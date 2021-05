La société Les Industries Dorel Inc. annonce l'assemblée annuelle des actionnaires

English French

Mercredi 26 mai 2021 à 10 h



En raison de la pandémie de COVID-19, nous invitons les actionnaires à participer en se joignant à une diffusion Web audio en direct accessible à l’adresse https://www.dorel.com/fr/pages/shareholder-information

Les actionnaires pourront interagir avec la haute direction de Les Industries Dorel Inc. en soumettant leurs questions à l’adresse ir@dorel.com. Pour vous assurer d’obtenir réponse à vos questions durant la période de questions de l’assemblée annuelle, il vous est recommandé de les soumettre au plus tard le 24 mai 2021 à 17 h.

MONTRÉAL, 19 mai 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Industries Dorel Inc. (TSX : DII.B, DII.A) est une entreprise mondiale qui exerce ses activités dans trois secteurs distincts soit les produits de puériculture, les bicyclettes et les produits pour la maison. La force de Dorel tient à la diversité, l’innovation et la qualité de ses produits ainsi qu’à la supériorité de ses marques. La division Dorel Produits de puériculture possède un portefeuille de marques de grande notoriété, notamment les marques mondiales Maxi-Cosi, Quinny et Tiny Love, auxquelles s’ajoutent des marques régionales comme Safety 1st, Bébé Confort, Cosco et Infanti. Les marques de la division Dorel Sports comprennent Cannondale, Schwinn, GT, Mongoose, Caloi et IronHorse. La division Dorel Maison, qui a développé une plateforme complète de commerce électronique, commercialise un vaste assortiment de meubles dont certains fabriqués aux États-Unis et au Canada et d’autres importés. Dorel, dont le chiffre d’affaires annuel atteint 2,8 milliards de dollars US, compte environ 8 200 employés qui œuvrent dans des installations réparties dans vingt-cinq pays à travers le monde.

Pour plus d’information : MaisonBrison Rick Leckner Tél. : (514) 245-9232