Osisko Développement Corp. annonce l’octroi d’options d’achat d’actions

MONTRÉAL, 18 mai 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Osisko Développement Corp. (« Osisko Développement » ou la « Société ») (TSX-V : ODV) a le plaisir d’annoncer l’octroi annuel de 41 700 unités d’actions différées (« UAD ») à ses administrateurs non-dirigeants conformément aux modalités du régime UAD de la Société. Toutes les UAD sont acquises le jour précédant la prochaine assemblée annuelle des actionnaires de la Société.



À propos d’Osisko Développement

Osisko Développement est bien capitalisée et uniquement positionnée en tant que société de développement aurifère de premier plan en Amérique du Nord pour faire avancer le projet aurifère Cariboo et d’autres propriétés canadiennes et mexicaines, dans le but de devenir le prochain producteur aurifère intermédiaire. Le projet aurifère Cariboo, situé au centre de la Colombie-Britannique, est l’actif phare d’Osisko Développement avec des ressources minérales mesurées et indiquées de 21,44 Mt à 4,6 g/t Au, pour un total de 3,2 millions d’onces d’or, et des ressources minérales présumées de 21,69 Mt à 3,9 g/t, pour un total de 2,7 millions d’onces d’or. Le potentiel d’exploration considérable en profondeur et latéralement démarque le projet aurifère Cariboo des autres actifs de développement, de même que le bas coût historique de découverte tout inclus de 19 $ US par once. Le projet aurifère Cariboo progresse dans la phase d’obtention de permis en tant qu’opération souterraine de 4 750 tonnes par jour avec une étude de faisabilité prévue pour la deuxième moitié de 2021. Le carnet de projets d’Osisko Développement inclut une production potentielle à court terme envisagée sur le projet aurifère San Antonio, situé à Sonora, au Mexique, et des propriétés d’exploration en phase préliminaire incluant le projet Coulon et les propriétés de la Baie James situés au Québec, ainsi que les propriétés Guerrero situées au Mexique. Osisko Développement transigera sur la Bourse de croissance TSX (« TSX-V ») sous le symbole ODV le 2 décembre 2020.

Pour de plus amples informations au sujet d’Osisko Développement, veuillez contacter : Sean Roosen, Chef de la direction

Téléphone : (514) 940-0685

Courriel : sroosen@osiskodev.com Jean Francois Lemonde, VP, relations aux investisseurs

Téléphone : (514) 299-4926

Courriel : jflemonde@osiskodev.com