Les Séries ESPORTS de TELUS, propulsées par Northern Arena, organisent leur premier tournoi Rocket League

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 18 mai 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- TELUS annonce aujourd’hui le lancement des Séries ESPORTS de TELUS, propulsées par Northern Arena, un tournoi de jeu multiniveaux d’une durée de six semaines à l’intention des Canadiens âgés de 15 ans et plus et offrant plus de 50 000 $ en prix associés au jeu et au mieux-être. Les Séries ESPORTS de TELUS proposent le jeu Rocket League, un jeu vidéo de sports gratuit pour toute la famille. Le tournoi virtuel s’étendra du 12 juin au 23 juillet, et les spectateurs pourront voir les finales, qui seront diffusées sur GINX Esports TV Canada le 31 juillet et le 1er août.



« Grâce à ses vitesses de téléversement et de téléchargement symétriques inégalées, notre réseau PureFibre de pointe offre aux clients une expérience de jeu et de diffusion en continu très fluide. Nous sommes fiers de repousser les limites avec nos Séries ESPORTS de TELUS, explique Amit Nag, vice-président, Divertissement à TELUS. Les Canadiens de tous âges passent du temps en ligne et il est important pour nous de les aider à adopter des habitudes de jeu saines. C’est pourquoi nous offrirons aussi des conseils et des initiatives de culture numérique dans le cadre du programme TELUS Averti tout au long de l’événement pour inciter les joueurs à faire des choix plus sains en matière de jeu. »

TELUS collabore avec Northern Arena, un producteur de jeux vidéo de sports électroniques de premier ordre, pour offrir ce tournoi remarquable aux Canadiens. Le tournoi s’adresse aux amateurs de tous les styles et de tous les niveaux, qui peuvent joindre l’une des deux divisions : joueurs occasionnels ou joueurs de compétition.

« Northern Arena est très heureuse de ce formidable partenariat avec TELUS. Nous voulons servir de modèle pour les événements de sport électronique au Canada en proposant des tournois de haute qualité et des ligues de valeur élevée au chapitre de la production, affirme Carl-Edwin Michel, fondateur et chef de la direction de Northern Arena. Le partenariat avec TELUS nous permet de présenter le meilleur que la communauté d’amateurs de jeu vidéo a à offrir. Il nous donne aussi l’occasion de montrer l’extraordinaire talent des joueurs de sports électroniques au pays. »

En plus de Northern Arena, TELUS s’est associée à Adamas Esports, Best Buy Canada, GINX Esports TV Canada et Turtle Beach pour procurer la meilleure expérience de sport électronique aux joueurs :

Adamas Esport est un chef de file mondial émergent du sport électronique. L’équipe se spécialise en coaching de performance, en psychologie du sport et en science de l’exercice. Elle propose des services professionnels à des organisations de sport électronique de haut niveau qui proposent une multitude de titres compétitifs, notamment League of Legends, Call of Duty et Overwatch.

Best Buy Canada est l’un des détaillants omnicanaux les plus importants et les plus prospères au Canada. Avec plus de 160 magasins Best Buy et Best Buy Mobile aux quatre coins du pays et un assortiment étendu de produits offerts sur BestBuy.ca, l’entreprise est un chef de file du commerce de détail qui sert ses clients de la façon, au moment et à l’endroit de leur choix. Best Buy Canada est déterminée à poser des gestes concrets dans la collectivité grâce à des programmes et des partenariats qui permettent aux jeunes d’utiliser la technologie pour poursuivre leurs études.

GINX Esports TV Canada est la seule chaîne de télévision qui diffuse du sport électronique jour et nuit : événements en direct, nouvelles et style de vie. Les émissions proviennent de partout dans le monde et sont diffusées par la plupart des câblodistributeurs canadiens ainsi que par Amazon Prime Video Channels et sur l’application Apple TV.

Turtle Beach est la marque d’écouteurs de jeu la plus vendue au monde. L’entreprise novatrice est reconnue comme une pionnière et est souvent la première à offrir des innovations en matière d’écouteurs confortables de haute qualité à tous les amateurs de jeu vidéo. Sa marque ROCCAT allie la minutie allemande novatrice à une passion véritable pour créer des claviers, des souris, des écouteurs, des tapis de souris et d’autres accessoires de jeu sur ordinateur primés.

Le coup d’envoi du tournoi sera donné le 12 juin. Il s’étendra sur six semaines et les participants auront la chance de gagner des prix toutes les semaines en joignant la communauté en ligne. Des prix seront remis aux dix meilleures équipes de la division des joueurs occasionnels et de la division des joueurs de compétition. Parmi les prix remis, mentionnons des cartes-cadeaux, des soins de mieux-être et des séances de formation d’Adamas ainsi qu’un superbe ensemble de jeu de Turtle Beach.

L’inscription est ouverte à tous les résidents canadiens de 15 ans et plus. Pour en savoir plus sur le programme et consulter la liste complète des prix, visitez la page https://esports.telus.com/fr/ .

