Ørsted, JWD og Eurus Energy indgår havvindpartnerskab i Akita

Konsortiet afgiver bud i to områder i Japans første havvindauktion.

Ørsted, Japan Wind Development Co. (JWD) og Eurus Energy har indgået partnerskab med det formål at udvikle havvindprojekter sammen i Akita-præfekturet i Japan. De tre selskaber er i gang med at udvikle to havvindområder, der er udpeget i den japanske lov om vedvarende energi fra 2018. Begge projekter – havvindmølleparken Noshiro/Mitane/Oga og havvindmølleparken Yurihonjo – er placeret ud for Akita-præfekturets kyst. På begge projekter er man i øjeblikket i gang med at indhente de nødvendige tilladelser. Konsortiet er klar til at deltage i Japans udbud af havvind, der lukker den 27. maj 2021.

Partnerne kombinerer deres førende, globale havvindkompetencer med stærke kompetencer inden for lokal udvikling af vedvarende energi. JWD har stor indsigt i og viden om det japanske elmarked, den japanske forsyningskæde og japansk landvind. Ørsted bidrager med enestående erfaring inden for udvikling, opførelse og drift af havvindmølleparker over hele verden, og Eurus Energy har i årtier været den førende udvikler af landvind i Japan med stærke resultater inden for udvikling og drift af projekter i Akita-præfekturet.

Matthias Bausenwein, regionsdirektør for Ørsteds aktiviteter i Asien og Stillehavsområdet, siger: "Japan er et strategisk marked for Ørsted og har et stort potentiale og optimale betingelser for at udvikle havvind. Vi er glade for at kunne øge vores tilstedeværelse i landet og bistå med udviklingen af vedvarende energi i Akita-præfekturet via vores partnerskab med JWD og Eurus. Ørsted har en unik mulighed for og forpligtelse til at være en katalysator for den grønne omstilling i Japan og blive en vigtig aktør i arbejdet med at nedbringe omkostningerne til havvind i Japan."

Masayuki Tsukawaki, koncernchef og administrerende direktør for JWD, siger: "Vi er glade for at samarbejde med Ørsted og Eurus Energy i begge de udpegede områder i Akita-præfekturet, hvor vi i mange år har undersøgt mulighederne for at opføre havvindmølleparker. Ved at udnytte vores respektive erfaringer og viden vil vi, i samarbejde med lokale interessenter, være i stand til at opføre de første havvindmølleparker i stor skala i Akita-præfekturet. Samtidig kan vi bidrage til den fortsatte vækst i havvindindustrien og til at udvikle et bæredygtigt samfund i Japan."

Hideyuki Inazumi, koncernchef og administrerende direktør for Eurus, siger: "Som et led i at opfylde vores mål for CO 2 -neutralitet ser Eurus frem til at bruge sin mangeårige erfaring og viden inden for vindindustrien og indfri de stigende forventninger om offentligt-privat samarbejde om at udvikle havvind. Via samarbejdet med Ørsted og JWD ser vi desuden frem til at bidrage til udviklingen af et bæredygtigt samfund og langsigtet vækst gennem lokal beskæftigelse samt til at skabe fremgang sammen med lokale interessenter."

JWD har siden 2017 arbejdet på at modne de områder, hvor havvindmølleparkerne Noshiro og Yurihonjo skal placeres. Selskabet har blandt andet gennemført miljøundersøgelser, herunder vindmålinger, havbundsundersøgelser og VVM-undersøgelser. På begge havvindmølleparker vil vindmøllerne blive installeret på fundamenter, der er fastgjort til havbunden.

Japan har en ambition om at have 30-45 GW havvind i 2040 og planlægger at gennemføre havvindauktioner hvert år. Det forventes, at der skal installeres op til 5 GW havvind langs Japans vestkyst frem mod 2030 og 9 GW frem mod 2040. Ifølge auktionsvejledningen er nettilslutningskapaciteten 415 MW i Noshiro, Mitane og Oga og 730 MW i Yurihonjo.

