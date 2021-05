Tallinna-põhine kohaliku abi mobiilne turg laiendab uutesse linnadesse

English Estonian





Kuna tellitavate teenuste, taksode, toidu- ja toidukaupade kohaletoimetamine on kasvamas, köidavad muud asukohapõhised platvormid üha enam kiiret lahendust otsivate inimeste tähelepanu. Reaalajas kohaliku abi pakkuv mobiilne turg Skillus teatab oma laienemisest ka teistesse maakondadesse. Varem saadaval vaid Harjumaal, nüüd võimaldab see kliendile broneerida teenusepakkujaid kogu Tartumaal, Ida-Virumaal ja mujal.

Töötukassa andmetel kasvas registreeritud tööpuudus 5,8 protsendilt 8,7 protsendile 2021. aasta esimese kvartali lõpuks. Skilluse meeskonna eesmärk on pakkuda võimalust teenida osalise tööajaga täiendavat sissetulekut või hõlpsasti luua täiuslik iseseisev karjäär ja naasta õigele teele. Iseseisva teenusepakkujana tööle asumine võib mõnele tunduda keeruline ja segane. Kuid ilma sissepääsutakistusteta, täiesti tasuta ning paindliku graafiku ja võimalusega keskmiselt osalise tööajaga teenida umbes 750 eurot kuus on Skillus meelitanud 2600 teenusepakkujat erinevates kategooriates, kes on valmis oma teenuseid pakkuma. Skilluse asutaja Mihhail Pitjemi sõnul on see aidanud inimestel alustada kõrval- või täiskohaga tööd ning olla vastutav enda hinnakujunduse ja tööaja eest, isegi kui neil puudub turundus või tehniline taiplikkus. Kõigis kolmes keeles toetatuna pakub see võrdseid võimalusi eesti, vene ja inglise keelt kõnelevatele kasutajatele.

Samal ajal muutis Skillus tülika igapäevaste ülesannete jaoks abi otsimise ja palkamise protsessi tõhusaks ja organiseerituks. Skilluse tööviis on klientide ühendamine vabakutseliste spetsialistidega, pakkudes laia valikut teenuseid, alates IT-st, juhendamisest, iluteenustest, fotograafiast kuni koduste ülesannete (puhastamine, remont, paigaldamine), ehituse, autoremondini jne.

"Meie eesmärk on muuta elu mugavamaks ja saavutada maksimaalne tootlikkus, delegeerides minutite jooksul ülesandeid professionaalidele," ütleb Pavel Ivanov, kaasasutaja ja juhtiv toote disainer, endine Bolti ja Pipedrive juhtiv disainer. Hiljuti uuendatud kasutajaliidese abil muutub platvorm mugavamaks ja kasutajasõbralikumaks. Kasutajakogemust prioriteedina käsitleva lähenemise kaudu on rakenduse eesmärk vähendada otsimisele ja üleliigsele suhtlemisele kuluvat aega miinimumini.

Rohkem inimesi kui kunagi varem on toidu ja toidukaupade tarnimisel tuginenud asukohapõhistele teenustele. Sama kehtib ka igapäevaste ülesannete kohta. Kodus veedetud aja suurenemisega inimesed on rohkem valmis oma ümbrust paremaks muutma ja tellima koduarendusteenuseid. Kõige nõutumate teenuste hulka kuuluvad korteri koristamine, keeleõpetus, abi paigaldamisel, remont ja erinevad iluteenused.

Ligikaudu 11% ELi tööjõust (24 miljonit inimest) osutavad hinnanguliselt vähemalt üks kord digitaalplatvormide kaudu teenuseid, vastavalt Euroopa Komisjoni 2021. aasta veebruari andmetele. Eesti turul on platvormide ärimudeli digitaalset muutmist ja laiendamist kiirendatud, kuna see loob uusi võimalusi nii füüsilisest isikust ettevõtjatele, klientidele kui ka ettevõtetele.

Skillus liitus hiljuti Tallinna Teaduspargi Tehnopoli tehno-idufirmade programmiga Tehnopol Startup Inkubaator. See koostöö võimaldab äritegevust edasi arendada nii Eestis kui ka muudel turgudel.

Skillus on tasuta reaalajas toimuv mobiilne turg, mis ühendab vabakutselisi ettevõtteid kohaliku nõudlusega üle Eesti. Ligi 6500 liitunud kasutajatega, on platvormi ülesandeks muuta kohaliku abi otsimine lihtsaks ning anda inimestele võimalus asuda tööle iseseisvate teenusepakkujatena ja teenida lisatulu.

