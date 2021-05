English French

STMicroelectronics annonce l’acquisition de Cartesiam, éditeur de logiciels d’intelligence artificielle pour systèmes embarqués

Genève (Suisse), le 19 mai 2021 — STMicroelectronics (NYSE : STM), un leader mondial des semiconducteurs dont les clients couvrent toute la gamme des applications électroniques, annonce ce jour une transaction portant sur l’acquisition des actifs de Cartesiam (y compris son portefeuille de propriété intellectuelle), ainsi que sur le transfert et l’intégration de ses employés. La clôture est soumise aux approbations règlementaires.

La société Cartesiam, dont le siège social est situé à Toulon (Var), a été fondée en 2016. Cartesiam est un éditeur de logiciels spécialisé dans les outils de développement d’intelligence artificielle (IA) qui permettent d’exécuter l’apprentissage machine (ML) et l’inférence dans les microcontrôleurs Arm® que l’on trouve aujourd’hui dans des milliards d’appareils. Son équipe se compose de data scientists et d’experts en traitement du signal embarqué qui possèdent une solide expérience dans la réalisation de solutions standard et personnalisées. Sa solution phare brevetée, NanoEdge™ AI Studio, permet aux concepteurs de systèmes embarqués n’ayant pas d’expertise en intelligence artificielle de développer rapidement des bibliothèques spécialisées qui intègrent directement des algorithmes d’apprentissage automatique dans un large éventail d’applications. Différents produits bénéficiant de la technologie Cartesiam sont déjà en production dans le monde entier et intégrés dans des objets connectés, des appareils électroménagers et des machines industrielles.

Avec cette acquisition, STMicroelectronics renforce sa stratégie en matière d’intelligence artificielle et accroît son portefeuille de technologies pour répondre à l'ensemble des besoins en matière d'apprentissage automatique embarqué. La solution NanoEdge™ AI Studio est parfaitement complémentaire à l’outil STM32Cube.AI de STMicroelectronics et fournira aux clients de STMicroelectronics un niveau de flexibilité supplémentaire pour intégrer des capacités d’apprentissage automatique dans leurs solutions.

« L’utilisation de l’intelligence artificielle pour créer des solutions encore plus intelligentes est l’une des priorités de nos clients, quelle que soit leur taille ou leur secteur d'activité », a déclaré Claude Dardanne, Président du groupe Microcontrôleurs et Circuits Intégrés Numériques de STMicroelectronics. « Avec le STM32Cube.AI, STMicroelectronics permet déjà de porter et d’exécuter des réseaux neuronaux pré-entrainés dans son large portefeuille de microcontrôleurs STM32. En ajoutant la technologie d’apprentissage automatique de Cartesiam à ses solutions existantes, STMicroelectronics fournira le meilleur portefeuille de solutions d’intelligence artificielle pour systèmes embarqués disponible sur le marché pour tout client cherchant à apporter une innovation supplémentaire à son offre. »

Les modalités de la transaction n’ont pas été dévoilées.

Pour tout complément d’information, visitez la page du site de ST consacrée à l’intelligence artificielle pour systèmes embarqués.

Les clients peuvent nous contacter à l’adresse edge.ai@st.com .

* STM32 est une marque déposée et/ou non déposée de STMicroelectronics International NV ou de ses filiales dans l’UE et/ou ailleurs. STM32 est enregistré auprès du US Patent and Trademark Office.

