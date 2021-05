GROUPE PARTOUCHE : Première journée de réouverture réussie

Une première journée de réouverture réussie pour

les casinos français du Groupe Partouche

Paris, le 19 mai 2021, à 18h

Groupe Partouche est heureux d’annoncer la réouverture ce jour de l’ensemble de ses 38 casinos français. En cette première journée et dès l’ouverture, les clients ont été nombreux à reprendre avec enthousiasme le chemin des casinos, dans le respect des restrictions imposées et des gestes barrières.

En effet, suite aux décisions prises par le Gouvernement et compte tenu d’une levée progressive des mesures de restriction, l’exploitation des casinos reprendra dans les conditions suivantes :

à compter du 19 mai : seules les machines à sous et les formes électroniques des jeux de tables sont accessibles.

Une jauge égale à 35% de la capacité ERP (Etablissements Recevant du Public) de chaque établissement devra être respectée. Les casinos ouvriront jusqu’à 21h en application du couvre-feu et la restauration ne sera autorisée qu’en terrasse ;

à compter du 9 juin : ouverture des jeux de tables.

La jauge montera à 50% de la capacité ERP, les casinos seront ouverts jusqu’à 23h et les espaces intérieurs de restauration seront à nouveau ouverts, dans la limite de six personnes par table ;

à compter du 30 juin : avec la levée générale du couvre-feu et des jauges d’accueil, les clients seront accueillis dans des conditions habituelles avec respect des gestes barrières (port du masque, distanciation physique, etc…).

En cas de dégradation localisée de la situation sanitaire, ce calendrier pourra être revu dans les territoires concernés.

A l’étranger, les casinos suisses ont rouvert le lundi 19 avril sans couvre-feu mais avec quelques restrictions (jauge de 10 m² par personne, absence de restauration, interdiction de fumer dans les fumoirs). Le casino de Djerba (Tunisie), après une semaine de fermeture, a rouvert lundi 17 mai et respecte un couvre-feu à 22h. Le casino d’Ostende (Belgique), quant à lui, rouvrira le 9 juin selon des modalités qui restent à définir.

Le Groupe exploite 42 casinos et emploie plus de 4 100 collaborateurs.

