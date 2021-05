Brescia Mobilità et Conduent Transportation étendent le paiement bancaire sans contact aux bus de la région

French Italian

MILAN, Italie et FLORHAM PARK, New Jersey, 19 mai 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Conduent Transportation, une unité de Conduent Incorporated (Nasdaq: CNDT) spécialisé dans les services et solutions en matière de processus métier, annonce aujourd'hui le déploiement avec succès d’une billettique account-based intégrant une solution de paiement bancaire sans contact dans les bus de Brescia Mobilità, en Italie. Le système est actif sur les 220 bus qui desservent la ville et les 14 municipalités environnantes. C'est la première ville d'Italie à introduire le paiement bancaire sans contact sur l'ensemble de sa flotte de bus, qui a transporté environ 40 millions de passagers en 2019.



En décembre 2019, Conduent déployait son système billettique account-based sur le réseau de transport métropolitain de Brescia Mobilità. En étendant la solution de paiement bancaire sans contact aux bus, il est désormais possible d'accéder à l'ensemble du réseau de transport public de Brescia Mobilità avec une carte de crédit ou de débit.

Un snippet média accompagnant cette annonce est disponible en cliquant sur l'image ou le lien ci-dessous :

« L'objectif de Brescia Mobilità est de répondre aux besoins des voyageurs et de rendre le système de mobilité intégré de Brescia de plus en plus accessible et conforme aux normes européennes les plus élevées », a déclaré Marco Medeghini, Directeur Général de Brescia Mobilità. « En tirant parti de systèmes à la pointe de la technologie, comme ceux de Conduent Transportation, Brescia Mobilità reste l'un des réseaux de transport public les plus conviviaux d'Italie. »



Les équipements de validation de Conduent, situés à l'avant des bus, acceptent les principales cartes de crédit et de débit sans contact, y compris Mastercard, Visa, American Express, VPay et Maestro. Les appareils compatibles NFC tels que les smartphones et les montres connectées avec des portefeuilles numériques, comme Apple Pay, Samsung Pay et Google Pay, peuvent également être utilisés.

Avec la billettique account-based, le titre de transport n'est pas stocké sur un appareil ou un autre support, tel qu'un smartphone ou une carte sans contact, mais dans le cloud. Cela permet à une variété d'appareils ou de supports d'être reliés de manière sécurisée via le cloud au compte du passager dans le back office, pour des trajets plus fluides et plus connectés.

« Brescia Mobilità est un excellent exemple de la manière dont les réseaux de transport public se modernisent rapidement en utilisant la technologie pour fournir des services simplifiés axés sur l’usager, avec pour objectif d’améliorer l'expérience de transport », a déclaré Jean-Charles Zaia, Directeur Général Transport Public chez Conduent. « En étendant le paiement bancaire sans contact aux bus, les voyageurs ont désormais accès à un service amélioré et simplifié, qui unifie le réseau de transport public de Brescia Mobilità. Nous sommes fiers de nous associer à Brescia Mobilità dans le cadre de cette initiative importante. »

À propos de Conduent Transportation et Conduent Business Solutions France

Conduent Transportation est l'un des principaux fournisseurs de solutions de transport automatisées et analytiques pour les organismes publics. Ces solutions couvrent les domaines tels que la tarification routière et la gestion de la route (péage autoroutier), la gestion du stationnement et de la voierie (parking), ainsi que les systèmes avancés pour les transports en commun et la sécurité routière. Ces solutions permettent d'offrir des services simplifiés et personnalisés aux citoyens et aux voyageurs qui les utilisent.

Le centre d'expertise de Conduent pour les transports publics et les solutions de mobilité intelligente, Conduent Business Solutions France, est situé à Valence, en France, depuis plus de 50 ans. L'entreprise y développe des systèmes billettiques multimodaux et interopérables qui sont déployés sur les réseaux de transport en commun du monde entier.

Les solutions innovantes de Conduent, aujourd'hui déployées sur plus de 400 réseaux de transport public de toutes tailles, aident les autorités de transport à moderniser les services qu'elles offrent aux usagers : paiement bancaire sans contact, validation via smartphone, ou encore planification d'itinéraires. L'entreprise compte près de 500 employés en France dont 260 ingénieurs, et s'appuie sur un partenariat de plus de 300 fournisseurs français.

Pour en savoir plus, consultez le site : https://transportation.conduent.com

Contacts auprès des médias :

Candice Falcioni, Conduent Business Solutions France, +33 475 81 41 14, candice.falcioni@conduent.com

Robert Corbishley, Conduent, +44 (0)7703 516569, robert.corbishley@conduent.com

Neil Franz, Conduent, +1-301-820-4324, neil.franz@conduent.com

Contact pour les relations avec les investisseurs :

Giles Goodburn, Conduent, +1-203-216-3546, giles.goodburn@conduent.com

Remarque : pour recevoir des fils d'actualité RSS, consultez le site www.news.conduent.com. Pour des opinions, perspectives industrielles et commentaires ouverts, consultez les pages http://twitter.com/Conduent, http://www.linkedin.com/company/conduent ou http://www.facebook.com/Conduent.

Conduent est une marque commerciale de Conduent Incorporated aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.