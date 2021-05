Pershimex intercepte 7 g/t d’or sur 10,1 mètres sous le pilier de surface de l'ancienne mine Pershing-Manitou

English French

VAL D'OR, Québec, 18 mai 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Corporation Ressources Pershimex ("Pershimex" ou la "Société") (TSX CROISSANCE : PRO) est heureuse d’annoncer les premiers résultats de la campagne de forage réalisée au printemps 2021. L’objectif premier de cette campagne était de confirmer la continuité en profondeur des zones minéralisées contenues dans le pilier de surface de l’ancienne mine Pershing-Manitou.



En tout 12 sondages ont été réalisés pour un total de 1 879 mètres. Le sondage PM-21-03 a recoupé 7 g/t d’or sur 10,1 mètres dans une enveloppe minéralisée importante titrant 3,07 g/t d’or sur 25,4 mètres. Le sondage PM-21-02 a quant à lui retourné 1,59 g/t sur 4,9 mètres dans une enveloppe minéralisée titrant 0,5 g/t d’or sur 28,3 mètres. Les sondages PM-21-02 et PM-21-03 confirment une tendance généralement observée dans les gisements d’or de l’Abitibi, soit une augmentation en profondeur de la teneur en or et une augmentation en profondeur de l’épaisseur des zones minéralisées. Ces sondages ont été implantés sur le même site de forage mais avec un pendage différent (-63 et -73). Ils visaient à confirmer la présence de minéralisation aurifère en profondeur sous le pilier de surface de l’ancienne mine Pershing-Manitou (en dessous de 100 mètres). Le sondage PM-21-02 de 145 à 175 mètres de profondeur a recoupé une importante section minéralisée contenant des veines et veinules de quartz avec une faible quantité de pyrite et seulement quelques rares petits points d’or natif. Exactement sous ce sondage mais à -73 degrés de pendage, le sondage PM-21-03 a recoupé la même enveloppe minéralisée, mais de façon plus intense, avec une augmentation des veines et veinules de quartz, ainsi qu’une nette augmentation du contenu en pyrite conjugué à une augmentation du nombre de grains d’or natif.

Pour ce qui est du premier sondage (PM-21-01) celui-ci a fortement dévié et a été arrêté. Malgré le fait qu’il a presque exclusivement recoupé des lithologies généralement moins favorables à la présence de minéralisation aurifère (volcanites mafiques), des valeurs en or ont été interceptées, soit 1,88 g/t d’or sur 1,4 mètres. Il s’agit de la première intersection aurifère significative à l’ouest de l’ancien puits de la mine et pourrait correspondre à l’extension ouest d’une des structures minéralisées.

Le tableau 1 présente les meilleures intersections aurifères des sondages PM-21-01, PM-21-02 et PM 21-03. Les intersections ne représentent pas l’épaisseur réelle de la minéralisation. La figure 1 présente la vue en section des sondages PM-21-02 et PM-21-03.

Tableau 1: Intersections minéralisées

Sondage

#DDH De

(m) À

(m) Enveloppe minéralisée

(g/t Au) De

(m) À

(m) Zones aurifères

principales PM-21-01 102,6 104 N/A 102,6 104 1,88 g/t Au@ 1,4 m PM-21-02 144,7 173 0,5 g/t Au @ 28,3 m 144,7 155,6 1,59 g/t Au @ 4,9 m PM-21-03 150 175.4 3,07 g/t Au @ 25,4 m 164,6 175,4 7 g/t Au @ 10,1 m

Robert Gagnon, président et chef de la direction de la Société, déclare : « Nous avons confirmé avec les sondages PM-21-02 et PM-21-03 la continuité de la minéralisation en profondeur sous le pilier de surface de l’ancienne mine Pershing-Manitou. De plus, on constate nettement une augmentation des teneurs en or et de l’importance des enveloppes minéralisées en profondeur. Noter que ses sondages seront insérés dans le calcul de ressources présentement en cours et accroîtront de façon significative le potentiel aurifère en profondeur de l’ancienne mine. En ce sens, nous désirons annoncer que Pershimex veut être la première au Québec à se prévaloir de la nouvelle modification de l’article 69 de la Loi sur les mines, qui autorise depuis mars 2021 les sociétés d’exploration à effectuer un échantillonnage en vrac n’excédant pas 5 000 tonnes ».

Ce communiqué de presse a été préparé par Robert Gagnon, géologue professionnel et président de Pershimex, une personne qualifiée en vertu du Règlement 43-101. Suivant un programme d’assurance et de contrôle de qualité analytique, des échantillons en blanc et des matériels de référence certifiés ont été ajoutés parmi les échantillons de demi-carotte de calibre NQ avant d’être expédiés et analysés par le laboratoire ALS CHEMEX. de Val-d’Or, Québec suivant la méthode de pyro-analyse.

