Naviguer dans l’habitat des baleines : une nouvelle trousse d’outils pour l’industrie maritime

RIVIÈRE-DU-LOUP, Québec, 18 mai 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Réseau d’observation de mammifères marins (ROMM), le Fonds mondial pour la nature (WWF-Canada) et l’Observatoire global du Saint-Laurent (OGSL) sont heureux d’offrir une trousse d’outils pour les armateurs qui naviguent dans l’Atlantique Nord-Ouest, incluant l’estuaire et le golfe du Saint-Laurent. Créés en étroite collaboration avec plusieurs partenaires gouvernementaux et des représentants de l’industrie maritime, ces outils ont été développés dans le cadre d’un vaste programme de collecte de données d’observation de baleines par les armateurs.



La plateforme Internet Naviguer dans l’habitat des baleines regroupe l’ensemble des outils développés afin d’assurer la navigation dans le respect des baleines de l’Atlantique Nord-Ouest : une formation sur l’identification des baleines et la collecte de données, un protocole et un outil de saisie et de visualisation des données, ainsi que la nouvelle édition du guide Navires et baleines de l’Atlantique Nord-Ouest.

« Le ROMM s’est associé en 2016 à l’Alliance verte afin d’impliquer les armateurs dans la collecte de données sur les baleines. Aujourd’hui, ce sont plus d’une dizaine de compagnies totalisant une flotte de plus de 60 navires qui participent au programme. Ces nouveaux outils étaient essentiels pour mieux organiser la collecte et la gestion des données, assurer une formation adéquate des équipages participants, répondre aux besoins exprimés par l’industrie et impliquer de nouveaux membres », explique Esther Blier, directrice générale du ROMM.

« Les impacts de la navigation – soit les risques de collision, le bruit sous-marin et la pollution – sont des menaces importantes au rétablissement de plusieurs espèces de baleines en voie de disparition comme la baleine noire de l’Atlantique Nord, le rorqual bleu et le béluga du Saint-Laurent. Avec ces nouveaux outils, nous soutenons l’implication de l’industrie maritime dans la conservation de ces espèces en contribuant à la collecte d’information essentielle tout en augmentant leur vigilance quant à leur présence dans les voies navigables », souligne Aurélie Cosandey-Godin, spécialiste séniore des écosystèmes marins et de la navigation durable du WWF-Canada.

« L’Observatoire global du Saint-Laurent est fier de collaborer à cette initiative et de contribuer à la protection des mammifères marins par le développement d’une plateforme web et d’un outil de saisie d’observations convivial pour l’industrie maritime », affirme Andréane Bastien, directrice générale de l’OGSL.



Cette initiative est rendue possible en partie grâce à un financement reçu dans le cadre du Programme d’intendance de l’habitat (PIH) pour les espèces en péril de Pêches et Océans Canada.

Nous remercions également les nombreux partenaires qui participent activement à cette initiative : Armateurs du Saint-Laurent, Alliance Verte, Groupe CSL (Canada Steamship Lines), Groupe Desgagnés, Fédération maritime du Canada, Fednav, Parcs Canada, Pêches et Océans Canada et Transports Canada.

Pour consulter la liste des armateurs qui collectent des observations de baleines dans le cadre du programme, cliquez ici : Membres observateurs - ROMM.





À propos du Réseau d’observation de mammifères marins (ROMM)

Le ROMM est un organisme à but non lucratif situé à Rivière-du-Loup qui œuvre depuis 1998 à la conservation et à la mise en valeur du Saint-Laurent et de la faune qui y vit. Il travaille en gestion intégrée et collabore avec divers acteurs de l’industrie maritime afin de les impliquer dans une démarche concertée de conservation des écosystèmes marins. www.romm.ca

À propos du Fonds mondial pour la nature (WWF-Canada)

Le WWF-Canada propose des solutions aux grands défis de conservation qui nous tiennent tou.te.s à cœur. Nous menons des projets dans des lieux uniques et de grande valeur environnementale, afin que la nature et les humains cohabitent en harmonie. wwf.ca/fr

À propos de l’Observatoire global du Saint-Laurent (OGSL)

L’Observatoire global du St-Laurent est un organisme à but non lucratif, créé en 2005, qui fournit un accès intégré en temps opportun aux données de façon à contribuer à une gestion durable du Saint-Laurent.. www.ogsl.ca/fr/accueil



Information :