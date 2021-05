DATEXIM lance LabFlow, un nouveau logiciel pour les laboratoires d’anatomopathologie

English French

DATEXIM, concepteur du premier logiciel médical d’analyse d’images marqué CE IVD, utilisant l’intelligence artificielle contre le cancer du col de l’utérus, continue d’innover en annonçant la disponibilité de LabFlow, une solution dédiée aux laboratoires d’anatomopathologie qui veulent s’adapter aux nouvelles modalités de dépistage du cancer du col de l’utérus : le test HPV primaire pour les femmes de 30 à 65 ans.

LabFlow permet aux pathologistes de proposer à leurs pairs de réaliser le test HPV et la préparation cytologique pour leur compte tout en leur laissant la partie noble du métier, le diagnostic. C'est également l’opportunité pour plusieurs laboratoires de mettre des moyens en commun et de construire un plateau technique qui centraliserait l’ensemble des prélèvements et la préparation et qui laisserait aux médecins des différents laboratoires la responsabilité de réaliser le diagnostic en s’appuyant sur des technologies de pointe.

Enfin, LabFlow est un logiciel qui fluidifie la relation entre tous ces acteurs, permet de passer des commandes à distance, assure la traçabilité, optimise la gestion des flux financiers entre les parties, propose de réaliser son diagnostic à distance grâce à la cytologie digitale et d’utiliser l’intelligence artificielle pour optimiser et aider à la production des diagnostics.

Laurent Hénault, directeur général de DATEXIM « L’adoption de la pathologie digitale et l’acquisition d’un automate HPV représentent des investissements significatifs que tous les pathologistes ne peuvent pas se permettre surtout avec une baisse prévue des volumes de cytologie. LabFlow, solution de nouvelle génération, permet à un laboratoire d’anapath de proposer un service en ligne de sous-traitance pour augmenter ses volumes et disposer, dans le nouveau contexte HPV primaire, d’une capacité d’investissement suffisante pour accéder à des technologies de pointe comme l’intelligence artificielle, la cytologie digitale, la biologie moléculaire.»

Christian Potel, directeur commercial de DATEXIM « En travaillant avec un laboratoire qui aura mis en place LabFLow, les anapath indépendants pourront accéder à des technologies innovantes comme CytoProcessor sans investissement préservant ainsi la rentabilité de leur activité liée au dépistage du cancer du col de l’utérus. »

À travers cette annonce stratégique, DATEXIM met en avant sa capacité d’innovation pour accompagner et assister toujours mieux ses clients professionnels de santé dans la production de dépistages fiables et de qualité.