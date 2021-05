LEHDISTÖTIEDOTE: NIKLAS NORDSTRÖM NIMITETTY SSH:N VARATOIMITUSJOHTAJAKSI

English Finnish

SSH Communications Security Oyj, pörssitiedote, 19. toukokuuta 2020 klo 09.30

NIKLAS NORDSTRÖM NIMITETTY SSH:N VARATOIMITUSJOHTAJAKSI

Niklas Nordström (LL.M), 42, on nimitetty SSH Communications Security Oyj:n varatoimitusjohtajaksi. Hän vastaa SSH:n salausliiketoiminnasta, johon kuuluu NQX-tuotelinja ja äskettäin hankittu Deltagon-tuoteperhe.

Niklas jatkaa konsernin talousjohtajana (CFO) ja johtoryhmän jäsenenä. Hän on kuulunut johtoryhmään vuodesta 2018 alkaen.

SSH:n toimitusjohtaja Teemu Tunkelo sanoo: ”Olen tyytyväinen, että Niklas ottaa johtoonsa yhden tärkeimmistä liiketoiminnoistamme. Niklas sopii hyvin tähän rooliin, koska hänen ajattelumallinsa on liiketoimintalähtöinen, hänen otteensa on analyyttinen ja hänellä on kyky viedä vaativat hankkeet maaliin saakka.”





SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ

Teemu Tunkelo

Toimitusjohtaja





Lisätiedot:

Teemu Tunkelo, toimitusjohtaja, puh. +358 40 5499605

Niklas Nordström, varatoimitusjohtaja ja talousjohtaja, puh. +358 50 5410543





Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.ssh.com





SSH Communications Security Oyj

SSH.COM auttaa yrityksiä hallitsemaan ja turvaamaan digitaalista ydintään – kriittistä dataa, sovelluksia ja palveluita. Yli 3000 asiakkaamme joukossa on 40 % Fortune 500 -yrityksistä, monet maailman johtavista rahoitusalojen yrityksistä ja johtavia yrityksiä monilta muilta toimialoilta. Autamme asiakkaitamme menestymään pilviaikakaudella tarjoamalla kitkattomia pääsynhallintaratkaisuja, jotka minimoivat pääsyoikeuksiin liittyvät riskit. SSH.COM myy sovelluksiaan maailmanlaajuisesti verkossa, toimipisteiden kautta sekä kattavan myyntipartneriverkoston avulla. Yhtiön osakkeet (SSH1V) on listattu Helsingin pörssissä. Lisätietoja meistä löydät Internet-osoitteestamme www.ssh.com.