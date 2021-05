Algemene Vergadering van Aandeelhouders Corbion verleent goedkeuring aan bestuursbenoemingen en dividend

English Dutch

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders Corbion, die op 19 mei 2021 is gehouden, heeft goedkeuring verleend aan de benoeming van Dessi Temperley tot lid van de Raad van Commissarissen en de herbenoeming van Mathieu Vrijssen als voorzitter van de Raad van Commissarissen. Eddy van Rhede van der Kloot werd herbenoemd als CFO; zijn overeenkomst van opdracht wordt verlengd voor een periode van nog eens vier jaar (mei 2022 - mei 2026).

Tijdens de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering is de heer Jack de Kreij afgetreden als lid van de Raad van Commissarissen na zich tien jaar te hebben ingezet voor de onderneming als lid van de Raad van Commissarissen en voorzitter van het Audit Committee. Mathieu Vrijsen, voorzitter van de Raad van Commissarissen: “De Raad van Commissarissen heeft enorm veel baat gehad van zijn strategisch denken, zijn ruime financiële ervaring en zijn expertise. Hij heeft een blijvende invloed gehad op de succesvolle ontwikkeling van Corbion. De Raad van Commissarissen wil Jack de Kreij oprecht bedanken voor zijn bijdragen aan Corbion gedurende de tien jaar die hij aan Corbion heeft gewijd, en wenst hem het allerbeste voor de toekomst.”

De aandeelhoudersvergadering verleende ook goedkeuring aan het voorgestelde dividend van € 0,56 per gewoon aandeel over boekjaar 2020. Het dividend wordt geheel in contanten uitgekeerd en is in beginsel onderworpen aan de Nederlandse dividendbelasting van 15%.

De ex-dividend datum is 21 mei 2021, de ‘record’ datum is 24 mei 2021 en het dividend wordt betaalbaar gesteld op 1 juni 2021.

Bijlage