189,6 1,3 2,09 CR-20-705 Aucune analyse significative CR-20-706 39,7 40,3 0,6 24,70 CR-20-707 58,4 58,9 0,5 3,24 CR-20-708 61,7 62,7 1,0 1,44 CR-20-709 77,3 77,6 0,3 1,88 CR-20-710 47,7 68,7 21,0 1,79 Incluant 47,7 48,7 1,0 6,60 Et 60,0 61,5 1,5 7,00 Et 67,5 68,7 1,2 7,30 CR-20-711 28,0 37,6 9,6 2,32 Incluant 32,9 34,8 1,9 8,62 CR-20-711 45,7 46,0 0,3 1,89 CR-20-712 66,7 67,7 1,0 1,09 CR-20-712 103,5 105,5 2,0 5,52 CR-20-713 76,4 79,6 3,2 9,28 Incluant 78,4 79,6 1,2 17,70 CR-20-713 88,6 90,0 1,4 1,69 CR-20-714 Aucune analyse significative CR-20-715 Aucune analyse significative CR-21-716 140,0 141,3 1,3 0,85 CR-21-717 175,8 176,8 1,0 0,64 CR-21-718 190,2 190,8 0,6 1,76 CR-21-719 90,2 91,3 1,1 3,50 CR-21-720 136,6 137,5 0,9 1,76 CR-21-721 Aucune analyse significative CR-21-722 Aucune analyse significative

* La largeur montrée est la longueur de la carotte. L’épaisseur vraie est estimée à 80-85% de la longueur de la carotte.





Tableau 2: localisation des sondages

Sondage UTM E UTM N Azimuth

(°) Pendage

(°) Longueur

(m) CR-20-697 351663 5330313 192 -46 252 CR-20-698 347439 5330674 196 -47 201 CR-20-699 345474 5331433 200 -46 300 CR-20-700 345855 5331155 200 -45 327 CR-20-701 344734 5331942 190 -45 189 CR-20-702 344685 5331976 190 -45 198 CR-20-703 344635 5331992 190 -45 183 CR-20-704 344709 5332097 190 -46 378 CR-20-705 350508 5330473 160 -50 96 CR-20-706 350531 5330466 237 -50 84 CR-20-707 350549 5330473 237 -50 90 CR-20-708 350560 5330457 237 -50 90 CR-20-709 350557 5330555 200 -50 123 CR-20-710 350604 5330559 201 -50 111 CR-20-711 350626 5330365 202 -52 69 CR-20-712 350636 5330393 200 -50 114 CR-20-713 350636 5330393 200 -75 231 CR-20-714 348757 5328996 200 -45 198 CR-21-715 339548 5336449 195 -52 432 CR-21-716 349466 5329356 209 -43 207 CR-21-717 347767 5330067 214 -46 201 CR-21-718 347924 5330091 215 -45 201 CR-21-719 350884 5329919 213 -43 204 CR-21-720 351077 5329839 210 -46 201 CR-21-721 351492 5330413 203 -46 252 CR-21-722 358844 5327118 193 -50 354





La procédure d'échantillonnage consiste à scier la carotte de taille NQ en moitiés égales le long de son axe principal et à expédier l'une des moitiés aux laboratoires AGAT à Mississauga, en Ontario, pour analyse. Les échantillons sont broyés, pulvérisés et analysés par pyroanalyse, avec finition par absorption atomique. Les résultats dépassant 3,0 g/t Au sont ré-analysés par la méthode gravimétrique, et les échantillons contenant des grains d'or visibles sont analysés par la méthode « metallic sieve ». Monarch utilise un protocole complet AQ/CQ, comprenant l'insertion de standards et de blancs.

À propos de Croinor Gold

Minière Monarch détient une participation de 100 % dans la propriété Croinor Gold, qui consiste en un bail minier et 337 claims couvrant plus de 151,9 km2. La propriété comprend une estimation des ressources minérales de 804 600 tonnes à une teneur moyenne de 9,12 g/t Au pour 236 000 onces d'or dans la catégorie mesurée et indiquée, ainsi que 160 800 tonnes à une teneur moyenne de 7,42 g/t Au pour 38 400 onces dans la catégorie présumée. La ressource minérale ne comprend pas les résultats des trous forés après novembre 2015, qui représentent 59 000 mètres de forage dans 254 trous.

Le 19 janvier 2018, Corporation aurifère Monarques a annoncé les résultats positifs de l'étude de préfaisabilité préparée par InnovExplo Inc. Les résultats de l'étude de préfaisabilité montrent que le projet Croinor est économiquement viable et a le potentiel de devenir une mine à faible coût.

Faits saillants de l'étude de préfaisabilité:

Taux de rendement interne avant impôt de 47,56 %, valeur actuelle nette de 32 M$.

Coût de production au comptant de 818 $/once (639 $US/once) et coût total de production de 1 155 $/once (902 $US/once).

Basé sur un prix de l'or de 1 280 $US et un taux de change de 1,28 CAD/1 USD.

L'étude ne comprend pas les trous forés après novembre 2015 (59 000 mètres dans 254 trous).

Le rapport technique résumant les résultats de l'étude de préfaisabilité peut être consulté sur le site Web de Monarch.

Le gisement Croinor Gold est situé dans le filon-couche Croinor, une intrusion synvolcanique qui a été identifiée par forage sur plus de 2,4 km. La minéralisation se trouve dans des veines de quartz-carbonate-tourmaline-pyrite qui peuvent être tracées de plusieurs dizaines de mètres jusqu'à 600 mètres.





Tableau 3: Estimation des ressources pour le gisement Croinor Gold selon des teneurs de coupure choisies

Coupure g/t



Ressources mesurées Ressources indiquées Ressources mesurées et indiquées Tonnes Au g/t Onces Au Tonnes Au g/t Onces Au Tonnes Au g/t Onces Au > 5,00 59 000 9,86 18 700 538 000 10,85 187 600 597 000 10,75 206 300 > 4,00 80 100 8,44 21 700 724 500 9,20 214 300 804 600 9,12 236 000 > 3,00 111 900 7,02 25 300 997 500 7,64 244 900 1 109 400 7,57 270 200

Notes:

Les personnes qualifiées et indépendantes pour l’estimation des ressources minérales, tel que défini par le Règlement 43-101, sont Karine Brousseau, ing. et Carl Pelletier, B.Sc., géo. (InnovExplo inc. et la date d’effet de l’estimation est le 6 novembre 2015). Les ressources minérales ne sont pas des réserves minérales et n’ont pas démontré de viabilité économique. Les résultats sont présentés non dilués et in situ. L’estimation comprend 51 zones aurifères, certaines de ces zones ne contiennent pas de ressources à la teneur de coupure officielle. Les ressources ont été compilées avec une teneur de coupure de 3, 4 et 5 g/t Au, toutefois les ressources officielles sont présentées à une teneur de coupure de 4 g/t. Les teneurs de coupures doivent être réévaluées en tenant compte des conditions actuelles du marché (prix de l’or, taux de change et coûts d’extraction). Une densité fixe de 2,8 g/cm3 a été utilisée dans les zones et dans la roche stérile. Une épaisseur minimale réelle de 1,8 m a été appliquée, en utilisant la teneur du matériel adjacent lorsqu’analysé ou une valeur de zéro si non analysé. La limite supérieure des hautes teneurs a été calculée sur les données brutes et établie à 70 g/t Au pour l’analyse des forages au diamant et 55 g/t Au pour les échantillons de rainures souterrains. Les composites ont été générés à partir des sections de forage et de rainures souterraines contenues à l’intérieur des zones minéralisées (composite = 1 mètre). Les ressources ont été évaluées à l’aide du logiciel GEOVIA GEMS version 6.7 à partir de forages au diamant et des échantillons de rainures souterrains en utilisant une méthode d’interpolation 1/D6 dans un modèle de bloc (dimension des blocs 5m x 2.5m x 2.5m). Les catégories mesurées, indiquées et présumées sont définies en utilisant les paramètres des différentes ellipses de recherche. Les blocs de catégorie indiquée étant isolées ou n’ayant pas démontrés de continuité spatiale en termes de teneurs et/ou de densité d’information ont été reclassifiés d’indiqués à présumés. Les blocs de catégorie présumée montrant une continuité spatiale en termes de teneurs et/ou de densité d’information ont été reclassifiés de présumés à indiqués. Once (troy) = tonne métrique x teneur / 31,10348. Les calculs ont été effectués avec des unités métriques (mètres, tonnes et g/t). Le tonnage estimé a été arrondi à une centaine de tonnes près. Tout écart entre les totaux est dû aux effets d’arrondissement. Les pratiques d’arrondissement sont conformes aux recommandations établies par le formulaire 43-101F1.



Le contenu technique et scientifique de ce communiqué de presse a été revu et approuvé par Louis Martin, géo., la personne qualifiée de la Société en vertu du Règlement 43-101.

À propos de Monarch

Corporation minière Monarch (TSX: GBAR) est une société minière entièrement intégrée qui possède quatre projets avancés, dont l'ancienne mine Beaufor, entièrement autorisée, qui a produit plus d'un million d'onces d'or au cours des 30 dernières années. Les autres actifs avancés comprennent les propriétés Croinor Gold, McKenzie Break et Swanson, toutes situées près de l'usine Beacon d’une capacité de 750 tpj, entièrement autorisée et détenue par Monarch. Monarch possède 28 725 hectares (287 km2) d'actifs miniers dans le prolifique camp minier de l'Abitibi qui contiennent des ressources aurifères mesurées et indiquées combinées de 588 482 onces et des ressources présumées combinées de 329 393 onces.

Énoncés prospectifs

Les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs pouvant modifier de manière appréciable les résultats, le rendement et les réalisations de Monarch par rapport aux résultats, au rendement et aux réalisations qui y sont exprimés ou implicites. Le TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques du TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué de presse.

INFORMATION ADDITIONNELLE : Jean-Marc Lacoste 1-888-994-4465 Président et chef de la direction jm.lacoste@monarchmining.com Mathieu Séguin 1-888-994-4465 Vice-président, développement corporatif m.seguin@monarchmining.com Elisabeth Tremblay 1-888-994-4465 Géologue sénior – Spécialiste des Communications e.tremblay@monarchmining.com



www.monarchmining.com







Tableau 4: Ressources aurifères combinées de Monarch