L'AccurioPress C14000 de Konica Minolta remporte le prix BLI 2021 PRO de Keypoint Intelligence

MISSISSAUGA, Ontario, 18 mai 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Konica Minolta Solutions d’Affaire (Canada) Ltée. (Konica Minolta) est fière d'annoncer qu'elle a reçu le prix PRO 2021 du Buyers Lab (BLI) de Keypoint Intelligence, le principal évaluateur indépendant de matériel, de logiciels et de services d'imagerie documentaire au monde. Attribués chaque année, ces prix récompensent les produits qui ont donné les meilleures performances lors des tests de production sur le terrain au cours de l'année précédente. L'AccurioPress C14000 de Konica Minolta avec le contrôleur EFI Fiery IC-319 a remporté les honneurs dans la catégorie des appareils de production CMJN à haut volume et a été identifié comme un précurseur sur le marché de la production numérique.



"L'innovant Optimiseur de qualité intelligent IQ-501 de Konica Minolta nous a impressionnés depuis son lancement, en permettant une configuration rapide des couleurs et un profilage de l'enregistrement des supports, avec une vérification en ligne et des tolérances de réglage contrôlables par l'opérateur", a déclaré David Sweetnam, directeur des services de recherche et de laboratoire EMEA/Asie chez Keypoint Intelligence. "Cette technologie a permis à l'appareil de fournir des performances exceptionnelles lors de nos tests d’endurance de production où, sur 67 000 clics, l'appareil n'a jamais dérivé au-delà de DeltaE00 3,4, et n'a pas non plus présenté un décalage de l'enregistrement de l'image de plus de 0,3 mm."

Une autre innovation technologique clé relevée par Keypoint Intelligence qui distingue l'AccurioPress C14000 de Konica Minolta de ses pairs est la nouvelle unité de coupe polyvalente TU-510. Cette unité de coupe et de rainage en ligne à quatre bords permet une finition plaine page pour les bannières, les livrets, le publipostage et une option de découpe de cartes de visite.

"Nous sommes extrêmement heureux d'avoir reçu cet honneur de Keypoint Intelligence pour la série C14000, notre entrée dans le segment des impressions de toner à haut volume", a commenté Mario Mottillo, président de Konica Minolta. "L'Optimiseur de qualité intelligent IQ-501 est notre différenciateur sur le marché et il permet de rationaliser le temps des opérateurs, de réduire les déchets d'impression et d'offrir une productivité de pointe à nos clients."

La série C14000 a remporté de nombreux prix depuis son lancement fin 2019, notamment le " Good Design Award 2020 " de l'Institut japonais de promotion du design, le " Red Dot Award : Product Design 2021 ", et plus récemment l'iF DESIGN AWARD 2021, décerné par l'iF International Forum Design GmbH, basé à Hanovre, le plus ancien forum de design indépendant au monde. En outre, plus tôt cette année, les AccurioPress C14000 et C12000 ont obtenu deux certifications Idealliance® - la certification de presse électrophotographique numérique et la certification de système ISO/PAS 15339.

Pour en savoir plus sur l'AccurioPress C14000 de Konica Minolta, cliquez ici.

À propos de Konica Minolta

Solutions d’affaires Konica Minolta (Canada) Ltée transforme et révolutionne le Milieu de travail de demain ™ (www.reinventerletravail.ca). Elle propose une gamme complète de solutions qui tirent profit de la mobilité et des services infonuagiques et optimisent les opérations au moyen de processus documentaires automatisés. Sa division des services de TI offre divers services de stratégie et de soutien informatiques ainsi que différentes solutions de sécurité réseau dans l’ensemble des marchés verticaux. L’entreprise a été reconnue par Brand Keys 14 années consécutives comme la marque numéro un en matière de fidélité des clients sur le marché des appareils de bureau multifonctions. Konica Minolta, Inc. figure à l’indice mondial de durabilité Dow Jones pour une 9e année consécutive. C’est en partenariat avec ses clients que l’entreprise donne forme aux idées et apporte une valeur ajoutée à la société. Pour en savoir plus, rendez-vous au www.konicaminolta.ca et suivez Konica Minolta sur LinkedIn, YouTube, Facebook et Twitter (@KonicaMinoltaCA).

À propos de Keypoint Intelligence

Depuis 60 ans, les clients du secteur de l'imagerie numérique font confiance à Keypoint Intelligence pour des tests pratiques indépendants, des données de laboratoire et des études de marché approfondies afin d'assurer le succès de leurs produits et de leurs ventes. Grâce à des décennies d'expérience en tant qu'analyste, Keypoint Intelligence a été reconnu comme la ressource la plus fiable du secteur en matière d'informations, d'analyses et de prix impartiaux. Les clients ont exploité ces connaissances essentielles à la prise de décisions stratégiques, à l'amélioration des ventes quotidiennes et à l'excellence opérationnelle afin d'améliorer les objectifs commerciaux et d'augmenter les bénéfices. En mettant l'accent sur les clients, Keypoint Intelligence continue d'évoluer en même temps que l'industrie en élargissant ses offres et en mettant à jour ses méthodes, tout en comprenant intimement et en servant la transformation des fabricants, des canaux et de leurs clients dans le secteur de l'impression et de l'imagerie numériques.

À propos des prix BLI PRO

Basés sur les résultats de tests de production approfondis sur le terrain, au cours desquels des dizaines de milliers de pages sont imprimées et des centaines de points de données sont analysés, les Buyers Lab PRO Awards récompensent chaque année les plus performants. Les nouveaux programmes de test Production 2.0 et 2.0 LITE de Keypoint Intelligence se concentrent sur les questions clés d'aujourd'hui, notamment les meilleures pratiques en matière d'automatisation, la régularité de la production sur de longs tirages, les capacités de maintenance des opérateurs clés et une pléthore d'analyses de la qualité de l'image et de la productivité.

