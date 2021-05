BONDUELLE



Société en commandite par actions au capital de 56 942 095 €

Siège social : La Woestyne, 59173 Renescure

447 250 044 R.C.S. Dunkerque

Villeneuve d’Ascq, le 18 mai 2021, 18 heures

Communiqué

Prolongation de la période de souscription de l’augmentation de capital réservée à des partenaires agricoles du groupe

Bonduelle a annoncé le 3 mai 2021, le lancement d’une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription, d’un montant nominal de 185 690,75 euros, réservée aux souscripteurs potentiels désignés par décision de la Gérance en date du 29 avril 2021 répondant à des caractéristiques déterminées et appartenant notamment à l’une des catégories suivantes :

personnes physiques ou morales françaises installées dans le bassin Nord-Picardie, ayant apporté directement ou indirectement tout ou partie d’une production agricole à la société Bonduelle Europe Long Life SAS au titre des trois années précédant l’émission, ou les associés des personnes morales susvisées ;

personnes physiques ou morales françaises ayant apporté directement ou indirectement tout ou partie d’une production agricole à la société Bonduelle Frais Traiteur SAS ou à l'une de ses filiales françaises, au titre des trois années précédant l’émission, ou les associés des personnes morales susvisées ;

coopératives françaises du bassin Sud-Ouest ayant apporté directement ou indirectement tout ou partie d’une production agricole à la société SOLEAL SAS au titre des trois années précédant l’émission.





Il a été annoncé que la gérance avait décidé que les souscriptions seraient reçues du 4 mai 2021 au 18 mai 2021 inclus, étant précisé que cette période serait close par anticipation en cas de réception de l’intégralité des bulletins de souscription avant cette date.

Pour faciliter les opérations de souscription, la Gérance a décidé de prolonger la période de souscription jusqu’au 15 juin 2021 inclus.

Les souscriptions faites pendant la période de souscription sont irrévocables.

Il est rappelé que, si au terme de la période de souscription, les souscriptions n’ont pas absorbé la totalité de l’émission, la Gérance pourra à son choix utiliser dans l’ordre qu’elle déterminera l’une et/ou l’autre des facultés suivantes :

limiter le montant de l’émission au montant des souscriptions, le cas échéant dans les limites prévues par la réglementation (75 %),

répartir librement tout ou partie des titres non souscrits parmi la catégorie de personnes ci-dessus définie.

Autres informations :

Vous êtes invités à cliquer sur ce lien pour accéder à l’ensemble des documents relatifs à cette opération :

https://www.bonduelle.com/fr/investisseurs/augmentation-de-capital-au-profit-de-partenaires-agricoles.html

A propos de Bonduelle

Nous voulons inspirer la transition vers l'alimentation végétale, pour contribuer au bien-être de l’Homme et à la préservation de la planète. Nous sommes une entreprise familiale française de 14 600 salariés et nous innovons avec nos partenaires agriculteurs depuis 1853. Nos produits sont cultivés sur 126 000 hectares et commercialisés dans 100 pays, pour un chiffre d'affaires de 2 855 M€.

Nos 6 marques fortes sont :





Bonduelle est coté sur Euronext compartiment B

Indices Euronext : CAC MID & SMALL – CAC FOOD PRODUCERS – CAC ALL SHARES

Bonduelle fait partie des indices Gaïa de performances extra-financières et IAS (Indice de l'actionnariat salarié)

Code ISIN : FR0000063935 - Code Reuters : BOND.PA - Code Bloomberg : BON FP

@ Retrouvez l’actualité du groupe sur Twitter @Bonduelle_Group et son actualité financière sur @BonduelleCFO

Pièce jointe