Bombardier collabore avec Sterling pour rehausser son soutien à la clientèle en matière d’expédition de pièces dans le monde entier

MONTRÉAL, 18 mai 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier a annoncé aujourd’hui sa collaboration avec Sterling Global Aviation Logistics, un chef de file mondial en logistique et transport pour le secteur de l’aviation, afin d’améliorer la distribution de pièces pour ses clients dans le monde entier. Cette collaboration lui assure l’accès à un réseau d’avions basés sur cinq continents, qui lui serviront à livrer rapidement une grande variété de pièces à un client ayant un avion immobilisé au sol (AOG).

« Un client ayant un avion immobilisé au sol mérite une solution rapide et simple, et notre collaboration avec Sterling, un leader de l’industrie en logistique AOG à l’échelle mondiale, nous permet de livrer vite et bien les pièces dont un client a besoin », a déclaré Andy Nureddin, vice-président du Soutien à la clientèle de Bombardier. « Nous sommes enchantés de renforcer notre portefeuille de solutions, et nous sommes fiers d’ajouter cette offre aux multiples façons dont nous sommes présents auprès de nos clients, au moment et à l’endroit où ils en ont besoin. »

« Nous sommes très enthousiastes de soutenir logistiquement Bombardier à l’échelle mondiale dans le cadre de ses solutions améliorées de livraison de pièces à ses clients, et nous sommes fiers de notre collaboration stratégique qui dure depuis plus de 15 ans », a indiqué Robert Broderick, vice-président principal de Sterling Global Aviation Logistics.

Les clients de Bombardier peuvent faire voler leur avion en toute confiance en se sachant soutenus par l’un des réseaux de distribution de pièces les plus étendus de l’industrie, un réseau doté de dépôts de pièces en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et au Moyen-Orient. En expédiant annuellement plus de 350 000 pièces avec un taux de disponibilité des pièces impressionnant de 96 % pour l’ensemble du réseau, le système de gestion des stocks sophistiqué de Bombardier maximise la disponibilité des pièces, assurant expédition et suivi des pièces 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Les clients achetant des pièces à Bombardier peuvent continuer de bénéficier d’une garantie de deux ans et d’un alignement des prix.

Ce service amélioré de livraison des pièces est l’une des nombreuses solutions offertes aux clients ayant besoin d’une assistance immédiate. Avec 30 camions d’intervention disponibles dans le monde, l’équipe d’intervention mobile de Bombardier peut se targuer d’offrir une protection AOG de calibre international. De plus, les clients peuvent compter sur Bombardier pour obtenir du soutien en matière de réparations structurelles d’avions des gammes Learjet, Challenger et Global à l’avant -garde de l’industrie. Ils peuvent obtenir ces solutions de réparation de haute qualité en appelant le guichet unique du Centre de réponse à la clientèle de Bombardier au +1 866 538 1247 (en Amérique du Nord) ou au +1 514 855 2999 (en dehors de l’Amérique du Nord).

De plus, avec des équipes interfonctionnelles du Centre de réponse à la clientèle disposent d’outils et de technologie de pointe ainsi que de l’expertise technique aéronautique de Bombardier. Bombardier renforce sans cesse son engagement soutenu d’offrir à ses clients les services mobiles en priorité AOG de réparation sur place les plus complets de l’industrie.

Cette annonce est la plus récente d’une série d’annonces visant à améliorer le réseau mondial de service à la clientèle de Bombardier et à accroître de 50 % l’étendue de celui-ci. Ces annonces portaient sur l’expansion du réseau de centres de service de Bombardier à Berlin, Miami, Biggin Hill, Londres, Singapour; le nouveau centre de service qui sera construit à Melbourne, en Australie; de nouvelles escales de maintenance en ligne stratégiquement situés aux États-Unis et en Europe; ainsi que sur de nouveaux produits et services pour les clients, y compris des prochaines étapes de la transformation numérique de Bombardier.

À propos de Bombardier

Bombardier est un leader mondial de l’aviation, créant des avions novateurs qui changent la donne sur leur marché. Nos produits et nos services offrent des expériences de calibre international qui établissent de nouvelles normes en matière de confort des passagers, d’efficacité énergétique, de fiabilité et de sécurité.

Établie à Montréal, au Canada, Bombardier est présente dans plus de 12 pays où elle dispose d’installations de production et d’ingénierie et d’un réseau de soutien clientèle. La Société soutient une flotte mondiale de quelque 4 900 avions en service auprès d’un large éventail de sociétés multinationales, de fournisseurs de vols nolisés et d’avions en multipropriété, de gouvernements et de particuliers.

Vous trouverez nouvelles et information à l’adresse bombardier.com ou en nous suivant sur Twitter : @Bombardier.

À propos de Sterling Global Aviation Logistics

Depuis 1981, Sterling Global Aviation Logistics , une société de Kuehne+Nagel, aide les clients du secteur de l’aviation pour l’expédition prioritaire et le transport de précieuses pièces d’avion rapidement et efficacement. Sterling se spécialise dans l’envoi de pièces d’avions immobilisés au sol (AOG), de fret aérien lourd ou surdimensionné et de marchandises dangereuses, tout en maintenant le temps d’arrêt au minimum. Axée surtout sur les services mondiaux de logistique en priorité AOG, Sterling est à l’avant-garde de l’innovation, offrant un service de précision personnalisé et une grande fiabilité.

Pour plus d’information, consultez le site www.sterlingaog.aero.

Bombardier, Learjet, Challenger et Global sont des marques déposées ou non déposées de Bombardier Inc. ou de ses filiales.

Pour information

Matthew Nicholls

Bombardier

+1-514-243-8214

matthew.nicholls@aero.bombardier.com



Pour information

Marie Vigliarolo

Sterling Global Aviation Logistics

+1-718-995-3616 ext. 2207

marie_vigliarolo@qintl.com

