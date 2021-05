TCM Group A/S: Kvartalsrapport Q1 2021

English Danish

SELSKABSMEDDELELSE

Nr. 82/2021

Tvis, 19. maj 2021

Kvartalsrapport Q1 2021 (1. januar – 31. marts)

(Tallene i parentes henviser til den tilsvarende periode i 2020)

Tocifret vækst i omsætning og indtjening i første kvartal.

CEO Torben Paulin:

“ Vi havde en god start i første kvartal af 2021 med tocifret vækst i både omsætning og indtjening. Omsætningen voksede med 10,6% til rekordhøje DKK 281 millioner gennem organisk vækst på 13% modregnet salget af Svane Køkkenet-butikken i København.

Omsætningsvæksten blev drevet af alle vores fire brands med de højeste vækstrater inden for vores DIY-segment (Nettoline og kitchn.dk) og en højere andel af omsætningen fra tredjepartsleverandører.

Justeret EBIT steg 11,0% fra DKK 29,7 millioner til DKK 33,0 millioner.

Vi fastholder vores finansielle forventninger: omsætning i intervallet DKK 1.040-1.100 millioner og justeret EBIT i intervallet DKK 145-160 millioner. Markedet er præget af pres på råvarepriser og -tilgængelighed, kombineret med generel usikkerhed. ”

Finansielle nøgletal 1. kvartal 2021

Omsætningen blev DKK 281,1 millioner (DKK 254,2 millioner) svarende til en omsætningsvækst på 10,6%.

Justeret EBITDA DKK 37,6 millioner (DKK 35,0 millioner). Justeret EBITDA margin var 13,4% (13,8%).

Justeret EBIT steg med DKK 3,3 millioner til DKK 33,0 millioner (DKK 29,7 millioner). Justeret EBIT-margin var 11,7% (11,7%).

Engangsposter havde en samlet negativ indvirkning på DKK 1,3 millioner. Engangsposter inkluderede omkostninger relateret til Covid-19 forholdsregler, omstruktureringsomkostninger inden for vores supply chain organisation modregnet gevinsten ved frasalg af egen butik.

EBIT steg DKK 1,9 millioner til DKK 31,6 millioner (DKK 29,7 millioner) svarende til en EBIT-margin på 11,3% (11,7%).

Periodens resultat steg med DKK 2,1 millioner til DKK 24,7 millioner (DKK 22,6 millioner).

Frie pengestrømme var DKK -24,6 millioner (DKK -22,3 millioner).

Cash conversion ratio var 83,4% (87,3%).

Om TCM Group A/S

TCM Group er den 3. største køkkenproducent i Skandinavien med hovedparten af aktiviteten i Danmark. TCM Group sælger køkken-, bad- og garderobeløsninger.

Produktionen er insourcet og mere end 90% er produceret til en specifik kundeordre. Fabrikkerne er placeret i Danmark med to fabrikker i Tvis og en i Aulum begge i nærheden af Holstebro.

TCM Group følger en multi-brand strategi, hvor det største brand er Svane Køkkenet suppleret af Tvis Køkkener, Nettoline, kitchn.dk samt private label. Samlet dækker disse brands hele prisspektret. Produkterne sælges primært gennem et netværk af franchisebutikker eller selvstændige forhandlere.

