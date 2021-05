RightHand Robotics präsentiert RightPick™ Center Europe

English German

BOSTON, May 18, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- RightHand Robotics, ein führender Anbieter von datengestützten, autonomen Roboter-Kommissionierungslösungen für die Auftragsabwicklung, freut sich, die Eröffnung des RightPick™ Center Europe in Nürnberg, Deutschland, bekanntgeben zu können. Das neue Zentrum wird die fortdauernde globale Präsenz des Unternehmens in Europa ausbauen und sein Geschäft in einem schnell wachsenden, florierenden Markt stärken, der durch die beschleunigte Einführung der Lagerautomatisierung und die Entwicklung zunehmend anspruchsvoller Lieferketten gekennzeichnet ist.



Mit einer wachsenden Anzahl von Kunden und Partnern in Europa wird das neue RightPick Center einen Bereich für die Zusammenarbeit für Meetings, Systemintegrationen, Automatisierungstests und Roboterdemos bereitstellen, ähnlich wie das erste RightPick Center am Hauptsitz des Unternehmens in der Nähe von Boston. Im PickCenter haben potenzielle Kunden die Möglichkeit, das preisgekrönte Artikelabfertigungssystem aus erster Hand zu erleben, um die Leistung und Eignung für ihre Geschäftsanforderungen zu bewerten. Weitere Services, die im Zentrum angeboten werden, sind die anfängliche Bewertung von Elementen, Prozess- und Workflow-Audits vor dem Service, Projekt-Scoping und -Management sowie Schulungen.

EMEA Senior Sales Manager Roderik ter Beek sagt: „Wir freuen uns sehr, unser neues Demo-Center im Herzen Europas zu eröffnen. Das RightPick Center bietet unseren Kunden und Partnern die Möglichkeit, unsere Stückkommissionierungslösungen aus nächster Nähe zu betrachten und direkt mit unseren regionalen Teams für weitere Schulungen zu interagieren. So können sie besser verstehen, wie sie von der Integration unserer Technologie in ihre Betriebsabläufe profitieren können.“

„In den letzten Jahren haben wir in Europa viel an Zugkraft gewonnen, was die Notwendigkeit eines Demoraums zur Präsentation unserer Robotersysteme aufgezeigt hat“, fügte Larry Chin, Head of Sales bei RightHand Robotics, hinzu. „Mit dieser neuen Investition planen wir, unser Wachstum in der Region zu beschleunigen, die Bedürfnisse unserer Kunden und Partner besser zu erfüllen und unsere Projektpipeline zu erweitern.“

Erst kürzlich hat RightHand Robotics das Artikelabfertigungs-Robotersystem RightPick™ 3 eingeführt, das die neueste Generation seiner RightPick Produktsuite ist. Das Unternehmen hat außerdem eine Video-Fallstudie zu dem in Deutschland ansässigen Kunden Apologistics GmbH veröffentlicht, einem führenden Anbieter von Online-Pharmazeutika, der RightPick in einem neuen Werk in den Niederlanden verwendet.

Das RightPick Center Europe ist bereit für Vorführungen und hat bereits einen Rückstand bei geplanten Besuchen. Um mehr zu erfahren und einen Besuch zu vereinbaren, wenden Sie sich bitte an Roderik ter Beek unter sales.eu@righthandrobotics.com.

Über RightHand Robotics

RightHand Robotics hat eine datengestützte intelligente Kommissionierungsplattform entwickelt, die eine flexible und skalierbare Automatisierungslösung für eine planbare Auftragsabwicklung ermöglicht. RightPick, die Robotik-Lösung von RightHand Robotics zur Stückkommissionierung, ermöglicht Einzelhändlern, sich der neuen Realität des Online-Handels zu stellen. RightHand Robotics wurde 2015 von einem Team aus Wissenschaftlern des Harvard Biorobotics Lab, des Yale GRAB Lab und des MIT gegründet, das im Rahmen der DARPA Challenge ausgezeichnet wurde. Das Team möchte intelligente Greiftechnologie, die maschinelles Sehen und anwendungsorientiertes maschinelles Lernen nutzt, auf Herausforderungen in der Praxis übertragen. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Somerville, Massachusetts, außerhalb von Boston. Weitere Informationen finden Sie unter www.righthandrobotics.com/ oder folgen Sie dem Unternehmen @RHRobotics.

