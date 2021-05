L’ACEI dépasse un million de tests de rendement Internet

English French

OTTAWA, 19 mai 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Un ardent défenseur de l’accès à une meilleure bande large est fier d’annoncer que les Canadiens ont effectué plus d’un million de tests de vitesse à l’aide de performance.cira.ca. L’accès à une connexion Internet rapide et fiable est devenu essentiel pour l’ensemble du pays depuis que la pandémie a obligé des millions de Canadiens à travailler, à apprendre et à socialiser en ligne. C’est pourquoi l’Autorité canadienne pour les enregistrements Internet (ACEI) basée à Ottawa a constaté une augmentation importante des tests de performance Internet dans la dernière année.



« L’accès à l’Internet n’a jamais compté autant pour les Canadiens, » a déclaré Byron Holland, président et chef de la direction de l’ACEI.

« Le débit dépend principalement de l’endroit où vous vivez. En général, les populations rurales se retrouvent avec un service de moindre qualité. Au cours de la dernière année, les Canadiens aux prises avec une connexion Internet lente ont afflué vers performance.cira.ca afin de comprendre ce qu’il se passait, tandis que les utilisateurs urbains ont vérifié s’ils devaient mettre à jour leur forfait. La pandémie a prouvé que l’accès à une connexion Internet rapide est essentiel. Cependant, elle nous a également montré à quel point cet accès est inégal. Nous devons combler ce fossé numérique dès que possible. »

Plus d’un million de tests ont été effectués par près de 256 500 utilisateurs uniques depuis le lancement du programme en 2015. Récemment, le nombre de tests a presque triplé pour atteindre 323 710 tests par année. Les communautés, les organisations et les utilisateurs individuels ont utilisé cette mine d’or de données pour vérifier leur débit, consulter la carte thermique de la connectivité locale et pour militer en faveur d’une meilleure large bande. L’ACEI s’est associée à des organisations servant plus de 1 000 communautés rurales, éloignées et autochtones au Canada.

Des communautés qui militent en faveur d’un Internet plus rapide

Le comté de Kings en Nouvelle-Écosse a utilisé les données des tests de performance Internet indiquant des connexions locales à faible débit afin d’obtenir 5,6 millions de dollars en financement provenant du programme gouvernemental Brancher pour innover.

Le comté de Pictou en Nouvelle-Écosse a adopté le test afin d’évaluer les projets de constructions de large bande dans les communautés et de s’assurer que ceux-ci offrent les débits promis.

Le projet DigitalNWT a fait appel à performance.cira.ca pour informer les résidents du Territoire du Nord-Ouest sur le manque d’Internet haute vitesse dans le nord du Canada et pour exiger un changement.

Grâce aux données des tests, la communauté de Sturgeon Valley en Alberta a pu démontrer les incohérences des données du gouvernement qui indiquaient de manière erronée qu’elle était bien servie et a pu lutter pour obtenir une meilleure large bande à l’échelle locale.

Des données récentes de tests ont révélé que les utilisateurs ruraux vivaient avec un accès d’une qualité inférieure à celui des utilisateurs dans les villes au cours de la première année de la pandémie. Des douzaines d’organisations travaillent désormais avec l’ACEI afin de régler ce problème.



Au sujet du test de performance de l’Internet de l’ACEI

Le test de performance Internet de l’ACEI est l’un des tests les plus évolués en matière de vitesse et de qualité de l’Internet. De plus, l’intérêt public constitue son fondement absolu. Les nœuds de tests sont situés dans des points d’interconnexion Internet dans les villes canadiennes de niveau 1 plutôt que dans l’architecture de réseau d’un FSI. Cela permet à l’ACEI de mesurer la performance réelle d’une connexion Internet, conformément aux conditions du réseau, ce qui reflète fidèlement l’expérience vécue par les internautes canadiens. Pour évaluer votre performance Internet, nous faisons appel à un test de diagnostic réseau nommé Network Diagnostic Test (NDT), qui est fourni par M-Lab. Cette plateforme permet aux Canadiens de mesurer la qualité de leurs connexions Internet, y compris les paramètres de vitesse, de latence, de gigue et de perte de paquets. Les Canadiens ont effectué au-delà de 1 000 000 de tests sur la plateforme depuis le mois de mai 2015.

À propos de l’Autorité canadienne pour les enregistrements Internet

L’Autorité canadienne pour les enregistrements Internet est une organisation nationale à but non lucratif qui est avant tout connue pour le rôle qu’elle joue dans la gestion du domaine .CA au nom de tous les Canadiens. Bien que le mandat premier de l’ACEI concerne l’exploitation sûre, stable et sécuritaire du domaine .CA et des technologies sous-jacentes, l’organisation s’occupe également de brancher, de protéger et d’impliquer la communauté Internet au Canada et ailleurs en offrant des services de registre, de DNS et de cybersécurité de qualité supérieure.

