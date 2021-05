Villes d’avenir Canada : Le programme mensuel du Sommet présente ce qui attend les villes résilientes

TORONTO, 18 mai 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Qu’est-ce qui attend nos villes? Villes d’avenir Canada, l'initiative intersectorielle conçue pour accélérer l'innovation dans le but de transformer les villes, présente son programme que vous ne pouvez rater en 2021 Villes d’avenir Canada : Le sommet. Pendant une journée chaque mois, Le sommet réunit des leaders d’opinion en milieu urbain, des innovateurs des secteurs privé et public, des maires et des leaders communautaires afin de présenter ce qui nous attend en matière de création de communautés plus résilientes de l’avenir. Dirigé par Evergreen et animé par Villes d’avenir Canada, le programme virtuel mensuel culmine à l'occasion d'un rassemblement final durant la semaine du 12 octobre 2021.



« Après une année de pandémie, il est essentiel que nous soyons présents en ayant recours à des méthodes nouvelles et innovatrices pour bâtir une vision commune de ce à quoi la reprise et la résilience peuvent ressembler à la grandeur du Canada, » de dire Geoff Cape, PDG et fondateur d’Evergreen, un des partenaires fondateurs de Villes d’avenir Canada. « Nous avons tous été conscientisés à certains des enjeux critiques auxquels sont confrontés plusieurs résidents, de sorte qu’il est vital que nous profitions de ce moment afin d’apporter les changements nécessaires. Nous avons besoin de solutions et le temps est venu de définir ensemble ce qui viendra ensuite. »

De mai à octobre, le sommet deviendra un lieu de rencontre important pour favoriser la création de partenariats et créer des possibilités à la grandeur du pays et ailleurs sur la planète sous des thèmes, comme : le logement et les infrastructures, aménager et entretenir des espaces, les données et la technologie, l'adaptation aux changements climatiques, l’éducation et l’avenir du travail. Le somment mensuel doit avoir lieu le 19 mai, le 23 juin, le 21 juillet, le 18 août et le 22 septembre 2021, alors qu’il sera suivi du rassemblement final en octobre.

Pour plus de détails et pour vous inscrire, rendez-vous sur le site à l'adresse www.thesummit.futurecitiescanada.ca

Faits saillants du sommet :

Le mercredi, 19 mai 2021

Prélancement de la deuxième ronde du défi de l'offre de logement en compagnie de Romy Bowers, nouvelle présidente et directrice générale de la SCHL, de Steffan Jones, V.-P. de l’Innovation et de Brigit Knecht, gestionnaire principale, qui se pencheront sur le Défi de l'offre de logement et sa deuxième ronde, Démarrage : Étapes préalables à l'aménagement





Le mercredi, 23 juin 2021

Le premier de la série de conférenciers de TD Villes d’avenir : Transformer les espaces en lieux inclusifs , une discussion en groupe portant sur les enjeux découlant de l’inégalité dans les arts et sur notre façon de concevoir et de bâtir nos villes et nos espaces publics.



, une discussion en groupe portant sur les enjeux découlant de l’inégalité dans les arts et sur notre façon de concevoir et de bâtir nos villes et nos espaces publics. Récupérer nos terrains communs : Préserver les espaces publics autochtones avec Tanya Chung-Tiam-Fook, auteure de Civic-Indigenous Placekeeping & Partnership Building Toolkit, qui réunit des praticiens civiques et autochtones afin de partager leur expérience et leurs efforts qui consistent à planifier les parcs différemment, ainsi qu’à reconnaître le besoin des constructeurs urbains de travailler main dans la main avec les partenaires autochtones et dans le respect des protocoles culturels.

Mercredi, 21 juillet 2021

Réduire le fossé numérique : éliminer les lacunes sur le plan de la connectivité à Toronto et à Montréal, qui concerne l’écart existant entre les gens qui bénéficient d’un accès abordable à l'Internet et qui possèdent les compétences nécessaires pour utiliser les appareils branchés et les autres, ainsi que la menace qu’une telle situation implique lorsqu’on doit bâtir des villes inclusives, de même que les fournisseurs de services qui se manifestent afin de combler cette lacune.





Octobre 2021 – Villes d’avenir Canada : Le sommet

Lors du sommet final en octobre, on pourra assister à des allocutions qui susciteront la réflexion, des conversations, des ateliers, des webinaires et des occasions de réseautage créatives portant sur la connexité, l'innovation et la durabilité.



Nous annoncerons bientôt d’autres séances et de nouveaux conférenciers.

Dirigé par Evergreen, il s’agit du quatrième rassemblement national organisé par Villes d’avenir Canada, une plate-forme de collaboration créée en 2018 par Evergreen, la Fondation McConnell, le Groupe Banque TD, la Maison de l'innovation sociale et Fondations communautaires du Canada.

Villes d’avenir Canada : Le sommet

Principal bailleur de fonds : Infrastructure Canada

Commanditaires principaux : Groupe Banque TD, Fondation McConnell, Société canadienne d'hypothèques et de logement

Organisé par : Evergreen

Villes d’avenir Canada est une initiative nationale intersectorielle qui a pour mission d’accélérer l’innovation pour transformer les villes dans l’intérêt de tous. Villes d’avenir Canada s’appuie sur l’expertise de ses organismes fondateurs, la Fondation McConnell, le Groupe Banque TD, Evergreen, la Maison de l’innovation sociale et Fondations communautaires du Canada, et elle agit de concert avec un réseau diversifié et croissant de partenaires pour chercher à trouver des solutions aux problèmes qui touchent les villes et les citadins afin de créer des milieux urbains équitables, prospères et propices à la régénération. http://futurecitiescanada.ca/francais/