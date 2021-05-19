凯瑞康宁将参加美国2021专业睡眠协会年会并发表用于治疗神经退行性疾病引起的睡眠障碍和发作性睡病XW10172的安全性、耐受性和每天一次长效制剂药物动力学的临床研究报告

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美国加利福尼亚州红木城和中国武汉, May 20, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 凯瑞康宁今天宣布，该公司开发的用于治疗神经退行性疾病引起的睡眠障碍和发作性睡病相关的新化合物分子实体（NCE）XW10172的临床研究数据，将在2021年6月10日至6月13日举行的美国专业睡眠协会（APSS）SLEEP 2021年会上进行海报展示和演讲介绍。



海报和演示文稿的详细信息如下：

• 标题：用于发作性睡病或神经退行性疾病引发的睡眠障碍患者的夜间单次给药治疗的XW10172 临床药用动力学研究

• 摘要编号： 501

• 演讲人：凯瑞康宁首席医疗官Daniel Canafax博士

• 分会名称：中枢性睡眠过度评估与管理创新

• 会议时间：美国东部时间 6 月 13 日下午 12:52

请登录网站https://www.sleepmeeting.org/了解摘要和详细的会议信息。也可以登录凯瑞康宁公司官方网站www.xwpharma.com查阅演示文稿信息。

关于XW10172

XW10172 是GABA B 受体激动剂4-羟基丁酸钠的衍生物，主要是用于治疗神经退行性疾病相关的睡眠障碍，包括帕金森病患者的白天过度嗜睡、发作性睡病患者的白天过度嗜睡和猝倒。凯瑞康宁开发的XW10172缓释制剂，可以通过每晚一次给药达到满意的耐受性和治疗的有效性。同时，XW10172不含钠离子，从而降低心血管疾病风险。

关于凯瑞康宁

凯瑞康宁是一家专注于研究和开发治疗中枢神经系统疾病的药物研发公司。凯瑞康宁发挥其独特的药物研发平台优势开发具有差异性的同类最优及首创新药，以满足中枢神经系统疾病患者的需求。XW10172是一个在临床开发阶段的每日一次的长效GABA B 受体激动剂4-羟基丁酸钠的衍生物，其主要功能是调节病人睡眠时间周期，从而达到治疗发作性睡病和包括帕金森病等神经退行性疾病引起的睡眠障碍。XW10508是基于谷氨酸NMDA受体拮抗和AMPA受体激活双向促动作用并具有潜在滥用威慑性能的每日一次口服临床候选化合物，将被用于治疗重度抑郁症和慢性疼痛。

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