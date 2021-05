Heimon Kala Oy-ga liitub kogenud tegevjuht

English Estonian

Heimon Kala Oy uueks tegevjuhiks saab Mikko Laavainen

AS-i PRFoods Soome tütarettevõtja Heimon Kala Oy uueks tegevjuhiks saab Mikko Laavainen. Samuti valitakse Mikko Laavainen ka Heimon Kala Oy ja Heimon Kala OÜ juhatuse liikmeks. Mikko Laavainen töötas enne Heimona Kala Oy tegevjuhiks saamist Leipurin Oyj tegevjuhina. Lisaks on uus tegevujuht varasemalt viinud läbi uuendusi ja tegelenud toiduainete turustamisega Raisio Oyj Benecoli brändi ärijuhina ja töötanud Danone, Iittala ja Unileveri juures. Heimon Kala Oy juhina on Laavaineni eesmärk tuua tarbijate lauale varasemast rohkem keskkonnasõbralikult kasvatatud ja töödeldud kodumaist kala. Mikko Laavainenil ei kuulu AS-i PRFoods aktsiaid.

Mikko Laavainen kommenteeris oma plaane järgmiselt: „Kala on tervislik, looduslik, keskkonnasõbralikult kasvatatav ja käideldav ja maitsev valguallikas. Kalakasvatus ja -käitlemine peab aga läbi tegema sarnase innovatsiooni, mida oleme näinud viimastel aastatel teistes suurtes toiduvaldkondades. Läänemere piirkonna keskkonnasõbralikumaks kalakasvatajaks pürgival Heimon Kala Oy-l on kindel visioon ja piisavad ressursid selleks, et olla sellise innovatsiooni eestvedajaks. Suurepärane on asuda sellist arengut eest vedama ja tõsta kodumaine kala sellele väärilisele positsioonile. Heimon Kala Oy poolt kasvatatud vikerforelli turustamisel on ka suur rahvusvaheline potentsiaal, seda eksporditakse juba praegu näiteks Jaapanisse sushikalana kasutamiseks.“

AS-i PRFoods kontserni kuuluval Heimon Kalal on kalatöötlemise tehased Kokkolas ja Renkos ning vikerforelli kasvandused Soomes, Rootsis ja Eestis. Kontserni kuulub ka Suurbritannia mainekaim kalatöötleja ja kuningliku õukonna varustaja John Ross Jr. (Aberdeen) Limited ja Šotimaal asuv suitsukala tsehh Coln Valley Smokery Limited.

Kliimasõbralikud lahendused kalakasvatuses

AS-i PRFoods juhatuse liige Indrek Kasela kommenteeris Mikko Laavaineni liitumist: „Meie eesmärk on olla Läänemere piirkonna kõige keskkonnasõbralikum kalakasvataja ja oleme koos partneritega loomas uut keskkonnastandardit toidutööstuse poolt tekitatava keskkonnakoormuse vähendamiseks. Kalakasvatusele lisaks nõuab uusi ning mitte ainult jätkusuutlikke vaid lisaks ka uusi innovaatilisi ideid kala töötlemine ja turustamine. Mikko Laavainen on suurepärane täiendus meie meeskonnale ja sobiv juhtima Soome päritolu kala turustamist kogu maailmas. Meie kontsernil on Soome kalatoodangu turustamiseks 35 riiki ulatuv müügivõrgustik.“

AS-i PRFoods tütarettevõtja Heimon Kala Oy asutati Hämeenlinnas 1980. aastal ning sellest ajast arvates on ettevõte kasvanud Soome üheks suurimaks vikerforelli kasvatajaks ja kala hulgimüüjaks. Heimon Kala eesmärk on oma lõhe- ja mereannitoodetes minna üle ainult ASC ja MSC sertifitseeritud kalavarude kasutamisele ning saavutada hiljemalt 2022. aastaks heitkoguste neutraalsus. Heimon Kala töötlemistehastel on kõrgema taseme FSSC ja BRC toiduohutuse sertifikaadid. Ettevõtte eelmise majandusaasta käive oli 47,2 miljonit eurot.

NASDAQ Balti börsil noteeritud Heimon Kala emaettevõtjal AS-i PRFoods grupil on märkimisväärne hulk soomlastest aktsiaomanikke. Kontsern on spetsialiseerunud kalakasvatusele ja töötlemisele. Kontserni eelmise majandusaasta konsolideeritud käive oli 78,3 miljonit eurot.

Mikko Laavainen, Heimon Kala Oy tegevjuht

Indrek Kasela

AS PRFoods

Juhatuse liige

