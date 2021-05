Sandoz Canada félicite le gouvernement du Québec pour sa mise en oeuvre d’un virage vers les biosimilaires

English French

Le virage annoncé par le Québec suivra une approche similaire aux politiques introduites en Colombie-Britannique, en Alberta et récemment au Nouveau-Brunswick pour transitionner les patients qui utilisent un médicament biologique de référence vers un biosimilaire. Ceci contribuera à des économies annuelles substantielles qui pourront être réinvesties en santé et en nouveaux médicaments innovateurs.





La transition s’effectuera sous la supervision des médecins traitants et les patients continueront de recevoir un traitement sécuritaire et efficace. Sandoz Canada offre un portefeuille de six biosimilaires : Rixymio, Erelzi, Hyrimoz, Ziextenzo, Inclunox et Omnitrope.





Sandoz Canada s’engage à soutenir les patients, leurs professionnels de la santé et le gouvernement du Québec, pendant toute la période de transition, à l’aide de médicaments biosimilaires de qualité, d’équipes médicales et de représentation auprès des médecins et des pharmaciens ainsi que des programmes éprouvés de soutien aux patients.



BOUCHERVILLE, Québec, 18 mai 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sandoz Canada, un chef de file dans le domaine des produits pharmaceutiques génériques et des biosimilaires, salue le virage qu’amorce le gouvernement du Québec vers les médicaments biosimilaires. Selon l’annonce du gouvernement , cette transition générera des économies annuelles pour le régime public d’assurance médicaments et ses assurés de plus de 100 M$ qui seront réinvesties dans le système de santé, notamment pour améliorer l’accès aux thérapies médicamenteuses innovatrices.

Le Québec suit les politiques de transition vers les biosimilaires mises en œuvre par la Colombie-Britannique et l’Alberta en 2019 et, plus récemment, le Nouveau-Brunswick en 2021. Avec cette annonce, les provinces qui ont adopté et implanté une telle politique, permettent désormais à près de la moitié de la population canadienne d’en bénéficier1. Dans le cadre du virage du Québec, la province ne couvrira éventuellement, sauf exceptions, que les médicaments biosimilaires aux listes de médicaments et transitionnera les patients qui utilisent le médicament biologique de référence au biosimilaire inscrit d’ici le 12 avril 2022, sous la supervision de leurs médecins traitants.

« Chez Sandoz Canada, nous sommes heureux de constater que le Québec poursuit la mise en place d’une politique de transition déja initiée par d’autres provinces et adopte un virage vers les biosimilaires. Nous sommes prêts à soutenir le gouvernement, les médecins, les pharmaciens et tous les professionnels de la santé avec nos six biosimilaires de qualité, tout en aidant à générer des économies importantes pour le système de santé », explique Michel Robidoux, président et directeur général, Sandoz Canada. « Alors que la COVID-19 confronte notre système de santé à des contraintes budgétaires majeures, la transition vers les biosimilaires représente une opportunité de contribuer à la pérénnité du financement des systèmes de santé et de libérer des fonds pour de nouvelles innovations », ajoute-t-il.

« Le gouvernement a fait part de ses intentions d’échanger avec les principaux partenaires de la santé et Sandoz entend collaborer activement à ces échanges. Nous souhaitons faire bénéficier le Ministère de notre expérience avec les patients dans une approche de qualité optimale. Ce sera également l’occasion de clarifier certains détails du virage vers les biosimilaires, notamment dans le contexte de l’entrée en vigueur du règlement lié à l’article 80.2 de la Loi sur l’assurance médicaments , » commente Karine Matteau, vice-présidente, Hôpitaux et médecins bio-génériques, et chef des biosimilaires chez Sandoz Canada. « Sandoz s’engage à soutenir pleinement les patients et leur équipe de soins durant cette période de transition et après celle-ci, grâce à nos initiatives en matière d’éducation et nos programmes éprouvés de soutien aux patients. Nous avons d’ailleurs mis en place un site web pour les Canadiens, GenerationBiosimilaires.ca , qui regroupe de nombreuses informations et ressources liées aux biosimilaires », a-t-elle mentionné.

À propos des biosimilaires

Un biosimilaire est un médicament biologique qui a démontré qu’il est très similaire et qui ne comporte aucune différence cliniquement significative en matière d’efficacité et d’innocuité par rapport à un produit biologique de référence2 déjà autorisé pour la vente. Les biosimilaires peuvent devenir disponibles sur le marché suivant l’expiration de brevets et de périodes de protection des données propres au médicament biologique de référence.

Le Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés a estimé que les régimes d’assurance médicaments privés et publics pourraient réaliser des économies allant de 294 millions $ CA à 1,136 milliard $ CA d’ici 2021 pour une variété de produits biosimilaires en vente au Canada depuis au moins deux ans3. Quant aux biosimilaires récemment mis sur le marché canadien, ces économies se chiffreraient entre 222 millions $ CA et 447 millions $ CA d’ici 20234.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les biosimilaires au Canada, visitez le site GenerationBiosimilaires.ca, qui contribue à soutenir et à informer les patients, les professionnels de la santé et les Canadiens en publiant les mises à jour des politiques des régimes publics d’assurance médicaments, en plus de présenter des données probantes et des ressources provenant des communautés cliniques et de recherches canadiennes et internationales. En outre, le site présente également les positions des organisations qui représentent les patients canadiens atteints de maladies chroniques et qui prennent des médicaments biologiques.

Depuis 2009, Santé Canada a autorisé la vente de 36 biosimilaires de médicaments biologiques de référence sur le marché canadien5 et Sandoz Canada en compte six à son actif et commercialisés au pays (Omnitrope, Erelzi, Ziextenzo, Riximyo, Hyrimoz et Inclunox).

À propos du changement

Dans le contexte de l’utilisation d’un biosimilaire, Santé Canada « considère que le changement entre produits autorisés renvoie au passage de l’utilisation courante d’un produit spécifique à l’utilisation courante d’un autre produit spécifique. Les patients et les fournisseurs de soins de santé peuvent ainsi avoir confiance en le fait que les médicaments biosimilaires sont efficaces et sécuritaires pour chacune de leurs indications autorisées. Aucune différence d’efficacité et d’innocuité n’est prévue à la suite d’un changement d’utilisation courante entre un médicament biosimilaire et son médicament biologique de référence pour une indication autorisée6. »

À propos de Sandoz Canada

Sandoz International GmbH est un chef de file mondial en matière de génériques et de biosimilaires et une division de la multinationale suisse Novartis.

Sandoz Canada est un pionnier, un chef de file et un fournisseur de confiance de médicaments génériques et biosimilaires de qualité avec plus de 65 millions de prescriptions par année, qui s’appuie sur l’expérience et des capacités mondiales pour mettre au point, fabriquer et commercialiser ses produits depuis des décennies. Sandoz a lancé le premier biosimilaire sur le marché européen en 2006, et le premier au Canada en 2009.

wwww.sandoz.ca/fr

Suivez-nous sur LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/sandoz-canada/

Pour des demandes d’entrevue, veuillez communiquer avec Paule Pelletier (voir les coordonnées ci-dessous).

Renseignements :

Paule Pelletier

Sandoz Canada Inc.

+1- 514 702-7699

paule.pelletier@sandoz.com / communications.canada@sandoz.com

__________________________

1 Statistiques Canada, Estimations de la population, trimestrielles, https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1710000901&request_locale=fr

2 Fiche d’information sur les biosimilaires de Santé Canada : Les médicaments biosimilaires expliqués. https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/produits-biologiques-radiopharmaceutiques-therapies-genetiques/information-demandes-presentations/lignes-directrices/fiche-renseignements-biosimilaires.html

3 Gouvernement du Canada, Les médicaments biologiques au Canada. Partie 2 : Économies potentielles associées aux biosimilaires au Canada, https://www.canada.ca/fr/examen-prix-medicaments-brevetes/services/rapports-etudes/medicaments-biologiques-partie2-economies-realisees.html

4 Ibid

5 Recherche sur les avis de conformité, Santé Canada

https://health-products.canada.ca/noc-ac/switchlocale.do?lang=fr&url=t.search.recherche

6 Médicaments biologiques biosimilaires au Canada : Fiche d’information – Passage ou changement https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/produits-biologiques-radiopharmaceutiques-therapies-genetiques/information-demandes-presentations/lignes-directrices/fiche-renseignements-biosimilaires.html